【ラグナロク マスターズ】復活した魔王モロクが英雄職業となる「復活の魔王アップデート」を実施！

「復活の魔王アップデート」実装!

https://ragnarokm.gungho.jp/member/update/morocc_revival_upd_info.html(https://ragnarokm.gungho.jp/member/update/morocc_revival_upd_info.html)

『ラグナロク マスターズ(通称「ラグマス」)』は、2024年12月26日(木)に「復活の魔王アップデート」を実施いたしました。

<「復活の魔王アップデート」概要>

かつてミッドガルド大陸を恐怖で覆い尽くし、時空竜オスカーによって封印されていた魔王モロクが復活し、英雄職業となって登場いたします。

英雄職業「モロク」登場!

少年のような姿ですが、スキル「魔王降臨」を使用すると魔王モロク形態に変身し、強烈なスキルを使用できるようになります。追加される「英雄の頌歌」では、「モロク」にまつわるエピソードを体験できます。「英雄の頌歌」はBaseLv.100以上で挑戦可能です。

また、新たな強化システム「星の系譜強化」とダンジョン「星座の塔」が登場。「星座の塔」は4つの塔からなるシーズン制のダンジョンで、クリアすると「星の系譜強化」で使える「星の力」をゲットできます。仲間と協力してクリア制限時間内に立ちはだかる強敵たちを撃破しましょう。

強化システム「星の系譜強化」登場!

<アップデート内容>

- 英雄職業「モロク」登場!- 「星の系譜強化」&ダンジョン「星座の塔」新登場!- 攻城戦関連の調整- ギルド神器が分解可能に- 一部スキル調整 など

その他にも、さまざまなアップデートを実施いたしました。詳細は特設サイトをご覧ください。

■「干支神・巳いらっしゃい!カモンカモンニューイヤー2025」イベント開催!

「干支神・巳いらっしゃい!カモンカモンニューイヤー2025」開催!

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/newyear2025.html(https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/newyear2025.html)

あわせて「干支神・巳いらっしゃい!カモンカモンニューイヤー2025」イベントを開始いたしました。

新称号「煩悩丸出し」や「無念無想」を獲得できる「滅!煩悩退散!」や、運勢によってさまざまな恩恵を獲得できる「新年の運試し!」など年末年始にぴったりなイベントが目白押し。

さらに、「聖輝の結晶」やフェスガチャチケット、新年の特別なイベントカード「新年モチリンカード(2025年)」が手に入る「ポリンすごろく」、「干支神・巳 降臨」など、美味しいイベントが盛りだくさんです。今年のお正月も『ラグマス』で楽しくお過ごしください。

