【TEPPEN】新カードセット「Metal Suit Mafia」実装！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

『TEPPEN』のダウンロードはコチラ

新カードセット「Metal Suit Mafia」実装

https://teppenthegame.com/jp/news/294(https://teppenthegame.com/jp/news/294)

スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、新カードセット「Metal Suit Mafia」を2024年12月26日(木)に実装いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1857_1_22aaf1292dbd1d3604ef49cc2a2eeb72.jpg ]<エナジー>が再び登場!

本カードセットには、再び能力<エナジー>が登場します。

ユニットが攻撃したり、ユニットごとに設定された条件を満たすことで「エナジーポイント」を獲得。「エナジーポイント」が“5”貯まるたびに、自動でキャラクターごとの特別な効果を発動します。

新カードセット登場を記念して、「Metal Suit Mafia」パックチケット10枚をプレゼントします。新たなパックチケットをこの機会にぜひゲットしましょう。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1857_2_02d74bf891aed04c0b3fede8ac639dfd.jpg ]

■公式番組「TEPPEN HEADLINE#25」で最新情報をお届け!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_ihknD9E ]

https://youtu.be/7DZ_ihknD9E(https://youtu.be/7DZ_ihknD9E)

「TEPPEN HEADLINE#25」では、新カードセット「Metal Suit Mafia」や「5.5 Year Anniversary イベント」の最新情報を発表しました。

また、「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2024」チャンピオンのまれい選手をスタジオにお迎えして、本大会を振り返りました。2025年の大会情報についても発表がありましたので、詳細は公式番組「TEPPEN HEADLINE#25」よりご確認ください。

●「5.5 Year Anniversary イベント」

対象期間中のログイン日数に応じて、シークレットカードやパックチケットがプレゼントされる特別なログインボーナスを実施いたします。加えて、合計8個のヒーローモチーフアイコンが手に入るスペシャルミッションも登場。全ミッションコンプリート報酬のイベントパックもゲットしましょう。

新エクストラスキン「フォルテ.EXE」

●新エクストラスキン「フォルテ.EXE」が登場

ヒーロー「豪鬼」に適応する新エクストラスキン「フォルテ.EXE」が登場。2024年12月30日(月)から登場する「5.5 Year Anniversary Pack 1」にて入手するチャンスのあるスキンですので、お見逃しなく。

●2025年の大会開催が決定!

選ばれしTEPPENの頂人たちによる、賞金総額500万円の「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2025」と

オープン参加の「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2025 WILD CARD」の開催が決定しました。

なお、「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2025 WILD CARD」の上位選手には、「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2025」への参加資格が与えられるため、2025年2月~3月ごろの開催を予定しています。

『TEPPEN』基本情報

タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

