【アミューズコーポレートレター】2024年の“アミューズ”を振り返る

株式会社アミューズ

総合エンターテインメント事業を展開する株式会社アミューズ(本社:山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役社長 :中西 正樹、以下アミューズ)は、コーポレートサイト内「TOPICS」にて、2024年を振り返る「アミューズ コーポレートレター」の記事を公開いたしました。

▼【記事全文】2024年の“アミューズ”を振り返る

https://www.amuse.co.jp/topics/2024/12/2024_1.html(https://www.amuse.co.jp/topics/2024/12/2024_1.html)

2024年は、10月1日付で組織改編・会社分割を行うと同時に、渋谷から青山・骨董通りへ東京オフィスを移転し、新体制・新天地で新たなスタートを切った年でもありました。

記事では、下記6つのトピックスをピックアップしています。

01-国内でアーティストが魅せた表現の進化

02-世界に挑戦し、躍動するアーティストたち

03-初のボーイズオーディション「NO MORE FILTER」グランプリは3ヵ国語を操る倉須洸(くらす こう)!

04-人気原作「夫の家庭を壊すまで」ドラマ化で話題沸騰!

05-山梨・西湖に複合型レストラン「Restaurant SAI 燊」オープン

06-2024年10月より東京オフィスを移転し、新体制スタート

01 国内でアーティストが魅せた表現の進化

2024年も各アーティストが精力的にライブや舞台を実施し、ファンの皆様と一体となってたくさんの感動をお届けすることができました。

福山雅治「NISSAY Presents WE'RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.」地球ゴージャス三十周年記念公演「儚き光のラプソディ」

福山雅治は、約2年ぶりとなる全国ツアーを開催。自身最多規模となる全国17カ所全36公演、約30万人を動員し、ファイナル公演の日本武道館まで約半年におよぶ巨大な音楽の旅を駆け抜けました。舞台作品では、岸谷五朗と寺脇康文が主宰する演劇ユニット「地球ゴージャス」が結成30周年を迎え、6年ぶりの新作「儚き光のラプソディ」を上演。本作は中川大志さんをはじめ風間俊介さん、鈴木福さんなどの豪華キャストが作品を彩り、総勢25名で創り上げた圧巻のステージは全41公演、約4万5千人を動員しました。

02 世界に挑戦し、躍動するアーティストたち

PerfumeFLOWBABYMETAL三吉彩花

海外展開においては、BABYMETALが2023年から2024年にかけて25カ国98公演のワールドツアーを実施し、約 28万人を動員。結成25年目を迎えたPerfumeは、アジア4都市を巡る「Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024」を敢行しました。また、FLOWは初のオーストラリアを皮切りに自身最大規模の全15カ国32公演を実施し、約4万5千人を動員。世界でライブの実績を積み重ねています。俳優においては、ドラマ「地球の歩き方」での演技が高く評価された三吉彩花が「アジアコンテンツアワード&グローバルOTTアワード2024」にて日本人初となる「ライジングスター賞」を受賞しました。

03 初のボーイズオーディション「NO MORE FILTER」。グランプリは3ヵ国語を操る倉須 洸(くらす こう)!

アミューズ初となる"ボーイズ"に特化した大規模オーディション「NO MORE FILTER」を開催。エントリー約8,000名の中から3ヵ国語を操るトリリンガルの倉須洸(くらす こう)がグランプリとTHE KISS賞をダブル受賞し、7月1日より正式に当社所属となりました。

04 人気原作「夫の家庭を壊すまで」ドラマ化で話題沸騰!

当社と株式会社HykeComicで共同製作したwebtoon作品「夫の家庭を壊すまで」が、LINEマンガの総合ランキング1位を獲得し大ヒット。7月には、松本まりかさん主演でドラマ化され、“不倫ホラー”という壮絶な復讐劇として話題となり、ドラマのEDテーマには当社所属のシンガーソングライター・SARMの楽曲が起用されました。

05 山梨・西湖に複合型レストラン「Restaurant SAI 燊」オープン

ライフカルチャー事業では、本社が位置する山梨県西湖に複合型レストラン「Restaurant SAI 燊(レストラン サイ)」をオープン。世界でも稀有な自然を有する富士山麓だからこそ手に入る食材を、SAIならではの調理方法で提供し、食の新しい価値を生み出す拠点となっています。また、今年で2度目の開催となった「SAIKO HARVEST FESTA 2024 ~西湖収穫祭~」では、収穫体験とSAIでの特別ディナーを組み合わせた収穫体験ツアーを新たに企画。山梨県内外から訪れた参加者に山梨のもつ自然と食の魅力を感じていただくことができました。

06 2024年10月より東京オフィスを移転し、新体制スタート

当社のさらなる成長を実現するため、10月1日付で組織改編・会社分割を行い、中核事業であるアーティストマネージメント部門においてカンパニー制を導入。注力事業は会社分割を通じて、新設する完全子会社及び既存の完全子会社へ承継しました。同時に、青山・骨董通りへと東京オフィスを移転し、コロナ禍におけるリモートワーク中心の働き方から、心を通わせるコミュニケーションに重きを置いた当社らしい働き方を再構築しています。

企業理念「感動だけが、人の心を撃ち抜ける」のもと、“人”の気持ちを中心に据え、来年もアーティストたちとともに人の心を揺さぶるモノづくりに挑戦し続けてまいります。

2025年のアミューズグループにもどうぞご期待ください。

▼【記事全文】2024年の“アミューズ”を振り返る

https://www.amuse.co.jp/topics/2024/12/2024_1.html(https://www.amuse.co.jp/topics/2024/12/2024_1.html)