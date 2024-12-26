【創作品モールあるる】TV番組「Digった！」で、あるるのユニークなアイテムやキャンペーン情報をご紹介いただきます！
株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107)」（以下、あるる）を、2025年1月7日(火)放送の「ワイドスクランブル」内コーナー「Digった！(https://www.nagoyatv.com/digtta/)」にてご紹介いただきます。
【詳細】
放送局： メ～テレ
番組名： 「ワイドスクランブル」内 「Digった！(https://www.nagoyatv.com/digtta/)」
日程 ： 2025年1月7日(火)
時間 ： 11:40～予定
※放送日時・内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
◆「Digった！」について
注目スポットや話題のグルメ、最新アイテムなどを、人気インフルエンサーやアイドルが番組リポーターとして日替わりで深堀り（Dig）していく番組。
（番組ホームページはこちら(https://www.nagoyatv.com/digtta/)）
◆撮影風景をチラ見せ！
番組リポーターの"かとこ"さん
人気インフルエンサーの”かとこ”さんから、あるるのユニークでちょっと珍しいアイテムの数々をご紹介いただきます。
あるるで大人気のぬいぐるみや可愛いオーダーメイドアイテム、身体にやさしいこだわり素材のお菓子など、創作品モールならではの魅力あふれるアイテムをピックアップ。
ぜひ番組をご覧ください。
★ご紹介いただくアイテムを一部公開！
- ”もふもふ感”がたまらない『抱き文鳥ぬいぐるみ(https://alulu.com/item/emsx6youg/A000000009/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107&utm_content=item1)』
- 愛するペットの写真で360度囲まれた『オーダーメイドグラス(https://alulu.com/item/emsyvnej9/A000000019/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107&utm_content=item3)』
- 可愛いおうちの形の箱で届く、サクサク食感が魅力の『オリジナルクッキー缶(https://alulu.com/item/ems10i03jb/A000000001/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107&utm_content=item4)』
- ピザ好きの方に使ってほしい！欧州スタイルの本格派『ピザナイフ＆フォーク(https://alulu.com/item/emsx7kzbd/OLPKFC/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107&utm_content=item8)』
番組でご紹介いただく商品のラインナップは、放送日以降にこちらで公開いたします。
ぜひご確認ください。
⇒【創作品モールあるる - メディアで紹介された商品】(https://alulu.com/pickup/introduced_media/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107)
◆12/31(火)～開催！「あるる新年一発目ガラポンキャンペーン」
また番組では、12/31(火)から開催予定のキャンペーンについてもご紹介いただきます。
あるるの公式アプリをダウンロードして特設ページでガラポンを回すと、あるるポイントが最大10,000ポイント当たるチャンス！
その場で当たってすぐに使えるあるるポイント、ぜひゲットしてくださいね。
開催をお楽しみに！
【創作品モールあるるについて】
「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人さんの人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。
その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。
今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。
■「あるる」サイトTOP： https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107)
■お問い合わせ： https://alulu.com/c-contact(https://alulu.com/c-contact?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250107)
【会社概要】
社名：株式会社システムリサーチ
本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
代表取締役社長：平山 宏
会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/