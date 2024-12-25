¡Ö¼¡¤Ê¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Îº×Åµ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥ÊーEXPO2025¡×2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥ÊーEXPO2025¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢³Ø¤Ó¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÍË¾¤Ê»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±Ô¤¤Æ¶»¡¤¬¸òº¹¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥Êー¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹½Ñ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥¨¥ó¥¿¥á·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¼Ô¤ä¥ªー¥Êー¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±ー¥¹¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤ò³Ø¤Ó¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Ø¡ª
Éû¶È²ò¶Ø¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÆ³Æþ¤Ç»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤Éû¶È¤äµ¯¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÊý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾®»ñ¶â¤«¤é¤Ç¤â»²²è¤Ç¤¤ë°ÕµÁ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ý±×¤òÆÀ¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥Êー·¿¡×¤ÎÆ¯¤Êý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç1¤«¤éºî¤ê¾å¤²»ýÂ³³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤È¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥ÊーEXPO2025¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥Êー¤¬¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¼ÁÌä¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢ÀìÌç²òÀâ°÷¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥ó¥µー²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµµá¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢MC¤È¤·¤Æ¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÅÄÃæÂçµ®»á¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÅê»ñ²È¡¦¼Â¶È²È¤Î¿ù¸¶°ÉÍþ»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤ËÆüËÜ½é¤ÎÉû¶ÈÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÉû¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î³ØÄ¹¤Ç¤¢¤êÉû¶ÈÀìÌç²È¤Î¾®ÎÓ ¾»Íµ»á¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢ Á´6Éô¹½À®¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥ÊーEXPO2025¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～17:00¡¡¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
14:15～14:40¡¡¡ÒÂè°ìÉô¡Ó¥È¥¤¥«¥×¥»¥ë»Ô¾ì¤Ï600²¯±ßÄ¶¡ª¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ÈÌ¤Íè
14:40～15:05¡¡¡ÒÂèÆóÉô¡Ó³¤³°´Ñ¸÷µÒ¼ûÍ×¤ÇÂçÉýÁý±×¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÄÏ¤à¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬
15:05～15:30¡¡¡ÒÂè»°Éô¡Ó¥µ¥Ö¥¹¥¯¿Íµ¤¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¡ª¥«ー¥êー¥¹»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤ÈÀ®Ä¹
15:30～15:55¡¡¡ÒÂè»ÍÉô¡Ó³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤ë ¡ªÆüËÜ¼ò¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢Í¢½ÐÀïÎ¬
15:55～16:20¡¡¡ÒÂè¸ÞÉô¡Ó´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¡ªÇ¯´Ö100²¯±ßµ¬ÌÏM&A¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬
16:20～16:45¡¡¡ÒÂèÏ»Éô¡Ó»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀáÀÇ¾¦ÉÊ¤Î¿·¾ï¼±
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊYouTube ÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥¯¥ê
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://x.com/2024Expo
»öÁ°ÅÐÏ¿/ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://assetmg-expo.com/owner/(https://assetmg-expo.com/owner/)
¢¡»öÁ°¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¹ë²ÚÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ØÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- AirpodsPRO2¡Ä(ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ)
- Amazon¥®¥Õ¥È·ô1Ëü±ßÊ¬¡Ä(ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ)
- ¿ù¸¶°ÉÍþ¡Ö ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë »ñ»º±¿ÍÑ1Ç¯À¸¡×¡ÊÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¢¨¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¡ÚÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¡Ûhttps://form.os7.biz/f/9adbe60d/
¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¸åÆü¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤´»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥°¥é¥à¾Ò²ð
Âè°ìÉô¡¡¥È¥¤¥«¥×¥»¥ë»Ô¾ì¤Ï600²¯±ßÄ¶¡ª¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ÈÌ¤Íè¡¡14:15～14:40
¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã»Ô¾ì¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ450²¯±ß¤«¤é600²¯±ß¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¸½ºß¤âÉý¹¤¤ÁØ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î½¸¤Þ¤ëÎ©ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Çä¾å¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò°ì½ï¤Ë¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò¡Ö»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¯»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÂèÆóÉô ¡¡³¤³°´Ñ¸÷µÒ¼ûÍ×¤ÇÂçÉýÁý±×¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÄÏ¤à¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬¡¡14:40～15:05
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥íー¥³¥¹¥È±¿±Ä¤Ç¹â¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Ê¤á¤¿¼¡À¤Âå·¿¤Î±¿±ÄÊýË¡¤ä¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ³°¹ñ¿Í½ÉÇñ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤òÂª¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤òÌÜ»Ø¤¹¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè»°Éô¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¿Íµ¤¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¡ª¥«ー¥êー¥¹»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤ÈÀ®Ä¹¡¡15:05～15:30
¥«ー¥êー¥¹¤Ï·î³ÛÀ©¤Ç¼Ö¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤òÌä¤ï¤º¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¹ØÆþ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×Êý¤Ø¡¢¶áÇ¯±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤ò´Þ¤à½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£Âè»°Éô¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥êー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤äº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè»ÍÉô¡¡³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤ë ¡ªÆüËÜ¼ò¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢Í¢½ÐÀïÎ¬¡¡15:30～15:55¡¡
ÆüËÜ¼ò¤Î¼ûÍ×¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò¤¬ÉÙÍµÁØ¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤ò³è¤«¤·¤¿¼òÂ¢¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬»²Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«À¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢Í¢½Ð»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»ÍÉô¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¢½Ð»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤â´Þ¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³¤³°¤ËÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤°ÆüËÜ¼ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè¸ÞÉô¡¡´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¡ªÇ¯´Ö100²¯±ßµ¬ÌÏM&A¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¡15:55～16:20
Ç¯´Ö100²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎM&A¤òÃ£À®¤·¤¿À®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÄ´ºº¤«¤é¸ò¾Ä¡¢Åý¹ç¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥½ー¥¹³èÍÑ¤È¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡£·Ð±Ä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂèÏ»Éô¡¡»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀáÀÇ¾¦ÉÊ¤Î¿·¾ï¼±¡¡16:20～16:45
½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤ÀáÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÀáÀÇÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î²è´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ³¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÀáÀÇ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¡¢ºâÌ³ÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¤Î°Â¿´¤òÃÛ¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÀáÀÇ¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡»Ê²ñ¡¦²òÀâ
¡ÚÌ¾Á°¡Û¿ù¸¶°ÉÍþ »á
¡Ú¸ª½ñ¤¡Û¥¿¥ì¥ó¥È/Åê»ñ²È/¼Â¶È²È
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¤¯ ½Ð±é¡£Åê»ñ²È¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¡Ö³ô¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÅê»ñ½Ñ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ Åê»ñË¡¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò³è¤«¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤¿¤¤½÷À¤Ø! "¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥½¥Õ¥ÈÊäÀµ²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ Âç¼êÄÌÈÎ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·Ð¸³¤ò½ñ¤¤¤¿¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ø¡Äand LOVE¡Ù(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Ï2017Ç¯¤Ë±Ç²è²½¡£
¡ÚÃø½ñ¡Û
¡¦³ô¤ÏÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÆ»¶ñ¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë
¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÆ»¶ñ¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë
¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë ³ô1Ç¯À¸～²¯¤ê¿Í ¿ù¸¶°ÉÍþ¤È°ì½ï¤Ë～¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë
¡¦¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë
¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë»ñ»º±¿ÍÑ£±Ç¯À¸ ²¯¤ê¿Í¿ù¸¶°ÉÍþ¤È°ì½ï¤Ë¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë
¡ÚÌ¾Á°¡Û ÅÄÃæÂçµ® »á
¡Ú¸ª½ñ¤¡Û¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー/³ô¼°²ñ¼ÒInflight¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£ 2003Ç¯～¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¡ÖEZ¡ªTV¡×¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡×¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡×¡ÖHERO¡ÇS¡×¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·ÑÅù¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯～ÆÈÎ©¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥ó¥«ー¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏIOC¥Ù¥Ë¥åーMC¤òÌ³¤á¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÎÂ¾¤ËInflight.Co.,Ltd¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CSR³èÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡ÚÌ¾Á°¡Û¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó »á
¡Ú¸ª½ñ¤¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1997Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£¥µ¥Ã¥«ーÁª¼êËÜÅÄ·½Í¤¤Î¥Í¥¿¤Ç¡¢R-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2015¤ÇÍ¥¾¡¡¢°Ê¸å¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢web¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£·Ý¿Í¥Ò¥í¥·¤¬¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥½¥í¥¥ã¥ó¥×½¸ÃÄ¡ÖÊ²²Ð²ñ¡×¤ËÂ°¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×Æ°²èYouTube¡Ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ë¤ò³«Àß¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¡Ö¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×Â¼¡×¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯5·î¡¢¡Ö¤Ø¤¿¥¥ã¥ó¤´¤Ï¤ó ¤Ê¤ó¤Ê¤éÁ´ÉÊ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í～¡ª¡×2021Ç¯6·î¡¢¡Ö¤³¤Þ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ø¤Ø¤¿¥¥ã¥óÆþÌç¡Ù¡×¤Î¥¥ã¥ó¥×ËÜ¤ò¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¡£
2022Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDaviddy¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ÆÃµ»¤Î¥Ó¥ê¥äー¥É¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤º¢¡¢¥Ó¥ê¥äー¥É¾ì¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½³¦no.1¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£2020Ç¯2·î¡¢¥Ó¥ê¥äー¥É¥¹¥Ôー¥É¥×ー¥ë¡Ê8¥Üー¥ë¡Ë¤Ç¡¢¥×¥í5¿Í¤È¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¤Î1¥Áー¥à¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¡£¹â¹»Âç³Ø¡¢¿åµå¡¢¶¥±Ë¤ÎÉô³è·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¼èÆÀ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÚÌ¾Á°¡ÛÆ£ÅÄ Àº»á
¡Ú¸ª½ñ¤¡Û³ô¼°²ñ¼Ò Colors JapanÂåÉ½¼èÄùÌò/M&A¡¦ÉÔÆ°»º¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¾¼ÏÂ48Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¿À®11Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÌÀÍèÀßÎ©¡£
Åö»þ¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¦Ãæ¾®´ë¶ÈÅê»ñ°éÀ®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥¥åー¡¦Âçºå¥¬¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡¦´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¡¦»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼ÒÂ¾¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Colors Japan ¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍ¥ÎÉ¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ù±ç¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£ËèÇ¯100²¯±ß°Ê¾å¤ÎM&AÇã¼ý¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¾Á°¡Û¾®ÎÓ ¾»Íµ »á
¡Ú¸ª½ñ¤¡ÛÉû¶ÈÀìÌç²È¡ÊÉû¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ØÄ¹¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤ËÉû¶È¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»ºÄÂÂß·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º¤òÊÝÍ¤·Ç¯´Ö¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬3,000Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢20Í¾¤ê¤ÎÉû¶È¤ò¼ÂÁ©¤·Ç¯´Ö¼ý±×¤¬£±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2014Ç¯¤Ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤òÂ´¶È¡£ÆüËÜ½é¤ÎÉû¶ÈÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÉû¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Éû¶ÈÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¤â¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃø½ñ¡Û
Ç¯¼ý350Ëü±ß¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤«¤éÇ¯¼ý1²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´©¡Ë
¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÉû¶È2.0¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë
¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤¬Ç¯²¼¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÍ¦µ¤¡×¤È¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎË¡Â§¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
¤ª¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤ò°é¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
¤â¤¦¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤50ºÐ¤«¤é¤ÎÂà¿¦½àÈ÷¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÎò¡Û
¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡¢¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢N¥¹¥¿¡¢Â¾¡£
ÄÉ²ÃÅÐÃÅ¼Ô¡¡coming soon¡¡·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
»öÁ°ÅÐÏ¿/ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://assetmg-expo.com/owner/(https://assetmg-expo.com/owner/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥¯¥ê(Éû¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー)
Éû¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢Éû¶È¤ÎÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£2017Ç¯ÀßÎ©°ÊÍè¡¢¤Î¤Ù4,000Ì¾ °Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë17¼ïÎà¤ÎÉû¶È¹ÖºÂ ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÉû ¶È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¡¢ Éû¼ýÆþ¤ÎÃì¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://fukugyou-academy.com/
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥ÊーEXPO2025»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥¯¥ê¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-6-11 ¥Ë¥åー¥ê¥Ðー¥¿¥ïー9³¬
MAIL¡§ info@fukugyou-academy.com