±ó³Ö¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥²ー¥à¡ØEco Catcher Battle¡Ù¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¹©¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥´¥ßÊ¬ÊÌ¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¡£Äó·È¤¹¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤Ç±¿ÍÑ¤Ø
ÇÑ´þÊª½èÍý¤ÎDX¤ò¿Ê¤á¤ëRita Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÌî ¸÷ÍÛ¡¢°Ê²¼¡¢Rita Technology¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç²ÝÂê²ò·è¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëDigital Entertainment Asset Pte.Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Founder&CEO¡§µÈÅÄ Ä¾¿Í¡¢Founder&Co-CEO¡§»³ÅÄ ¹Ì»°¡¢°Ê²¼¡¢DEA¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡¢±ó³Ö¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥²ー¥à¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¹©¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥´¥ßÊ¬ÊÌ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤Ï¡¢AIÅëºÜ¤Î¼«Æ°ÁªÊÌ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖURANOS¡Ê¥¦¥é¥Î¥¹¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥²ー¥àÆâ¤ÎÁàºî¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¤¢¤ëÇÑ´þÊª½èÍý¹©¾ì¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ°¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¥´¥ß¤¬Ê¬ÊÌ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¾å¤ËÎ®¤ì¤ë¥³¥ó¥Ù¥¢¾å¤Î¥´¥ß¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤ÆÊ¬ÊÌ¤·¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥²ー¥à¤Ï¡¢¥¸¥§¥È¥í¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤Î¡ÖÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñÂ¥¿Ê»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×À½Â¤Ê¬Ìî¤Ë¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÑ´þÊª½èÍý¹©¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤È¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Æ°ÁªÊÌ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖURANOS¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÑ´þÊª½èÍý¹©¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤ò¥´¥ßÊ¬ÊÌ¶ÈÌ³¤Î»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥²ー¥à¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¤Þ¤º¤ÏDEA¤ÈÄó·È¤ò·ë¤ó¤À¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÄÉ²Ãµ¡Ç½¤Î³«È¯¤äÍøÍÑ¼ÔÁØ¤Î³ÈÂç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Éý¹¤¤³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AI¼«Æ°Ê¬ÊÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤Îµ¡³£³Ø½¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µ»Õ¥Çー¥¿¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò´Þ¤àÇÑ´þÊª¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊAI¼«Æ°Ê¬ÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÇÑ´þÊª¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÁªÊÌ¤Ç¤¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÁªÊÌ¥Çー¥¿¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ´þÊªÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ÇAI¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥âー¥É¡×¤«¤éÁªÊÌ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëPlay to Earn¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤â·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎÁªÊÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿å»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëµû¤ÎÁªÊÌ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±ó³Ö¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥²ー¥à¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØEco Catcher Battle¡Ù¤Ï¡¢AIÅëºÜ¤Î¼«Æ°ÁªÊÌ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖURANOS¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÇÑ´þÊª½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î¥´¥ßÊ¬ÊÌ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËAIÅëºÜ¤Î¼«Æ°ÁªÊÌ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ê¥âー¥È URANOS¡×¾ÜºÙÆ°²è¡§
https://www.youtube.com/watch?v=wX8kvrCHRLQ
¢£JETRO¡ÖÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñÂ¥¿Ê»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×ºÎÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤Ø¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤ÎÆ³Æþ¤äÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³°¹ñ¡¦ºßÆü³°»ñ·Ï´ë¶È¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜË¡¿Í¡ÊÅÐµË¡¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤¬¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦É¾²ÁÅù¤òÄÌ¤¸¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅê»ñ¡¦»ö¶È³ÈÂç¡¦¶¨¶ÈÏ¢·ÈÅù¤Ë·¸¤ë»ö¶È²ÄÇ½ÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦°Æ·ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://www.jetro.go.jp/invest/support_programs/incentive/tainaitoushi_koubo.html
¢£Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.¡Ãhttps://dea.sg/jp/
2018Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êweb3¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£DEA¤ÏPlay to Earn¥²ー¥à¤Î³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê²ò·è¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPlayMining¡×¡¢NFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPlayMining NFT¡×¡¢¼«¼ÒÈ¯¹Ô¤Î°Å¹æ»ñ»º¡ÖDEAPcoin¡ÊDEP¡Ë¡×¡¢ÅÅÃì»£±Æ¥²ー¥à¡ÖPicTree¡Ê¥Ô¥¯¥È¥ì¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¥²ー¥à¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼Ò¤ÎIPO¤ò´Þ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÀßÎ©¡¢¥Ò¥Ã¥È¥²ー¥à¤ÎÀ©ºî¡¢¥¦¥§¥Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¡¢NFT¥²ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤Ê¤É¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄÄ¾¿Í¤È»³ÅÄ¹Ì»°¤Î2¿Í¤Î¶¦Æ±CEO¤¬¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡µÈÅÄÄ¾¿Í¡¡»³ÅÄ¹Ì»°
½êºßÃÏ¡§¡¡20 ANSON ROAD #11-01 TWENTY ANSON SINGAPORE 079912
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡2018Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÝÂê²ò·è¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¢£Rita Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡Ãhttps://ritatechnology.com(https://ritatechnology.com)
¡ÖºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÍø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÊÍøÂ¾¡ËÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï»ºÇÑ½èÍý¶È³¦¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾åÌî¸÷ÍÛ
½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¾åÍî¹ç3ÃúÌÜ8-25 FLAMP 1302
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡2018Ç¯3·î20Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°