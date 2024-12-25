¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤Î½é³Ø½¬·¹¸þ¡×¤òÄ´ºº¡ª½é¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¸À¸ì¤Ï¡ÖJava¡×¤¬23¡ó¤Ç1°Ì¤Ë¡ª
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÃ¼¿°ìÏº¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2122¡¢°Ê²¼¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTAG STUDIO¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¼Ô¸þ¤±Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¡ÊURL¡§https://prorea.jp/programming/ ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢½¢¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¥Úー¥¸¡Û
https://prorea.jp/programming/columns/user-survey-programming-language/
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- ½é¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¸À¸ì¡§Java¤¬23%¤Ç1°Ì¡¢C¸À¸ì¡Ê19%¡Ë¡¢Python¡Ê14%¡Ë¤¬Â³¤¯
- ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ìÁª¤Ó¤ÎÍýÍ³¡§¡Ö½¬ÆÀ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ½Å»ë¡×¤È¡Ö¶½Ì£¡¦³«È¯Ê¬Ìî¡×¤¬³Æ32¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×
- Ç¯¼ýÊ¬ÉÛ¡§300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬28¡ó¡¢300～500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬26¡ó¤ÈÃæ·øÁØ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢500Ëü±ßÄ¶¤ÎÁØ¤âÃå¼Â¤ËÂ¸ºß
- ¸½ºß¤Î¿¦¼ï¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬43¡ó¤ÈºÇÂ¿¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿¦¼ï¤Ë¹¤¬¤ë
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
Áí²óÅú¿ô¡§104É¼¡ÊÃËÀ¡§74¿Í / ½÷À¡§29¿Í / Ì¤²óÅú¡§1¿Í¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¡Ë
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§18ºÐ°Ê¾å¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢½¢¶È¼Ô¸ÂÄê¡Ê20Âå¡§25%¡¢30Âå¡§43%¡¢40Âå¡§17%¡¢50Âå¡§13%¡¢60Âå°Ê¾å¡§1%¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î19Æü～2024Ç¯12·î4Æü
Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡§¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥° ÊÔ½¸Éô
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤¬½é¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤Ï¡ÖJava¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖC¡×¤ä¡ÖPython¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¡¢¿·¿Í¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸À¸ì¤¬½é³Ø½¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö½¬ÆÀ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³«È¯Ê¬Ìî¡×¤È¤¤¤¦ÆâÈ¯Åª¤ÊÆ°µ¡¤¬Â¿¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤Ù¤ë¸À¸ì¤äÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤ÎÎ°è¤¬ÁªÂò¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¿¦¼ï¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï300～500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÁØ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µ»½ÑÎÏ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤â²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ³Ø½¬¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Java¤¬23¡ó¤Ç1°Ì¡¢C¸À¸ì¤äPython¤¬Â³¤¯·ë²Ì¡£´ðËÜÅª¤Ê¿Íµ¤¸À¸ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¾ÍèÀ¤ä°ÂÄê´¶¤¬³Ø½¬»þ¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö½¬ÆÀ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì32¡ó¤ÇÆ±Î¨1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¶µºà¤ä³Ø½¬¥µ¥¤¥È¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê½¬ÆÀ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¸À¸ì¤ä³«È¯¤·¤¿¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸À¸ì¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¿¦¼ï¤äÌò³ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢43¡ó¤¬ºÇÂ¿¤À¤¬¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë³Ø¤ó¤À¸À¸ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
300Ëü±ßÌ¤Ëþ～500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¡£·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤¬Áý¤¹¤Û¤É¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢³Ø½¬¤·¤¿¸À¸ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Î¹Í»¡
º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ³Ø¤Ö¸À¸ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¸À¸ì¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤ä¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âIT¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¸À¸ì¤ä³Ø½¬ÊýË¡¤¬Áý¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅö¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1.Åö¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°úÍÑ¸µ¡§¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2.½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ²¼µ¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://prorea.jp/programming/
¢¨¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¤â²Ä
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¥Úー¥¸¡Û
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î¼õ¹ÖÊýË¡¡ÛÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ç³Ø¤Ö¿Í¤¬88%¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-survey-while-working/ ¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ÎºÃÀÞ»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-survey-period-of-setbacks/ ¡Ë
¡ÚÆÈ³Ø¤ÎºÃÀÞÎ¨80¡ó¡Û¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÈºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/col-programming-failure-rate/ )
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-surver-2024/ ¡Ë
¡ÚºÇ¿·ÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤¿ÅÀ¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-survey-choose-2024/ ¡Ë
IT¿ÍºàÉÔÂ¤Î¼Â´¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-survey-it-human-resources/ ¡Ë
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤Î¶½Ì£¡¦¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡Êhttps://prorea.jp/programming/columns/user-survey-interest-image-2024/ ¡Ë
¢£¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
URL¡§https://prorea.jp/programming/
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¾È½¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ý¥³¥ßWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡£
¡Ø°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬²ÝÂê¤ËÅú¤¨¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¡¹¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ÂºÝ¤Î¾ðÊó¤ò¾ÜºÙ¤ËÄó¶¡¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥àÆâÍÆ¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¼Ô¤ÎÌÜÉ¸¡¢³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥ê¥¢ ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î·ÇºÜÁêÃÌ¡§https://prorea.jp/programming/columns/request-for-publication/
¥¹¥¯ー¥ë¤Î¸ý¥³¥ß¤Î¼ý½¸ÁêÃÌ¡§https://forms.gle/mYQWqV2AYiX6MDyu8
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¼èºàÁêÃÌ¡§https://forms.gle/mYQWqV2AYiX6MDyu8
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥×¥í¥ê¥¢
https://prorea.jp/
¥×¥í¥ê¥¢ ±Ñ²ñÏÃ
https://prorea.jp/english/
Å¾¿¦ÇÉ¸¯¥µー¥Á
https://hakensearch.net/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTAG STUDIO¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTAG STUDIO¡¡¡Êhttps://tag-studio.co.jp/ ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ»°ÃúÌÜ24ÈÖ4¹æ ¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¿·½ÉÊÌ´Û¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÐ¶¶¡¡ÃÎ¹¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä»ö¶È
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡¡¡Êhttps://www.interspace.ne.jp/ ¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¿·½ÉNS¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡²ÏÃ¼¡¡¿°ìÏº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡1999Ç¯11·î8Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡984,653,800±ß¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡¡»°ÎÓ¡Ê¤µ¤ó¤Ð¤ä¤·¡Ë
E-mail¡§ty_sanbayashi@interspace.inc
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡»°¥ÄÂ¼
E-mail¡§contact@interspace.ne.jp
TEL¡§03-5339-8680¡¡FAX¡§03-5909-4578