リズム株式会社 個人投資家さま向け会社説明会（動画）のご案内
リズム株式会社
リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、個人投資家の皆さまに向け、オンライン会社説明会の動画を公開いたしました。
会社概要
リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、個人投資家の皆さまに向け、オンライン会社説明会の動画を公開いたしました。
当社の事業内容や成長戦略等についてご説明しております。
個人投資家の皆さまに限らず、どなたでもご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。
【配信 URL】 https://www.irwebcasting.com/20241226/1/index.html
【所要時間】 約40分
【登壇者】 代表取締役社長 湯本武夫
【アジェンダ】 １. 会社概要
２. 長期ビジョン
３. 精密部品 事業内容と成長戦略
４. 生活用品 事業内容と成長戦略
５. 財務・資本政策・サステナビリティ
６. 事前質問への回答
会社概要
会社名 リズム株式会社 （旧社名 リズム時計工業株式会社）
業種 製造業
設立 1950年
売上高 326億2 百万円
連結従業員数 2,486名
発行済株式数 8,385,093株
※2024年3月末時点
<お問い合わせ先>
管理本部 経営企画部
TEL（代表）048-643-7211
土日、祝日および当社休日を除く