東海理化のアップサイクルブランド「Think Scrap」が「名古屋グランパス × めいてつ」2025 コラボ福袋の限定オリジナルトートバッグを制作。
株式会社東海理化
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88570/table/230_1_beb9b957d28508437140b6e6870c6254.jpg ]
裏にはシンプルな「Think Scrap」ロゴ
内側には5個のポケット
名古屋グランパスのロゴをプリント
名鉄百貨店70周年のロゴをプリント
【Amazonでも販売中】
【福袋に関するお問い合わせ先】
【商品に関するお問い合わせ先】
【会社URL】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=isHSKR2wvq0 ]
株式会社東海理化が手掛けるシートベルト端材を使ったサステナブル＆アップサイクルブランド「Think Scrap（シンクスクラップ）」は、2025年1月2日（木）から名鉄百貨店本店の初売りにて開催されるWEB抽選企画「名古屋グランパス × めいてつ」2025コラボ福袋の商品として、本企画限定のオリジナルトートバッグを制作しました。
本商品は名古屋グランパスをイメージさせる赤色の生地とゴールドのシートベルトを使用し、名古屋グランパスのチームエンブレムと名鉄百貨店開店の70周年記念ロゴを施しています。福袋の応募や詳細につきましては名鉄百貨店HPをご覧ください。「Think Scrap」のオリジナル限定商品とともに新年をお楽しみください。みなさまのご応募をお待ちしております。
名鉄百貨店HP：https://www.e-meitetsu.com/mds/event/2025hatuuri/(https://www.e-meitetsu.com/mds/event/2025hatuuri/)
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88570/table/230_1_beb9b957d28508437140b6e6870c6254.jpg ]
裏にはシンプルな「Think Scrap」ロゴ
内側には5個のポケット
名古屋グランパスのロゴをプリント
名鉄百貨店70周年のロゴをプリント
【Amazonでも販売中】
「Think Scrap」の通常ラインアップアイテムはAmazonで好評販売中です。詳しくはリンク先をご覧ください。
https://00m.in/EeoiZ
【福袋に関するお問い合わせ先】
名鉄百貨店 本店：052-585-7381
【商品に関するお問い合わせ先】
東海理化 Think Scrap事務局
Email：thinkscrap@exc.tokai-rika.co.jp
【会社URL】
株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/
Think Scrap：https://www.thinkscrap.jp/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=isHSKR2wvq0 ]