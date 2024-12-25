Ë½¸À30Ê¬°Ê¾å¤â¡Ä¡£´ë¶È¤Î8³ä¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºöÌ¤À°È÷¡¢Helpfeel¼ÂÂÖÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ
³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡§ÍìÀ¾ °ì¼þ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¸¡º÷µ»½Ñ¤Ç¼«¸Ê²ò·è¤ËÆ³¤¯FAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHelpfeel¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Õ¥£ー¥ë¡Ë(https://www.helpfeel.com)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎFAQ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Îß·×500°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜµÒ²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¥«¥¹¥¿¥Þー¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¾òÎã¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¡×¡Ë¤¬À®Î©¡¢12·î¤Ë¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ßÂÐºö¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À°È÷¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤ÎÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã»Ü¹Ô¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÈ³Â§µ¬Äê¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¶Ø»ß¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÎÀµ³Î¤ÊÍý²ò¤äÂÐºö¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤¬Ãí»ë¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯12·î¸½ºß
Ë½¸À30Ê¬°Ê¾å¤â¡Ä´ë¶È¤Î8³ä¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºöÌ¤À°È÷¡ÊHelpfeel¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ë
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤ä´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¡¢ÍÞÀ©¤ËÉ¬Í×¤Ê»Üºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ìó3³ä¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30Ê¬¤â¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖË½¸À¤äÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢´ë¶È¤ÎÌó8³ä¤Ï¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2024Ç¯10·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,006¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û20～60ºÐ¡¢±Ä¶È¡¦´ë²è·Ï/»öÌ³·Ï/¥µー¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä·Ï¤Î¿¦¼ï¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¢£¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤Î¼ÂÂÖ
¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤Î·Ð¸³¼Ô¤ÏÌó3³ä
¸ÜµÒÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë±Ä¶È¡¦´ë²è¡¢»öÌ³¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¤Î¿¦¼ï¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢277¿Í¤¬¡Ø¤¢¤ë¡Ê27.5¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹»þ´Ö¹´Â«¡¢Ë½¸À¡¦Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¿¼¹ï¤Ê¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ·Á¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÅÅÏÃ¡Ê39.7%¡Ë¡Ù¡Ø¥áー¥ë¡¦Web¥Õ¥©ー¥à¡Ê5.4%¡Ë¡Ù¤ÈÌóÈ¾¿ô¤ÏÈóÂÐÌÌ¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢35¡ó°Ê¾å¤¬¡Ø30Ê¬°Ê¾å¡Ê35.7%¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÍÍ»Ò¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ´ù¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀ¼¤ÇÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿
- Ì¾Á°¤ä²ñ¼Ò¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤«¤ì¾è¤ê¹þ¤à¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤¿
- ÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âË½¸À¤äÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·
ÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥é¾òÎã¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÌó4³ä¡£¥«¥¹¥Ï¥é·Ð¸³¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÌó2³ä¹â¤¤
¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó4³ä¤¬¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê39.8%¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2³ä¤âÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¹ç¤¤¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó8³ä¤Î´ë¶È¤Ç¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤¬Ì¤Ãå¼ê¡£¥«¥¹¥Ï¥éÈ¯À¸´ë¶È¤Ç¤âÌó7³ä¤¬ÂÐºö¿Ê¤Þ¤º
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ø¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê79.5%¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥Ï¥é¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥«¥¹¥Ï¥é¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤â¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤Ï3³äÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò¡Ø¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎãÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÂÐºö¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡ØÂÐºö¤ò¤¹¤ëÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿ÂÐºö¤ÎÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê74.4%¡Ë¡Ù¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤¬Á´¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥¹¥Ï¥éÍÞÀ©¤ËÉ¬Í×¤Ê»Üºö
¡Ö´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¥ëー¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¡×¡Ö¼Ò²ñÉ÷Ä¬¡×¡ÖË¡À°È÷¡×¤ËÃí»ë
¡Öº£¸å¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¿¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø´ë¶ÈÆâ¤Î¥ëー¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¡Ê51.9%¡Ë¡Ù¡Ø¥«¥¹¥Ï¥é¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÉ÷Ä¬¡Ê50.1%¡Ë¡Ù¡ØË¡À°È÷¡Ê46.8%¡Ë¡Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌóÈ¾¿ô¤¬É¬Í×¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¸ÜµÒ¤Îµ¿Ìä²ò¾Ã¥Äー¥ë¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ìó65%
2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸¡º÷·¿FAQ¡ÖHelpfeel¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢FAQ¤Ê¤É¸ÜµÒ¤Îµ¿Ìä²ò¾Ã¥Äー¥ë¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó65%¤¬¡ØÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê64.3%¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á¡§¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÂÐºö¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤¬µá¤á¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó3³ä¤Î²óÅú¼Ô¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë30Ê¬°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ä¹»þ´Ö¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢×ø³å¤äË½¸À¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Î¶¯Í×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë»ê¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï2³ä¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÅö»ö¼Ô¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ìó8³ä¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ËÌ¤Ãå¼ê¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÍÞÀ©¤Ë¤Ï¡Ö´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¥ëー¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¡×¡Ö¼Ò²ñÉ÷Ä¬¡×¡ÖË¡À°È÷¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎË¡À°È÷¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Î¶¯²½¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÇ§¼±¸þ¾å¡×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾òÎã»Ü¹Ô¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ßÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¸ø³«
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÅìµþÅÔ¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤Î±Æ¶Á¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¥Ò¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¡¢½¾¶È°÷¤ò¥«¥¹¥Ï¥é¤«¤éÌ¤Á³¤Ë¼é¤ëÊýË¡¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://www.helpfeel.com/download_resource/useful_customerharassment-4measure(https://www.helpfeel.com/download_resource/useful_customerharassment-4measure)
¢£¸¡º÷·¿FAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHelpfeel¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Õ¥£ー¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¸¡º÷¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¤â¡¢CX²þÁ±¤â¡£³×¿·Åª¤Ê¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥àHelpfeel
AI¸¡º÷¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¤â¡¢CX²þÁ±¤â¡£
¡ÖHelpfeel¡×¤ÏAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¸¡º÷µ»½Ñ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤¤°Õ¿Þ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¼«¸Ê²ò·è¤ØÆ³¤¯¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎFAQ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£AI¸¡º÷¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£Îß·×500°Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£
Helpfeel¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)
¢§Helpfeel¼õ¾ÞÎò
- Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DXÉôÌç¤ËÁª½Ð
- ¡ÖÂè7²ó IT¥È¥ì¥ó¥É Good Product¥Ð¥Ã¥¸¡×FAQ¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥ÈÉôÌç¤Ê¤É5ÉôÌç¼õ¾Þ
- ¡ÖIndustry Co-Creation¡ÊICC¥µ¥ß¥Ã¥È¡ËKYOTO 2023¡×
- ¡¡¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥ïー¥ÉÍ¥¾¡¡¢¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥«¥¿¥Ñ¥ë¥ÈÍ¥¾¡
- ¡ÖBOXIL SaaS AWARD Autumn 2023¡×FAQ¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç 6¤Ä¤Î¾Þ¼õ¾Þ
- ¡ÖIndustry Co-Creation¡ÊICC¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë FUKUOKA 2023¡×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥ïー¥ÉÍ¥¾¡
- ¡Ö2021Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¼õ¾Þ
¢§HelpfeelÆ³Æþ´ë¶È¡Ê°ìÉô¡Ë
HelpfeelÆ³Æþ´ë¶È¡Ê¶È³¦ÊÌ¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel ³µÍ×
ÁÏ¶È¡§2007Ç¯12·î21Æü¡Ê2020Ç¯12·î4Æü¤ËÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ©¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO ÍìÀ¾ °ì¼þ
µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©602-0023 µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¸æ½êÈ¬È¨Ä®110－16 ¤«¤ï¤â¤È¥Ó¥ë5³¬
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©104-0032 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2ÃúÌÜ14-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈ¬½Å½§ÄÌ¥Ó¥ë4³¬
URL¡§https://corp.helpfeel.com/
³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£·Ð»º¾ÊIPAÌ¤Æ§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÁÏÂ¤»ö¶È¤ÎÅ·ºÍ¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÍìÀ¾ °ì¼þ¡ÊCEO¡Ë¤È¡¢ÊÆApple¼Ò¤Ë¾·¤«¤ì¡¢iPhone¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿UI¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦Áý°æ ½ÓÇ·¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Helpfeel¤Ï¡Ö¾ðÊó³Êº¹¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢3¤Ä¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¸¡º÷¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¤äCX²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸¡º÷·¿FAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡ØHelpfeel¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Õ¥£ー¥ë¡Ë(https://www.helpfeel.com)¡Ù
- ¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¤¬°é¤Ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡ØHelpfeel Cosense¡Ê¥³¥»¥ó¥¹¡Ë(https://cosen.se/product)¡Ù
- ²èÁü¤äÆ°²è¤Î½Ö´Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー/¶¦Í¥Äー¥ë¡ØGyazo¡Ê¥®¥ã¥¾ー¡Ë(https://gyazo.com/about)¡Ù
¡ÚHelpfeel¤Î»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.helpfeel.com/contact
¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¡§https://www.helpfeel.com/download_resource/helpfeel_service_guide