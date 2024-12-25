½é¤ÎÍ½Áª³«ºÅ¡¢²áµîºÇÂ¿ÁÈ¿ô½Ð¾ì¡ªÃË»Ò¤Ï2Ï¢ÇÆ¡¢½÷»Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡ÖÂè8²ó¥À¥ó¥í¥Ã¥×Á´ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ëÁª¼ê¸¢¡×·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÊÉ¤ÈÊâ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼ JPA¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î12Æü～12·î16Æü¡ÊÍ½Áª¡§12·î7Æü～12·î8Æü¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¡Ö¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ëÂçµÜ¡×¤ÇÂè8²ó¥À¥ó¥í¥Ã¥×Á´ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ëÁª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿YouTube¤Ç¤ÏÎß·×Ìó2.5Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿º£Âç²ñ¡£
ÃË»Ò¤ÏÂè3¥·ー¥É¤ÇÁ°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÈ«»³¡¦¥¢¥·¥¨¥ë ¥Ú¥¢¤¬Âè1¥·ー¥É¤ÎÃæÂ¼¡¦°ÂÆ£¥Ú¥¢¤ò7-6(6),1-6,7-5¤È·ãÆ®¤ÎËö¤ËÅÝ¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÂè2¥·ー¥É¤Î±ü±Ê¡¦ÁáÌî¥Ú¥¢¤¬Âè1¥·ー¥É¤ÎÆÁËÜ¡¦ÄÍËÜ¤ò7-6(8),7-6(6)¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼Æ¾Â¾ßÌý¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê8cco¡Ë¡¢°ð²¬¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥Ç¥ëÏ¢ÌÁ¤Î¤´¶¨»¿¤Î¤â¤È¾Þ¶â80Ëü±ß¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½»Í§¥´¥à¹©¶ÈÍÍ¡Ê¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡Ë¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¼Æ¾Â醬Ìý¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÍÍ¡Ê8cco¡Ë¤Î¥Öー¥¹¤â²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤Î¥È¥ìー¥Êー¤Ë¾ï»þÂÔµ¡¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÞÉ´Àî¾¦»ö¡¢¥³¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡¢NANBU CRAFT¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃË»ÒÂç²ñ¥ì¥Ýー¥È
ÃË»Ò¤Ï16¥É¥íー¤Ç¤ÎÍ½Áª³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢32¥É¥íー¤Ç¤ÎËÜÀï³«ºÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎËÜÀï»î¹ç¤ÏÂç²ñ1ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î12Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï4Ì¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ËÜÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºòÇ¯¤Î4ÇÜ¤Î½Ð¾ìÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤ÎÁª¼ê¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ïー¥Õ¡ÊNo.1-16¡Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥Ïー¥Õ¡ÊNo.17-32¡Ë¤È¤â¤Ë1RÁ´¤Æ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Ï2R¡¦3RÌÜ¤ò¼Â»Ü¡£½çÅö¤Ë¥·ー¥ÉÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ»î¹ç¤Ï3R¤Î¹ÓÀî¡¦ÉÙÅÄ¥Ú¥¢¤ÈÉÚÃæ¡¦µ×Î±¥Ú¥¢¤ÎÂÐÀï¡£ÉÙÅÄÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¤Ï³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¹ÓÀî¡¦ÉÙÅÄ¥Ú¥¢¤¬6-3¡¢5-7¡¢6-4¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Âè2¥·ー¥É¤ò¸«»öÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ï¹ÓÀî¡¦ÉÙÅÄ¥Ú¥¢¤¬Âè1¥·ー¥É¤ÎÈ«»³¡¦¥¢¥·¥¨¥ë¥Ú¥¢¤È½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÆ£¡¦ÃæÂ¼¥Ú¥¢¤¬Á°ÅÄ¡¦¼ÖÅÄ¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢À©¤·¤¿2¥Ú¥¢¤¬·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤éÂçÀÜÀï¡£¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¤òÀË¤·¤¯¤âÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÂÆ£¡¦ÃæÂ¼¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢6-1¤Ç3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÈ«»³¡¦¥¢¥·¥¨¥ë¥Ú¥¢¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢Î¾¼Ò¾ù¤é¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¥Ñ¥Ç¥ë¤Ç°ÂÆ£¡¦ÃæÂ¼¥Ú¥¢¤ÏÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È«»³¡¦¥¢¥·¥¨¥ë¥Ú¥¢¤¬¹¶·âÎÏ¤È¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸«»ö¤Ë2Ï¢ÇÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½÷»ÒÂç²ñ¥ì¥Ýー¥È
½÷»Ò¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤ËÜÀï24¥É¥íー¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í½Áª¤â4¥É¥íー¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾¤äÅì³¤¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Ç¥ë¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤ÏËÜÀïÂç²ñ2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î1Æü¤è¤ê»î¹ç¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£½éÆü¡¦2ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂçÀÜÀï¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö¶á¤¯Â³¤¤¤¿»î¹ç¤â¡ª
³µ¤Í½çÅö¤Ë¥·ー¥É¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Îー¥·ー¥É¤Î´Ý»³¡¦¿å¾Â¥Ú¥¢¤¬Âè4¥·ー¥É¤ÎËÅÄ¡¦²ÖÈª¥Ú¥¢¤òR1¤ÇÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿å¾ÂÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¥Ñ¥Ç¥ë¤ò¿¿·õ¤Ë¥×¥ìー¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂè2¥·ー¥É¤ÎÁáÌî¡¦±ü±Ê¥Ú¥¢¤¬Âè5¥·ー¥É¤Î·£Ì¾¡¦Æâ³¤¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¼Ò°ú¤«¤Ê¤¤ÂçÀÜÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁáÌî¡¦±ü±Ê¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢6-4¡¢6(2)-7¡¢6-3¤Ç·è¾¡¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³¤Áª¼ê¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Ç½é¤á¤ÆÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤ÊÀïÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÏÂè1¥·ー¥É¤ÎÆÁËÜ¡¦ÄÍËÜ¥Ú¥¢¤ÈÂè2¥·ー¥É¤ÎÁáÌî¡¦±ü±Ê¥Ú¥¢¤¬ÂÐÀï¡£ÁáÌî¡¦±ü±Ê¥Ú¥¢¤Ï½à·è¾¡¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤Î·è¾¡Àï¡£ÁáÌîÁª¼ê¤Ï½é¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤¿·è¾¡Àï¡£Î¾¥Ú¥¢¤È¤â1µå1µå¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤ë¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¥é¥êー¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÁáÌî¡¦±ü±Ê¥Ú¥¢¤¬7-6(8)¡¢7-6(6)¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÌî¡¦±ü±Ê¥Ú¥¢¤ÏÎ¾¼Ô½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç²ñ³µÍ×¡§
¢¡Âç ²ñ Ì¾ ¾Î¡§Âè8²ó¥À¥ó¥í¥Ã¥×Á´ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ëÁª¼ê¸¢
¢¡¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ
¢¡ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡Ê½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢¡¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼Æ¾Â¾ßÌý¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê8cco¡Ë¡¢°ð²¬¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥Ç¥ëÏ¢ÌÁ
¢¡¶¨ÎÏ¡§ReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÞÉ´Àî¾¦»ö¡¢¥³¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡¢NANBU CRAFT
¢¡´üÆü¡§Í½Áª¡¡2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÀï¡¡2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Å·¸õÅù¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢»î¹çÆüÄøµÚ¤Ó¥ªー¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ìー¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½È÷Æü¡§12·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡§ ¡Ö¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ëÂçµÜ¡×ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èº´ÃÎÀî1054-1
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ¡¡Âç²ñ»öÌ³¶É¡¡¡¡MAIL¡§info@japanpadel.com