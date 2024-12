HOUSEシーンのトップを走るUKスーパーデュオSOLARDOをヘッドライナーに迎えるNEW YEAR′S PARTY。大沢伸一、DJ DARUMA&JOMMY(PKCZ(R))などフルラインナップ公開！

株式会社TSTエンタテイメント

国内最大級の規模を誇り、あらゆるエンタメコンテンツが交差するジャンクション ”ZERO TOKYO” が新年の幕開けを祝うニューイヤーパーティ。

UKのハウス、テックハウスを牽引する存在としてメジャー~アンダーグラウンド両軸で活躍し、世界中の数々のビッグフェスを渡り歩き、ヨーロッパの次世代のハウスシーンを象徴する存在として注目を浴び、イビサのスーパークラブ Hï IbizaでEric Prydzとのレジデント。Camelphat、Chris Lake、Eli Brownとのコラボ。100万再生を超えるビッグアンセムを連発し続け、EDCやTomorrowlandの常連としてHOUSEシーンのトップを走るUKのスーパーデュオ’SOLARDO’の来日が決定!

国内からは、ジャンルやメディアをぶっ壊し、再創造し続けるアーティスト大沢伸一、EDGE HOUSEレジデントのDJ DARUMA & JOMMY (PKCZ(R))、Hype Sync RecordsのMICHELが登場。RINGは新進気鋭の面々が揃い、予測不能で多彩なジャンルのフロアを展開する。ENTERは、UK VibesをコンセプトにFrankie $、Dayzero、vecsilleがBassを軸にした空間を演出する。R BARとBOXは、22年を超えるロングランパーティー”UP BEAT!”が2つのフロアをテイクオーバー。

5つのフロアに総勢26組がラインナップされ新年を盛大に祝う。

A New Year's Party by the UK super duo 'SOLARDO', who are at the forefront of the HOUSE scene, collaborating with artists like Camelphat, Chris Lake, and Eli Brown, and delivering massive anthems with over a million streams. They've performed at numerous major festivals around the world.

ZEROTOKYO, a premier entertainment junction boasting one of the largest scales in Japan where various entertainment contents intersect, celebrates the start of the New Year with a spectacular New Year's Party.

2025.1.11(土)

ZEROTOKYO NEW YEAR’S PARTY 2025

OPEN 23:00

DOOR:\4,500-

FASTPASS TICKET:\3,500-

U-25:\2,500-

【Z HALL】“COLOURS”

SOLARDO (SOLA | UK)

SHINICHI OSAWA / DJ DARUMA & JOMMY (PKCZ(R)) / MICHEL

LIGHTING: LIGHTING MIURA / VJ: KIYOSHI MORII

【RING】“COLOURS”

KENTACATS&KZMT / kengotaki / hayato hattori / IRODORI / HAYATE (Sound Brain)

【ENTER】“COLOURS”

Dayzero / Frankie $ / vecsille

【R BAR】“UP BEAT! EXTRA”

YAMARIKI / JUN OIKAWA / Chika Luna /

PUNK N MATRIX / Sara / MOYO

【BOX】“UP BEAT! EXTRA”

HiToMi / howard / Nanako Yamane / Saeri / Argyle / ANZU

Hosted by Lost and Found

SOLARDO

SOLARDOは、マーク・リチャーズとジェームス・エリオットからなるデュオであり、エレクトロニック・ダンス・ミュージックという巨大なマーケットにおいて、彼らほど強烈なインパクトを与えたアーティストはほとんどいない。

アンダーグラウンドから頭角を表し、一躍スターダムへと駆け上がり、今やUKのハウス、テックハウスを牽引する存在としてメジャー~アンダーグラウンド両軸で活躍し、世界中の数々の有名なフェスティバルやクラブでヘッドライナーを務めるまでになった。

ハウスとテクノの境界を再定義し続け、最先端のビートと革新的なプロダクションワークを融合させ、その感染力のあるビートと比類なきエネルギーは、未来のサウンドを生み出し続けており、常にチャートを席巻する彼らのリリースは、そのプロデュース能力の高さを証明している。マーシャル・ジェファーソンとのMove Your Body、イドリス・エルバとのBig Talk、イーライ・ブラウンとのXTC、といったトラックは、100万再生を超えるビッグアンセムとなった。

DJ Magのトップ100ランキングにおいても、高い評価を受けての数々の受賞もすべて彼らがダンスフロアをはるかに超えて広がる影響力によるものである。

新作リリース、画期的なアーティストとのコラボレーション、多様なジャンルへの挑戦、そして揺るぎない情熱で、常に時代の最先端を走る姿勢はエレクトロニック・ダンス・ミュージックの進化と革新の原動力であり続けている。

「ファンに自分たちの音楽を届ける」という揺るぎない情熱で、イビサでのSOLD OUT SHOWやフェスティバルまで、世界中をツアーし、その場にいるすべての人にとって忘れられない体験を生み出すUKのスーパーデュオこそ、SOLARDOである。

