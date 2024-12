¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ù¥êー¤®¤å¤Ã¤È¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×MV¤¬¸ø³«¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「リラックマ」に登場するキャラクターで今年20周年を迎えた「コリラックマ」の楽曲『ベリーぎゅっとコリラックマ』のミュージックビデオが公開されたことをお知らせします。また、ミュージックビデオ公開を記念し、限定デザインのQUOカードPay1,515円分が当たるXキャンペーンや、サンエックス公式TikTokアカウントにて特別なエフェクトを配信する企画なども実施します。ミュージックビデオ内のコリラックマのダンス姿やかわいい動きにぜひご注目ください。

『ベリーぎゅっとコリラックマ』のミュージックビデオはこちら▽

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=quk-MSmq3Nk ]

URL:https://youtu.be/quk-MSmq3Nk

ミュージックビデオ内では、『ベリーぎゅっとコリラックマ』のダンスを上手に踊るコリラックマの姿や、歌詞にあわせて眠ったり喜んだり怒ったりお絵描きしたりなど、いろんなコリラックマが見られる見どころいっぱいのミュージックビデオになっていますので、ぜひご覧ください!

■ミュージックビデオ公開記念!

限定デザインのQUOカードPay1,515円分が当たるXキャンペーンを実施

「べりーぎゅっとコリラックマ」のミュージックビデオ公開を記念してXキャンペーンを、2024年12月25日(水)~2025年1月7日(火)の期間にて実施します。

応募方法はコリラックマ公式Xアカウントをフォロー&リポストのみ。

限定デザインの「QUOカードPay1,515円分」が抽選で15名様に当たります。

期間中は毎日応募可能で、その場で当たりますので、毎日当選するチャンス!ぜひたくさんのご応募をお待ちしています。

<Xキャンペーン概要>

◆応募期間:2024年12月25日(水)~2025年1月7日(火)23:59まで

◆参加方法:「コリラックマ公式X」をフォロー&キャンペーンの投稿をリポスト(RP)で、オリジナルQUOカードPay1,515円分を計15名様にプレゼント♪

◆コリラックマ公式X(旧Twitter):https://x.com/korilakkuma_15

■20周年&ミュージックビデオ公開記念!

サンエックス公式TikTokアカウントにて特別エフェクトを配信♪

コリラックマの20周年と「べりーぎゅっとコリラックマ」のミュージックビデオ公開を記念し、サンエックス公式TikTokアカウントにて特別なエフェクト『【4カット】コリラックマ20周年エフェクト』を配信します。

特別エフェクトは、「べりーぎゅっとコリラックマ」の楽曲に合わせて踊るコリラックマと一緒に、まるでプリクラを撮っている気分になれるような動画が撮影できるエフェクトです。

コリラックマの耳がつけられるので、ぜひコリラックマになりきってみてください!

サンエックス公式TikTokアカウント ▽

【公式】リラックマとすみっコぐらしたち https://www.tiktok.com/@sanx.official

<エフェクト使用方法>

1. スマートフォンのTikTokアプリから、サンエックス公式TikTokアカウント(@sanx.official(https://www.tiktok.com/@sanx.official))にアクセス

2.画面中央部にあるタブのまん中のエフェクトタブをタップ

3.『【4カット】コリラックマ20周年エフェクト』→「このエフェクトを使う」をタップ。カメラが起動。

【コリラックマとは】~今年20周年~

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。コリラックマは、2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場しました。

▼コリラックマ20周年アニバーサリーサイト

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/korilakkuma_20th_anniversary/

▼コリラックマ【公式】X(旧Twitter)

https://twitter.com/korilakkuma_15

■リラックマとは ~リラックマは2023年に20周年を迎えました~

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

