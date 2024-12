「コウゲイゲームショウ2025」が1月11日(土)に開催ー大学生が制作した15のゲーム作品を初公開

学校法人東京工芸大学 東京工芸大学(学長:吉野弘章、所在地:東京都中野区、以下 本学)は、2025年1月11日(土)に「コウゲイゲームショウ2025(以下 本ゲームショウ)」を開催します。演習授業を通して学生自らが制作したテレビゲームやVRゲーム、ボードゲームなど、バラエティに富んだ初公開ゲーム15作品を公開し、来場者に試遊していただきます。昨年、東京工芸大学で開催された「コウゲイゲームショウ2024」の様子

本ゲームショウで公開されるゲームは、ゲーム学科3年の必修授業「ゲーム制作応用」で制作された作品です。このゲーム制作は4月に始まり、個々がそれぞれ専攻している分野「企画分野」「デザイン分野」「プログラム分野」からなる制作チームを編成します(一部個人)。5月には、指導教員へ制作したいゲームの企画提案を行い、企画案通過後は各チームで制作を進め、10月にα版発表、12月にβ版発表を経て1月の本ゲームショウで作品が公開され、その直後にその結果も踏まえ、総括としてファイナル発表を行います。

この企画立案・プレゼン、制作、スケジュールの管理、展示場所の選定、展示までを一貫して行うプロセスは、ゲーム制作会社が行う一般的な制作過程で、学生たちが社会に出た時すぐに活躍できるための人材育成を目指して行われています。



今年の本ゲームショウでは、個人制作作品5点、チーム制作作品10点の合計15作品が公開されます。ゲームは、テレビゲームをはじめVRゲームやボードゲームなど小学生から大人まで幅広く各世代が楽しめる作品ばかりです。入場は無料。誰でも自由に入場し試遊していただけます。

昨年の本ゲームショウには、一般の方々だけでなく、ゲーム産業界に籍を置く方々を含め、約210名に来場いただきました。学生たちは、来場者から自身が制作したゲームの内容や遊び方についての質問に答えるなど、一般ユーザーの声を間近で聞ける貴重な機会となりました。



ゲームは工学、数学、美学、文学、さらに心理学や文化人類学と、多様な要素を持ちます。本学ゲーム学科では、技術と表現の集積であるゲームを学問としてとらえ、ゲームクリエイターの教員達が幅広い教育を行っています。

本学は、1923年の創立当初からテクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進し続けてきました。本ゲームショウは、工芸融合を推進する本学にとって相応しい企画として、これからも充実させて行きます。また、メディア芸術の価値を体験し、理解してもらうことを目的に本学と地域社会の連携も強化してまいります。



「工学と芸術を掛け合わせて未来を変える」。東京工芸大学は、テクノロジー(工学)とアート(メディア芸術)を融合し、新たな価値の創造を目指す本学ならではの教育・研究を推進していきます。



本ゲームショウの概要は、以下のとおりです。

■コウゲイゲームショウ2025

【開催日時】2025年1月11日(土)13:00~17:00

【会場】東京工芸大学中野キャンパス6号館(6B01)

【入場料】無料 ※小学校低学年以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

【アクセス】地下鉄/東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線- 中野坂上駅下車 徒歩約7分

【主催】東京工芸大学芸術学部ゲーム学科

【URL】https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2024/article_86094.html



■展示作品

・「ウォーターウィーバー」傘を開いて敵を倒そう!

・「スワップエース」位置を変えて、運命を変える。

・「トラフィックナイツ」神ゲー?いや髪ゲーだ!

・「チューチューダッシュ!」キュート&サバイバル!

・「バカデカ ド丼屋太陽軒」ドン!!!DON!!!デカ丼!!!

・「気配切りプロジェクト」音を聞き分けろ!!

・「ハックガンナー」頭をぶん投げて体も戦況も変えろ!

・「ツーエイチツーオー」みずみずしい冒険を!

・「亜魔」目的のためなら自分自身を切り捨てる

・「ティルテット」Is your friend the best buddy ?

・「ペクタボット」あなたの足元が世界の中心

・「スイッチ」切り替えて進もう

・「コーペレクション」ねえ、この資源何に使う?

・「スカウト!」煌めく才能を、キミの手に!

・「ワンダーブック-知らない絵本の物語-」絵本の世界を冒険!あなたはどの結末にたどりつく?

■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初から「テクノロジーとアートを融合した無限大の可能性」を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎える。

URL: https://www.t-kougei.ac.jp/



■東京工芸大学芸術学部ゲーム学科

ゲームを学問としてとらえ、技術面はもちろん文化や教養など幅広い知識を身につけます。3Dプリンターやモーションキャプチャースタジオなど最先端の制作環境と、学生一人ひとりの志向に合わせて「企画」「デザイン」「プログラム」といった3つの専門分野を追求できるカリキュラムを持ちます。「未来の遊びを創造する」をテーマに、ゲームクリエイターの教員達が世界で通用する人材を送り出しています。

