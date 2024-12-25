【福岡県小郡市】対象期間に入籍のカップルへ　プレゼント企画第2弾

筑後地区観光協議会

「七夕の里」や「恋人の聖地」を掲げる小郡市では、婚姻届を提出する人へのサービス向上などを目的に、包括連携協定を結ぶ「アイ・ケイ・ケイホールディングス(株)（以下、IKK）」と入籍記念企画の第2弾を行います。人生の大切なワンシーンを、小郡市、IKKと一緒に作ってみませんか。

入籍記念写真のデータとオリジナル婚姻届受理証明書をプレゼント

対象：2025年2月14日(金)15時半～16時半に小郡市役所へ婚姻届を提出のカップル

会場：小郡市役所南別館1階（小郡市小郡283-13）

定員：なし（要申込）

備考：入籍記念写真は、世界大会受賞スタッフ監修のプロカメラマンチームが撮影

2025年2月14日の小郡市は…

★西鉄小郡駅前イルミネーションの点灯最終日（17時半～24時）。婚姻届を提出する方はぜひお立ち寄りください。（https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/5052）

★市内17の飲食店が鴨（かも）グルメを提供する「かも～ん！鴨フェア」を開催中。プレミアム率20%の鴨グルメ券もお見逃しなく。（https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/3696）

伊万里牛などの豪華グルメをプレゼント小郡市観光大使オリリン・ヒコリン

対象：2024年7月8日(月)～2025年2月14日(金)に小郡市役所へ婚姻届を提出のカップル

当選商品：伊万里牛すき焼き、調味料3本セット（モンドセレクション金賞受賞）、IKK自慢のお菓子セット を各1組

定員：3組（抽選、要申込）

入籍記念企画の申込方法

2025年1月1日(水祝)～2月10日(月)に申込フォームで申込み

（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3diiTTOxA7Whg4DDu9kreO1UX_4zZ5WE68Faj-XosTtz75Q/viewform）

【問合せ】

ララシャンスベルアミー鳥栖 斉藤

TEL:0120-885-985 営業時間 11時～19時（火・水曜日休館）

小郡市役所商工観光課 岡部

TEL:0942-72-2111（内線147）

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707