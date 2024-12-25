Ç¯ËöÇ¯»ÏÄ¾Á°¡ªLIFULL ²ð¸î¤¬¡Öµ¢¾Ê»þ¤Î²ð¸î¡¦Ï·¸å¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó°Õ¸þÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àô ²í¿Í¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Öµ¢¾Ê»þ¤Î²ð¸î¡¦Ï·¸å¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó°Õ¸þÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¡£2025Ç¯¤Ï²ð¸î´ØÏ¢¤Î¥Æー¥Þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó°Õ¸þ¤Ï¡©
¤Þ¤â¤Ê¤¯Íè¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬²ð¸î¤äÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¡£ÆÃ¤Ë2025Ç¯¤ÏÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¡Ê75ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¹âÎð²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ð¸î¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2024Ç¯12·î²¼½Ü~2025Ç¯1·î¾å½Ü¡Ë¤Ë¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î30~50Âå¤ÎÃË½÷656Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Öµ¢¾Ê»þ¤Î²ð¸î¡¦Ï·¸å¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó°Õ¸þÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê»þ¡¢²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Æ¤È²ñÏÃ°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï4³ä¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
- ÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï1°Ì¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¡×2°Ì¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤ä·ÐºÑÌÌ¡×3°Ì¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡¦°äÉÊÀ°Íý¡×¡£
- ¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¡¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¿´¹½¤¨¤ä½àÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â
- ¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï1°Ì¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¡×2°Ì¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×3°Ì¡Ö²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÈÉéÃ´¼Ô¡×¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤ë¼«¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÉÔ°Â»ë¡£
¢£ Ä´ºº·ë²Ì
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê»þ¡¢²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Æ¤È²ñÏÃ°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï4³ä¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2024Ç¯12·î²¼½Ü～2025Ç¯1·î¾å½Ü¡Ë¤Îµ¢¾Ê»þ¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¿Æ¤Ë²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬20.0%¡¢¡Ö¤Þ¤¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬23.5%¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó4³ä¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢30Âå～50Âå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢30Âå¤Ç¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ö¤Þ¤¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ52.8%¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢40Âå¤Ç¤Ï41.8%¡¢50Âå¤Ç¤Ï38.4%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢¼«¿È¤â¤Þ¤¿¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï1°Ì¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¡×2°Ì¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤ä·ÐºÑÌÌ¡×3°Ì¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡¦°äÉÊÀ°Íý¡×¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹°Õ¸þ¤¬¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¤¤¤¿¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤ÈÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤¬53.7¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤ä·ÐºÑÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç36.8%¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¡ÊÀ¸Á°À°Íý¡¦°äÉÊÀ°Íý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç36.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¡¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¿´¹½¤¨¤ä½àÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¤¤¤¿¡Ö¿Æ¤Ë²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÏÃ¤¹É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç45.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï60.9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¤¤¿¤áÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬25.3%¡¢¡ÖÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¡¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬17.3%¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬15.6%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤È²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸å¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¡¢¿´¹½¤¨¤ä½àÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï1°Ì¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¡×2°Ì¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×3°Ì¡Ö²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÈÉéÃ´¼Ô¡×¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤ë¼«¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÉÔ°Â»ë¡£
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Ê¤¿¡Ê²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡Ë¤¬ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î»Å»ö¤È²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¡×¤Ç42.2%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬38.6%¡¢¡Ö²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÈÉéÃ´¼Ô¡×¤¬25.6%¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÂÎÎÏ¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¡×¤¬25.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅú¼ÔËÜ¿Í¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»öÊÁ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤«¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤¬¤è¤êÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×ÊÔ½¸Ä¹ ¾®¿û½¨¼ù¡Ê¤³¤¹¤²¤Ò¤Ç¤¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
LIFULL ²ð¸îÊÔ½¸Ä¹¡¡¾®¿û½¨¼ù
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡Öµ¢¾Ê»þ¤Ï¿Æ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï4³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅâÆÍ¤Ë²ð¸î¤ä¿Æ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÁÌä¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¿Æ¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇSOS¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ýÉÂ¤ÎÍÌµ¤ä¤É¤ó¤ÊÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ»¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙ¤Îµ¢¾Ê¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÏÃ¤·½ª¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¼«Á³¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¹âÎð¤Î¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î13Æü～2024Ç¯12·î14Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¼Â¿Æ¡ÊÎ¾¿Æ¤â¤·¤¯¤Ï°ìÊý¡Ë¤¬Â¸Ì¿¤Ç¡¢¤«¤Ä¼Â¿Æ¤ÈÊÌµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2024Ç¯12·î²¼½Ü
～2025Ç¯1·î¾å½Ü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤ë30~50Âå¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷656Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ò¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¡¢°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°äÉÊÀ°Íý¡×¡¢²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇã¤¤Êª¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¹âÎð¼Ô¤ä´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë ¥·¥Ë¥¢¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®£±ÃúÌÜ£´－£´
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àô ²í¿Í
ÀßÎ©¡§2015Ç¯7·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
Ï·¿Í¥Ûー¥à¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ØLIFULL ²ð¸î¡Ù¤Î±¿±Ä
https://kaigo.homes.co.jp/
°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î°äÉÊÀ°Íý¡Ù¤Î±¿±Ä
https://m-ihinseiri.jp/
²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±Çã¤¤ÊªÂå¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØÇã¤¤Êª¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Î±¿±Ä
https://lp.kaimonoc.jp/
¼«¼£ÂÎ¸þ¤±Çã¤¤Êª¼å¼Ô»Ù±ç¥Äー¥ë¡ØÇã¤¤Êª¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Î±¿±Ä
https://lp-g.kaimonoc.jp/
²ð¸îÅö»ö¼Ô°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¡¢²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Øtayorini¡Ù¡Ê¤¿¤è¤ê¤Ë¡Ë¤Î±¿±Ä
https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/