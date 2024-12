THE RAMPAGEのメンバーが豪華ゲストをグランピングでおもてなし！？メ～テレ・ダンスチャンネル新番組【THE RAMPinGOOD SEASON2】2025年1月から放送＆配信決定！！

名古屋テレビ放送株式会社

メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社)と、“日本初!ダンス専門テレビ局”「ダンスチャンネル」を運営する名古屋テレビネクスト株式会社は、2025 年 1 月よりオリジナル番組【THE RAMPinGOOD SEASON2】の放送・配信を開始致します。

■THE RAMPAGEのLIKIYA・神谷健太・与那嶺瑠唯・山本彰吾がグランピング!

グランピングとはグラマラス(豪華な、魅力的な)とキャンピングを掛け合わせた言葉で、テント設営や食事の準備などが必要なく、初心者でも快適に過ごせるアクティビティのこと。

SEASON2ではTHE RAMPAGEのLIKIYA・神谷健太・与那嶺瑠唯・山本彰吾が、豪華ゲストをグランピングでおもてなし!?ダンスを離れ、BBQ空間で見せるプライベートの顔に、ゲストと熱く語り合うプロの顔まで余すことなくお届けします。



■初回のゲストはOWVの本田康祐・佐野文哉!

毎回出演するゲストにも注目。初回は同世代のボーイズグループ、OWVの本田康祐・佐野文哉が登場。番組内でTHE RAMPAGEのメンバーとどんどん仲が深まり打ち解けていく様子はファン必見!



■まずは”SEASON2ヒット祈願!湘南開運グランピング”メンバーオリジナル鍋も登場!

ちがさき柳島キャンプ場でのグランピングでは「冬のおもてなし」をテーマにオリジナル鍋作りに挑戦。包丁を持つのが家庭科の授業以来!?という出演者もいる中、個性豊かな料理に注目です。海鮮料理店で運だめしクイズ、「冬の湘南デートコーデ」をテーマに行うファッション対決、「江の島シーキャンドル」の展望台で過去の失敗談を叫んで赤っ恥…など、グランピング以外も見どころ満載!



■TVer・Locipo・Prime Videoでも配信!

TVer・Locipoでは放送後、1週間限定で見逃し配信します。

Prime Video 『ダンスチャンネル オンデマンド』でも順次配信。THE RAMPAGEのメンバーが出演する【THE RAMPAGE+THE RAMPAGEシリーズ】など、ダンスチャンネルの人気番組も好評配信中!Amazonプライムユーザーなら月額387円で見放題。



<放送・配信詳細>

■番組詳細■

番組名:THE RAMPinGOOD SEASON2

読み:ランピングーシーズンツー

制作年・国:2025年/日本/全12話/各話25分

番組URL:https://www.dance-ch.jp/all/therampingood2.html

■放送■

〇メ~テレ(https://www.nagoyatv.com/)

放送日時

2025年1月11日~毎週土曜 深夜1:00-

地上デジタル放送6チャンネル(放送エリア:東海3県)



〇CS「ダンスチャンネル by エンタメ~テレ」(https://www.dance-ch.jp/)

放送日時

2025年1月12日~毎週日曜 午後6:40-(リピート放送あり)

ひかりTV、スカパー!プレミアムサービス、スカパー!プレミアムサービス光、

J:COM ほか全国ケーブルテレビ にて視聴可能(放送エリア:全国)

■配信■

Prime Video「ダンスチャンネル オンデマンド」

2025年1月12日19:10-

※放送・配信日時は変更になる可能性がございます。



<出演者プロフィール>

■THE RAMPAGE

2014年に開催されEXILE新メンバーが決定した「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」、ボーカリストへの夢を持つ若者が集った「VOCAL BATTLE AUDITION 4」、世界の舞台での活躍を目指す若き精鋭が参加した「GLOBAL JAPAN CHALLENGE」、これら3つのオーディションを通じて選ばれた若き才能たちが集う16人組ダンス&ボーカルグループ。「RAMPAGE=暴れ回る」と名付けられたこのグループは、その名のごとくステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォーマンスが一番の魅力。

Instagram:@the_rampage_official/X:@therampagefext

○LIKIYA(THE RAMPAGE)

Instagram:@likiya16rmp

○神谷健太(THE RAMPAGE)

Instagram:@kenta.kamiya_

○与那嶺瑠唯(THE RAMPAGE)

Instagram:@1_rui_yonamine_6

X:@Kijimuna_0816

○山本彰吾(THE RAMPAGE)

Instagram:@rampage_yamasho1006

X:@yamachiho1006

■OWV

2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループ。グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

Instagram:@owv_official/X:@owv_official

○#1~#3ゲスト:本田康祐(OWV)

Instagram:@ksk0.411

X:@honda_0411

○#1~#3ゲスト:佐野文哉(OWV)

Instagram:@f_mi.y

X:@sano_fumiya