【KNTV】12月29日（日）から韓国年末授賞式 5夜連続放送！MCも決定！
12月29日（日）から韓国年末授賞式5夜連続放送！(C)2024 MBC（画像は『2023 MBC歌謡大祭典』より）
株式会社ストリームメディアコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、毎年恒例の年末授賞式を12月29日から5夜連続でお届けいたします！
KNTVではMBC芸能大賞、演技大賞、歌謡大祭典を韓国から生中継するほか、SBSの芸能大賞、演技大賞を日本初放送。いよいよ12月29日(日)から5夜連続でお届けします！
大晦日にお届けする『2024 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』の出演アーティストがついに決定しました！TAEMINを筆頭に、NCT127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、IVE、TXT、Stray Kidsなど豪華アーティストが出演予定！MCはユナ（少女時代）、ミンホ（SHINee）、ドフン（TWS）が務め、歌謡大祭典ならではのスペシャルステージにも期待が高まります。
■『2024 MBC芸能大賞～韓国から生中継』
放送日時 12月29日（日）午後8：30～（予定）
MC チョン・ヒョンム、ヘリ（Girl‘s Day）、イ・ジャンウ
話数 全1回
(C)2024 MBC
■『2024 MBC演技大賞～韓国から生中継』
放送日時 12月30日（月）午後8：30～（予定）
MC キム・ソンジュ、チェ・スビン
話数 全1回
(C)2024 MBC
■『2024 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』
放送日時 12月31日（火）午後8：30～（予定）
MC ユナ（少女時代）、ミンホ（SHINee）、ドフン（TWS）
＜出演者＞TAEMIN、NCT127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、IVE、TXT、Stray Kids、NewJeans、TWS、ATEEZ、BOYNEXDOOR、DAY6、ENHYPEN、PLAVE、CLASS:y、CRAVITY、izna、NEXZ、STAYC、John Park、ITZY、(G)I-DLE、ZEROBASEONE、YOUNGTAK、Lee Chan Won、FANTASY BOYS、KISS OF LIFE、NMIXX、Lee Young Ji、fromis_9 ほか
話数 全1回
(C)2024 MBC
■『2024 SBS演技大賞』
放送日時 1月1日（水）午後8：30～（予定）日本初放送
MC シン・ドンヨプ、キム・ヘユン、キム・ジヨン（ボナ）
話数 全1回
(C)SBS（画像クレジット：(C) 2016 JDB, CO.,LTD., All Rights Reserved./(C)Artist Company Co.,Ltd./(C) STARSHIP ENT all rights Reserved.）
■『2024 SBS芸能大賞』
放送日時 1月2日（木）午後8：30～（予定）日本初放送
MC チョン・ヒョンム、イ・ヒョニ、チャン・ドヨン
話数 全1回
(C)SBS（画像クレジット：(C)ESteem Entertainment/(C)SM C&C/(C)TNentertainment ）
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