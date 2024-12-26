2024年12月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 20,081件
削除データ： 23,469件
変更データ： 14,276件
【新規開業 Best5】
第1位：介護関連サービス業・・・・1,936件
第2位：福祉関連施設・・・・1,571件
第3位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,029件
第4位：不動産取引・・・・992件
第5位：喫茶店・カフェ・・・・897件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・2,498件
第2位：小売関連・・・・1,251件
第3位：食料品・嗜好品・・・・756件
第4位：理容・美容業・・・・662件
第5位：金属製品・・・・607件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ： 138 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 1,126 件増
資本金規模 ： 412 件増
売上高規模 ： 310 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ： 1,127 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 1,139 件減
資本金規模 ： 438 件減
売上高規模 ： 387 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 21件増
◆◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆
https://www.youtube.com/watch?v=GzjBF1xfTNM
今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。
☆オープン君＆てったいちゃんはこちら
https://www.navit-j.com/service/openkun/
☆アタックリストNo.1はこちら
https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/
☆2024年12月版のデータ整備情報はこちら
https://www.navit-j.com/media/?p=101640
【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ 03-5215-5713
■ＦＡＸ 03-5215-5702
■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com