2024年12月版のデータ整備を行いました。

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株式会社ナビット




法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。



整備件数は以下の通りです。



【基本データ】
追加データ： 20,081件
削除データ： 23,469件
変更データ： 14,276件


【新規開業　Best5】
第1位：介護関連サービス業・・・・1,936件
第2位：福祉関連施設・・・・1,571件
第3位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,029件
第4位：不動産取引・・・・992件
第5位：喫茶店・カフェ・・・・897件


【廃業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・2,498件
第2位：小売関連・・・・1,251件
第3位：食料品・嗜好品・・・・756件
第4位：理容・美容業・・・・662件
第5位：金属製品・・・・607件


【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号　　　： 138 件増
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 1,126 件増
資本金規模　　： 412 件増
売上高規模　　： 310 件増


【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号　　　： 1,127 件減
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 1,139 件減
資本金規模　　： 438 件減
売上高規模　　： 387 件減


【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名　　　　： 21件増



◆◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆
https://www.youtube.com/watch?v=GzjBF1xfTNM



今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。



☆オープン君＆てったいちゃんはこちら


https://www.navit-j.com/service/openkun/



☆アタックリストNo.1はこちら


https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/



☆2024年12月版のデータ整備情報はこちら


https://www.navit-j.com/media/?p=101640



【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ 03-5215-5713
■ＦＡＸ 03-5215-5702
■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com