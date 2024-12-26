東海理化のアップサイクルブランド「Think Scrap」が「名古屋グランパス × めいてつ」2025 コラボ福袋の限定オリジナルトートバッグを制作。

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株式会社東海理化


　株式会社東海理化が手掛けるシートベルト端材を使ったサステナブル＆アップサイクルブランド「Think Scrap（シンクスクラップ）」は、2025年1月2日（木）から名鉄百貨店本店の初売りにて開催されるWEB抽選企画「名古屋グランパス × めいてつ」2025コラボ福袋の商品として、本企画限定のオリジナルトートバッグを制作しました。



　本商品は名古屋グランパスをイメージさせる赤色の生地とゴールドのシートベルトを使用し、名古屋グランパスのチームエンブレムと名鉄百貨店開店の70周年記念ロゴを施しています。福袋の応募や詳細につきましては名鉄百貨店HPをご覧ください。「Think Scrap」のオリジナル限定商品とともに新年をお楽しみください。みなさまのご応募をお待ちしております。



名鉄百貨店HP：https://www.e-meitetsu.com/mds/event/2025hatuuri/(https://www.e-meitetsu.com/mds/event/2025hatuuri/)




【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88570/table/230_1_beb9b957d28508437140b6e6870c6254.jpg ]




裏にはシンプルな「Think Scrap」ロゴ

内側には5個のポケット


名古屋グランパスのロゴをプリント

名鉄百貨店70周年のロゴをプリント


【Amazonでも販売中】

「Think Scrap」の通常ラインアップアイテムはAmazonで好評販売中です。詳しくはリンク先をご覧ください。


　https://00m.in/EeoiZ



【福袋に関するお問い合わせ先】

名鉄百貨店 本店：052-585-7381



【商品に関するお問い合わせ先】

　東海理化 Think Scrap事務局


　Email：thinkscrap@exc.tokai-rika.co.jp



【会社URL】

　株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/


　Think Scrap：https://www.thinkscrap.jp/



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=isHSKR2wvq0 ]