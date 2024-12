³ÚÅ·À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼ÒÂ¾¡¢¼õ¾Þ´ë¶È14¼Ò¤òÉ½¾´¡ª¡ÖPerformance Learning Award 2024¡×³«ºÅ¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ñー¥È¥ÊーÉôÌç¡Ë

ユームテクノロジージャパン株式会社

ユームテクノロジージャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:松田しゅう平、https://www.umujapan.co.jp(https://www.umujapan.co.jp))は、パフォーマンスラーニングに取り組む組織を選出し、表彰する式典「Performance Learning Award 2024」を、2024年12月4日に開催しましたので、お知らせいたします。

ユームテクノロジージャパン株式会社は、「学習」を企業や組織の成長に欠かせない重要な要素として位置付け、「パフォーマンスラーニング」を推進しています。多くの組織の中で見落とされがちな、「パフォーマンスラーニング=ビジネス成果に結びつく学び」を今後より多くの人に取り組んでいただくため、パフォーマンスラーニングに取り組む組織を選出し、表彰する式典を開催しています。

本年度は、企業部門、プロフェッショナルパートナー部門の2部門に分けて審査を実施し、それぞれの部門にて「最優秀賞」、「優秀賞」、「ビジネスインパクト賞」「ラーニングデザイン」「テクノロジー賞」「イノベーション賞」を選定。12月4日にヒルトン東京にて約450名の方にご参加いただき、表彰理由の公表とトロフィーの贈呈を行いました。こちらではプロフェッショナルパートナー部門の受賞企業についてご報告いたします。

■受賞企業

▼企業部門[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86740/table/129_1_93a54fcdd4d9cb481facf4f8d39eb455.jpg ]

▼プロフェッショナルパートナー部門[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86740/table/129_2_c9342acb7b9fe77d16f161b197132811.jpg ]

【最優秀賞】楽天生命保険株式会社 戦略トレーニング部

〈楽天生命保険株式会社 戦略トレーニング部 堀米 夏生氏、長塚優樹氏 ご受賞の様子〉

受賞理由:UMUを活用したAI技術により、研修に係るコスト削減と時間効率化を実現し、販売実績の向上という成果を達成されました。楽天生命保険株式会社は、PLDスコアを基盤としたコース設計や、売上と時間の相関性分析を活用し、ビジネスインパクトの向上を実現。さらに、多くの代理店同士のコミュニティ形成を進め、他の代理店との意見交換や事例共有、学習と成果の気づきを強化。これにより、効果的な知識の共有と実践の促進が実現され、 従来の研修体系から変更したことによる大幅なコスト削減も達成されたことが評価され、最優秀賞に選ばれました。

〈受賞された楽天生命保険株式会社 戦略トレーニング部 部長 吉田 寛氏からのコメント〉

2024年度の【プロフェッショナルパートナー部門】最優秀賞にご選定いただき、誠にありがとうございます。今回のプロジェクトに参画したメンバーが中心となり、営業部門および代理店に対して働きかけた成果を評価していただけたことは、関係者一同心より光栄に存じます。AIロープレの機能により、ロープレ研修に係るトレーナーの業務量を削減し、販売実績の向上を両立させることができ、従来の研修スタイルを大きく変えることができました。今回の受賞を契機として、今後もより効率的な研修スタイルを模索してまいります。引き続きご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。改めまして、この度の栄誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。

【優秀賞】株式会社NOKIOO

〈株式会社NOKIOO 取締役 小田木 朝子氏 ご登壇の様子〉

受賞理由:従来の研修を根本的に再定義したマネージャー向け研修が、「教育の枠」を超え、「事業活動そのもの」として機能しました。設計されたこの研修は、実践と伴走型のブレンディッド・ラーニングにより、業務プロセスと密接にリンクし、具体的な成果をあげております。この取り組みは研修と事業活動を一体化させ、効果的に組織課題を解決することで、ビジネス効果を最大化した素晴らしい実績と評価され、優秀賞に選ばれました。

〈受賞した株式会社NOKIOO 取締役 小田木 朝子氏からのコメント〉

この度の受賞を大変光栄に思います。株式会社NOKIOOのマネジメント・トレーニングプログラムは、「マネージャーのチーム運営能力を引き上げたい」というお客様の声に応えるために開発されました。学習者起点であり、学習者の変化が見えることを第一に考え、こだわり抜いたプログラムです。導入いただいた企業様に寄り添いながら、私たちも学習者の変化を共に見守ることができました。その結果、「これは研修ではなく、事業活動そのものだ」というお声をいただくまでになりました。今後も同じ課題を持つ企業様のソリューションとなるよう、精進してまいります。ありがとうございました。

【ビジネスインパクト賞】損害保険ジャパン株式会社 営業支援部マーケティンググループ

受賞理由:代理店の法人顧客拡大を目指した数々の戦略的取り組みを行っています。優績販売代理店に協力を依頼し、販売スキル・ノウハウのナレッジ化を実現。得られた知見を言語化しUMUを活用して展開するという、学習の場に結び付けたナレッジ化を進める手法と、代理店同士のナレッジシェアを推進されている点が評価されました。このような協力体制は、業界問わず同じビジネスモデルの企業にとっても模範的なモデルと考え、ビジネスインパクト賞に選ばれました。

〈受賞された損害保険ジャパン株式会社 営業支援部マーケティンググループ 関口 知佳良氏からのコメント〉

Performance Learning Award ビジネスインパクト部門賞をいただき、誠にありがとうございます。現在展開しているクロスセルプロジェクトでは、別法人である代理店さまの法人顧客対応の専門性強化と体制構築という難しい課題にチャレンジしてまいりました。まだまだ道半ばではございますが、その取組みを認めていただいたことをチーム一同嬉しく思っております。この受賞を励みに、今後もプロセスの管理とUMUを活用した教育の二軸で、代理店さまと共に、お客さまの"安心・安全・健康"に資する提案や情報提供を加速させてまいります。

【ラーニングデザイン賞】株式会社LDcube ラーニング・デザイン部 プラットフォームセクション カスタマーサクセスチーム

受賞理由:UMUを最大限に活用することで、ブレンディッド・ラーニングの効果を引き出し、研修の質を高めた点が突出しています。特に、「クイズ王決定戦」などの取り組みは、他企業への展開可能性を秘めています。また、株式会社LDcubeは、パフォーマンスラーニングをベースにした設計と実践により、学習の質を大幅に向上させ、その結果、社員の能力向上にもつながっています。さらに、先輩社員を含む社内コミュニティを形成し、知識と経験の共有を促進している点でも研修効果最大化につながっており 、価値のある事例として評価され、ラーニングデザイン賞に選ばれました。

〈受賞した株式会社LDcube ラーニング・デザイン部 プラットフォームセクション カスタマーサクセスチーム マネジャー 鈴木里美氏からのコメント〉

この度はラーニングデザイン賞をいただき誠にありがとうございます。お客様と行ってきた取り組みがこのような形で評価され、大変嬉しく思います。2021年のUMU導入当初から、お客様と二人三脚で研修カリキュラムの構築を行い、年々質の高い研修にレベルアップ、UMUの良さを活かし人と人のつながりがある研修を実施しています。今後もお客様に寄り添いながら質の高い研修・学びの場を作りあげていきたいと思います。これからもUMUを活かし、お客様と共に学びをデザインしながら、より効果的で成果につながる人材育成のご支援をしてまいります。

【テクノロジー賞】株式会社カクシン

受賞理由:UMUを活用した効率的なテクノロジー導入により、業務の工数削減と成果の拡大を実現しました。 特に、質の高いメソッドに基づいたスケーラブルな研修を提供し、クライアント企業のビジネスインパクトを大きく向上。また、動画視聴形式により、反復学習を行うことでこれまで以上に効果向上につながったと同時に、これまで対面研修ではコンサルタントと受講生の時間をかなり拘束していたが、4分の1まで削減を実現した点が評価され、テクノロジー賞に選ばれました。

〈受賞された株式会社カクシン CEO 田尻 望氏からのコメント〉

この度は、Performance Learning Award 2024のテクノロジー部門において入賞の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。本受賞は、我々の高付加価値を生み出すための価値主義経営(R)とUMUの革新的なプラットフォーム活用を支えてくださったすべての皆様のおかげです。テクノロジーの力でパフォーマンスラーニングを実現し、個人と組織の可能性を最大化する取り組みは、これからも続けてまいります。この受賞を励みに、さらに多くの価値を提供できるよう、進化し続けることをお約束いたします。改めて感謝申し上げます。

【イノベーション賞】株式会社Naview

受賞理由:従来の訪問販売の教育概念を、テクノロジーとアイディアで刷新し、効率的かつ効果的な営業プロセスへと変革。特に、研修プログラムではオンライン化を進め、80%をUMUで実施する取り組みが高く評価されました。さらに、研修プログラムを受けた受講生が業界平均を大幅に上回る育成結果をもたらしており、その結果事業拡大が成功。創業からわずか1年でこのような企業成長をもたらし、パフォーマンスにつながる研修を構築した取り組みが高く評価され、イノベーション賞に選ばれました。

〈受賞された株式会社Naview 代表取締役 山岡厚之氏からのコメント〉

イノベーション賞を受賞できたことを心より光栄に思います。UMUを通じた教育改革に、社員全員が本気でコミットし試行錯誤を繰り返してやってきたかいがあったと思えた瞬間でした。又、弊社は創業1年目のスタートアップベンチャーで、売上規模や業界への影響力はまだまだ小さい会社です。そんなスタートアップ企業に、純粋に研修デザインや研修設計のクオリティーという観点で興味を持って頂き、弊社を発掘して頂いたUMUの社員の皆様にも厚く御礼申し上げます。特に本橋さんのサポートと後押しがなければアワードへエントリーすることも、この様な光栄な賞を受賞することもありませんでした。この受賞を新たなスタート地点と捉え、会社名に込めた「成長意思ある人を絶景に案内する」というミッションを達成するためにより一層の成長を目指します。

■審査員

審査委員長

- 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 岩本 隆 氏

審査員

- アルマ・クリエイション株式会社 代表取締役 神󠄀田 昌典 氏- Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長 谷本 有香 氏- 株式会社 We Are The People 代表取締役 安田 雅彦 氏- 株式会社HRファーブラ 代表取締役 山本 紳也 氏- ダイナミックヒューマンキャピタル株式会社 代表取締役 中村 文子 氏- UMU創業者、代表取締役兼CEO Dongshuo Li(ドングショー・リー)- ユームテクノロジージャパン株式会社 審査委員会

■Award当日の様子

■「Performance Learning Award2024」概要

日時:2024年12月4日(水)

場所:ヒルトン東京(〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2)

URL:https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-award-2024/

■オンライン学習プラットフォーム「UMU」について

UMUは、AIテクノロジーと学習の科学によって、企業トレーニングに革命をもたらす学習プラットフォームです。様々な業界で使用されているUMUは、最新のAIを用いて人材育成の効果・効率を高めて従業員のパフォーマンスを向上させ、企業の業績を向上させます。

世界203の国と地域で100万社以上、日本では、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、アステラス製薬株式会社、日本通運株式会社をはじめとする約28,000社以上の導入実績があります。また、ビジネスパーソンから満足度、認知度などで本当に支持を集めたIT製品トップ50をランキング形式にて発表する「ITreview Best Software in Japan 2022」にて、5,000超の製品 / サービスの中からNo.1に選出されました。

サービスサイト:https://umujapan.co.jp/about/

次世代ラーニングプラットフォーム「UMU」の紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=Yxj3zU7t0qY&t=7s(https://www.youtube.com/watch?v=Yxj3zU7t0qY&t=7s)

■会社概要

名称 :ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 :〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 :代表取締役 松田 しゅう平

設立 :2018年2月9日

事業内容:インターネットテクノロジーを利用したラーニングプラットフォームのUMUの販売

URL :https://umujapan.co.jp/