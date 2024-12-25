「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～」公式グッズ第2弾 発売のお知らせ
一般社団法人 日本野球機構
販売方法
- 明治神宮野球場 球場正面（7番入口チケットボックス前）
販売日時
12月26日（木）～12月28日（土） 8:00～試合終了30分後
12月29日（日） 10:00～表彰式終了30分後
- ベルーナドーム メインゲート
販売日時
12月26日（木）～12月27日（金） 8:00～試合終了30分後
※試合が雨天順延した場合、販売日程および時間を変更する場合がございます（両球場共通事項）
※販売予定数量に達した場合、球場内での再販はございません（両球場共通事項）
※現金のみ（両球場共通事項）
- NPBオフィシャルオンラインショップ（https://shop.npb.or.jp/npbshop/）
- 送料 ： 全国一律（沖縄県以外） : 770 円（税込）、沖縄県 : 2,270 円（税込）
※ 1回のご注文で商品代金 11,000 円(税込)以上お買い上げの場合は、送料は無料です。
※ 一部地域につきましては、商品代金が11,000円（税込）未満の場合、別途中継料をご請求する場合がございます。
※店頭販売にて販売予定数量に達した場合、オンラインでの販売はございません。
公式グッズ例
パワフルプロ野球コラボ フェイスタオル：1,500円（税込）
パワフルプロ野球コラボ シークレットキーホルダー：660円（税込）
プロ野球スピリッツAコラボ キーホルダー：660円（税込）
一般社団法人日本野球機構は、12月26日から行われる「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～」の開催に向けて、第2弾となる公式グッズを12月26日から発売しますので、お知らせいたします。
本大会の特別協賛社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントの人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズ、「プロ野球スピリッツA」とのコラボグッズを、 大会開催球場、NPBオフィシャルオンラインショップにて販売いたします。
今年で20回目を迎える本大会の開催を記念した特別なコラボグッズをぜひお買い求めください。
販売方法
【店頭販売】
- 明治神宮野球場 球場正面（7番入口チケットボックス前）
販売日時
12月26日（木）～12月28日（土） 8:00～試合終了30分後
12月29日（日） 10:00～表彰式終了30分後
- ベルーナドーム メインゲート
販売日時
12月26日（木）～12月27日（金） 8:00～試合終了30分後
※試合が雨天順延した場合、販売日程および時間を変更する場合がございます（両球場共通事項）
※販売予定数量に達した場合、球場内での再販はございません（両球場共通事項）
※現金のみ（両球場共通事項）
【オンライン販売】
大会後（日時未定）
- NPBオフィシャルオンラインショップ（https://shop.npb.or.jp/npbshop/）
- 送料 ： 全国一律（沖縄県以外） : 770 円（税込）、沖縄県 : 2,270 円（税込）
※ 1回のご注文で商品代金 11,000 円(税込)以上お買い上げの場合は、送料は無料です。
※ 一部地域につきましては、商品代金が11,000円（税込）未満の場合、別途中継料をご請求する場合がございます。
※店頭販売にて販売予定数量に達した場合、オンラインでの販売はございません。
公式グッズ例
※12月26日（木）から開催球場にて販売開始（NPBオフィシャルオンラインショップでは、
大会後から販売開始予定）
パワフルプロ野球コラボ フェイスタオル：1,500円（税込）
パワフルプロ野球コラボ シークレットキーホルダー：660円（税込）
プロ野球スピリッツAコラボ キーホルダー：660円（税込）