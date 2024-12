RightTouch、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格「ISO/IEC27001:2022 / JISQ27001:2023」の認証を取得

株式会社RightTouch

プレイドグループでカスタマーサポート領域向けのSaaSを提供する株式会社RightTouch(東京都港区、代表取締役 野村修平/長崎大都)は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格「ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023」の認証を取得したことをお知らせいたします。

認証取得の背景

株式会社プレイドが2015年に取得し、2024年2月に更新をした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際標準規格である「ISO/IEC27001:2022 / JISQ27001:2023」の認証に関し、グループ会社である株式会社RightTouchにおいても、新たに要求事項への適合が確認され、株式会社プレイドの登録範囲への株式会社RightTouchの追加が認められました。

今回のISMS認証取得により、当社の情報セキュリティにおける管理体制が国際標準規格に適合したものであると第三者機関に認められたことになります。RightTouchの製品をこれまで以上に安心してご利用いただけるよう、今後も適切な情報セキュリティ対策の維持・向上に努めてまいります。

「ISMS」「ISO27001」とは

ISMS(Information Security Management System)適合性評価制度(以下、ISMS)とは、情報資産を様々な脅威から守り、リスクを軽減させるための総合的な情報セキュリティ・マネジメントシステムです。2005年10月にISMS認証基準として情報の機密性・完全性・可用性の3つをバランスよくマネジメントし、情報を有効活用するための組織の枠組みを示す国際規格ISO/IEC 27001:2005が発行され、国内規格JIS Q 27001:2006が発行されました。

認証の概要

RightConnect by KARTEについて

- 適用規格:ISO/IEC27001:2022 / JISQ27001:2023- 認証書番号:IS 623929- 発行日:2024年3月11日- 認証機関:BSIグループジャパン株式会社- 追加事業所名:株式会社RightTouch- 追加事業所の適用範囲:4.カスタマーサポートサービスの企画 ・開発・運用・保守5.カスタマーサポートに特化した Webメディアの企画・開発・運用・保守

サイトを利用する顧客の行動をリアルタイムに収集し、電話での問い合わせ時に困りごとにあわせた最適なオペレーターへをマッチング、オペレーターが問い合わせ前データや画面共有を活用することでスムーズな応対を実現するコンタクトセンター最適化プロダクト。顧客の多くが問い合わせ前にサイトを調べている一方、電話での問い合わせ時にその情報が連携されていない“Webと電話の分断”を解消することで、CXの向上とAHTの効率化を両立 https://rightconnect.karte.io/

RightSupport by KARTEについて

サイトを利用する顧客の行動をリアルタイムに収集、お問い合わせ前の困りごとを検知し、最適なチャネル(FAQやチャット等)をマッチングするWebサポートプラットフォーム。困りごとの自己解決を促進し、CX向上とオペレータ負荷の削減を両立。システム改修不要で、フロント業務での生成AI活用、各種施策の実行、データ分析から改善までノーコードで対応できるため、CS部門だけでPDCA内製化も可能。 https://rightsupport.karte.io/

株式会社RightTouchについて

名称 :株式会社RightTouch

所在地 :東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 5F

代表者 :代表取締役 野村修平/長崎大都

設立日 :2021年10月27日

事業内容:「RightSupport by KARTE」「RightConnect by KARTE」の開発、提供

企業URL:https://righttouch.co.jp/

資本金 :10,000,000円(資本準備金含む)(2023年12月末時点)/ 株主:株式会社プレイド