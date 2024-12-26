【学生会館ドーミー】45周年記念企画 『ドーミーVoice』 「ドーミー」で過ごした学生時代の思い出やエピソード募集を開始いたします！
「ドーミー」の名称で全国500棟以上の学生寮・社員寮を展開する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、学生寮事業が創業開始から45周年を迎えるにあたり、【学生会館ドーミー】45周年記念企画『ドーミーVoice』を2024年12月26日（木）より募集を開始いたします。
特設サイト：https://dormy-ac.com/dormy45th/voice-cp/(https://dormy-ac.com/dormy45th/voice-cp/?utm_source=20241226_release_prtimes_45th/voice-cp&utm_medium=20241226_release_prtimes_45th/voice-cp&utm_campaign=20241226_release_prtimes_45th/voice-cp)
【キャンペーン実施の背景】
共立メンテナンスが運営する「学生会館ドーミー」(以下、ドーミー)は、おかげさまで2025年に創業45周年を迎えます。1980年に東京・神奈川で5棟の学生寮をオープンして以来、これまでに全国の「ドーミー」では、述べ約24万人の学生様にご利用いただき、学生時代を過ごされた多くのお客様が国内にとどまらず、世界中でご活躍されています。※2024年12月時点
今回のキャンペーンは創業45周年を記念し、現在ご入居されている学生様をはじめ、「ドーミー」をご利用いただいた学生様や親御様を対象に皆様の思い出やエピソードを募集いたします。ご応募いただいた方の中から抽選で豪華賞品をご用意しております。ぜひこの機会にたくさんのご応募をお待ちしております。
【思い出やエピソード（一例）】
【キャンペーン概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/318_1_23acf7763879d5dc740c3b506b07af14.jpg ]
【賞品内容】
＜ドーミーとは＞
共立メンテナンスが創業時より運営する学生寮・社員寮事業。各寮で寮長・寮母が常駐し、管理栄養士が考案したメニューを朝夕まごころ込めて手作りしています。現在、国際交流寮や各種コンセプト寮など幅広いスタイルにも対応し、全国に500棟以上展開しています。入居者様の快適な生活や健康を見守り、クオリティの高いサービスに努めています。
学生寮：https://dormy-ac.com/(https://dormy-ac.com/?utm_source=20241226_release_prtimes_dormy&utm_medium=20241226_release_prtimes_dormy&utm_campaign=20241226_release_prtimes_dormy) 社会人寮：https://www.dormybiz.com/(https://www.dormybiz.com/?utm_source=20241226_release_prtimes_dormybiz&utm_medium=20241226_release_prtimes_dormybiz&utm_campaign=20241226_release_prtimes_dormybiz)
＜共立メンテナンスとは＞
共立メンテナンスは1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。
https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20241226_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20241226_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20241226_release_prtimes_kyoritsu)
■「学生会館ドーミー」45周年記念企画に関するお問い合わせ先
株式会社共立メンテナンス レジデンス市場開発部
TEL：03‐5295‐7295 EMAIL：shutoken-dormy@dormy.co.jp
■画像提供
本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。
https://kyoritsu-cierto.jp/gl/wj0zqd42pm/(https://kyoritsu-cierto.jp/guest/wj0zqd42pm)
（ダウンロード期限：2025年3月31日）