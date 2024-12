【ビジネスモデル囲碁、価値創造の三種の神器を活用した企業再成プラットフォーム】ビジネスモデル創造をともに担うパートナー募集

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社はこのたび、長年の実務知見と独自の理論を結集し、経営科学、人間拡張(ICT・AI)、企業再生法務を統合した革新的な企業支援の枠組み「企業再成プラットフォーム(https://www.twhdc.co.jp/ir/library/mtmp/new_business_model.pdf)」を本格始動いたしました。本プラットフォームでは、企業の本質的な価値を再発見し、持続的な成長を実現するための多角的アプローチを展開してまいります。つきましては、本取り組みの理念に共感し、日本企業の新たな未来をともに創造していただける戦略的パートナーを募集いたします。

■ 背景:「売却」だけではない、新しい選択肢を社会に提示する

近年、M&Aや事業承継といった局面において、「企業の売却」や「仲介」が主な選択肢と考えられがちでした。しかしながら、長い歴史の中で育まれた企業の独自技術、従業員が醸成してきたノウハウ、大切に築き上げてきた顧客との信頼関係――こうした“目に見えない資産”の多くが、十全に活用されないまま失われているケースが後を絶ちません。

当社はこの問題意識を出発点に、「企業の再生」を超えて、いわば「企業を新たに成長させる」という発想に基づく「企業再成」という概念を提唱いたします。従来の発想の枠を抜け出し、企業が本来持つポテンシャルを引き出し、経営課題の根本を解決することで、持続可能な成長をもう一度実現する。これこそが「企業再成プラットフォーム」の重要な使命です。



■ 企業再成プラットフォームの特徴:ビジネスモデル囲碁、価値創造の三種の神器、人間拡張が築く強固な基盤

当社代表取締役社長である岩尾俊兵の長年の研究と実践から生まれた、「ビジネスモデル囲碁(https://www.jstage.jst.go.jp/article/soshikikagaku/57/3/57_20240513-4/_article/-char/ja/)」と「価値創造の三種の神器(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD194DV0Z11C23A2000000/)」、さらに「人間拡張(ICT・AI)」が本プラットフォームの中核を担います。

1.ビジネスモデル囲碁

既存の業界構造や競合状況を囲碁の局面のように俯瞰しながら、いまだ顕在化していない市場の「空白地帯(ホワイトスペース)」を的確に捉えるための理論です。ここでは、従来のレッドオーシャンに陥るのではなく、まったく新しい価値基盤を獲得する「ブルーオーシャン」をいかに創造するかが焦点となります。これにより、企業が保有する潜在力やコア技術を結集し、独自の収益モデルへと昇華させるシナリオを描き出します。

2.価値創造の三種の神器

未来創造の円形: 既存の常識や先入観に囚われず、ワクワクするような未来の可能性を描き、その到達イメージから逆算するアプローチ。

問題解決の三角形: 部門や立場によって異なる課題認識を俯瞰し、対立点をいったん引き受けてから整理・統合し、革新的な解決策を導き出すフレームワーク。

七転び八起きの四角形: 企業が遭遇する失敗や困難を単なる苦境として終わらせず、学習と変革の糧とする組織文化を醸成する考え方。

これらのフレームワークを組み合わせることで、企業が持つ既存のリソースを最大限に活用しつつ、未踏の領域へ挑む“価値創造サイクル”を確立します。

3.人間拡張(ICT・AI)

AI、データ解析、IoTなどの最新技術を活用し、人間の能力を拡張することで、業務効率化、生産性向上にとどまらず、データドリブンな経営判断、新たな顧客体験の創出を実現します。

さらに、企業再生法務の専門家が、法的側面から企業再成を強力にサポートし、リスクを最小限に抑えながら、スムーズな事業承継や再生を実現します。これら「経営科学(ビジネスモデル研究)」「人間拡張(ICT・AI)」「企業再生法務」の三位一体の強みにより、唯一無二の会社を目指します。



■ 求めるパートナー像:異なる専門性と情熱を融合させ、新たな価値を創造

当プラットフォームでは、以下の分野で高い専門性や経験を有し、企業価値の“再成”に対して強い関心と意欲をお持ちのパートナーを歓迎いたします。

1. 経営学者・研究者

・求める専門性:経営戦略論、組織論、イノベーション論、事業再生・承継論、ファイナンス理論、マーケティング論、経営人材育成等のアカデミック領域。

・期待する役割:「ビジネスモデル囲碁」をはじめとする企業再成理論の深化・検証、事例研究、ケーススタディの作成・学術的発信、経営人材育成プログラムの共同開発・講義・ワークショップ開催、学術研究から得られた最新知見を再成支援の現場へ実装

2. 実務経験者(経営者・幹部・コンサルタント 等)

・求める経験:経営者や幹部としての事業運営経験、事業再生・新規事業開発の実績、M&Aや事業承継、または経営コンサルティング分野での豊富な実務経験。

・期待する役割:再成対象企業に対する経営支援、改革プランの立案・実行、組織変革、業務改善、コスト最適化などの具体的施策検討、後継者育成や経営幹部向けメンタリング、新規ビジネスモデルの創造をリードし成果につなげるプロジェクト推進

3. ICT・テクノロジー専門家

・求める専門性:デジタルトランスフォーメーション(DX)、AI、ビッグデータ、IoT、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、情報セキュリティ等の最先端技術分野での高度な知見・開発・運用経験。

・期待する役割:企業のDX推進における戦略策定・実行支援、データ分析基盤の構築と活用に関するコンサルティング・システム設計、革新的なITソリューションの提供と導入支援、情報セキュリティリスクの評価と管理体制の構築



■ パートナーにとってのメリット:双方が主体的に価値を創造する“共創の場”

1.実践の場と理論の融合:当社プラットフォームの最大の強みは、“実際の企業現場”というリアルなフィールドを活用できることです。経営学者や研究者の方々は、ご自身の研究成果を実務の世界で検証・発展させるチャンスを得られます。また、実務家の方々は、アカデミックな理論や最新のICT技術を取り入れることで、より高い成果を目指すことが可能です。

2.多様な専門家との連携:本プラットフォームでは、異なる分野の専門家が相互に連携・学び合う環境を整えています。経営学と実務、テクノロジーと組織論など、普段は交わりづらい領域同士が融合することで、新しいアイデアやソリューションが生まれることを期待しています。

3.社会的インパクトと自己実現:企業再成支援を通じて、日本全国の中堅・中小企業の持続的な成長を後押しするのが私たちの目標です。そのプロセスに携わることは、単なるビジネス上の成果を超えて、地域経済の活性化、雇用創出、次世代への事業継承といった大きな社会的意義を伴います。パートナーの皆様自身のキャリアアップや社会貢献実感にもつながります。

■柔軟な参画形態

当プラットフォームにおいては、参加者の状況や希望に合わせて柔軟な参画形態を用意しています。プロジェクトベースでの定期参画、アドバイザリー契約、共同研究・開発パートナーシップ、メンターや講師としての参画など、多様なアプローチを歓迎いたします。



■ 具体的な協業イメージ

1.経営学者・研究者

アクションリサーチ:再成対象企業の現場調査・インタビューを通じて実践知を抽出し、学術論文やケーススタディとして発表。

教育プログラム:企業幹部・後継者向けに、「ビジネスモデル囲碁」を活用した戦略立案や組織論のワークショップを共同開催。

2.実務経験者

経営アドバイザー:経営上のボトルネックや事業転換のタイミングを見極め、再成計画を策定・実行支援。

事業再生プロジェクト:新商品開発や別事業進出など、企業の成長戦略を実現するプロジェクトをリードし、メンターとしてチームを鼓舞。

3.ICT・テクノロジー専門家

DXコンサルティング:IT化が遅れがちな業務プロセスを精査し、効率化とデータ活用による新たなビジネスモデル構築を提案。

システム構築パートナー:開発プロジェクトでの具体的なソリューション導入や連携支援、運用定着化まで伴走。

■ まずはご相談ください:説明会と個別対話のご案内

当プラットフォームの詳細や、パートナーシップの具体的な形態についてより深く理解していただくため、下記の通り説明会を開催いたします。また、ご要望に応じて個別相談にも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

開催日時:2025年1月以降、順次開催(オンライン/当社会議室にて実施)

内容:企業再成プラットフォームの概要説明、パートナー参画の具体事例、質疑応答・個別面談など

