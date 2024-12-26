【EC関係者必見】～ECで一番効果があった施策選手権 2025～　に登壇いたします。【1/29(水)開催】

株式会社RESORT

株式会社RESORT (本社所在地：東京都渋谷区)の代表取締役CEO：石川森生が2025年1月29日(水)に開催される「E-1グランプリ（イーイチグランプリ） ～ECで一番効果があった施策選手権 2025～」に登壇いたします。

無料お申し込み :https://corekara.co.jp/scratch/20250129conference?utm_sourse=resort&utm_medium=press&utm_campaign=resort-prtimes-20241226



本イベントではEC支援のプロフェッショナルであるトップの専門家たちが一堂に会し、それぞれが選んだ「施策3選」を、15分間でわかりやすくプレゼンテーション。バトル形式で最も良かった施策を決定する大人気イベントです。

「もっと売上を上げたい」「効率的に商品をアピールしたい」という方、ぜひご参加ください。

E-1グランプリ（イーイチグランプリ） 主催：株式会社これから

登壇タイムテーブル

登壇者：石川 森生Part.10 14:05~14:20

1章：『愛しい彼女を捕まえろ大作戦！』まずは重い荷物でも持ってあげるところから。スマートにだぞ！

2章：良い感じになっても油断しないように！焦りは禁物。手を繋いでも気は抜くな！

3章：さーて、いよいよ告白だ！絶対成功させような！！

恋愛もマーケティング！？恋愛コーディネーターの視点から見ると、成功する恋愛とEC施策には意外な共通点があるのかもしれません。石川森生が語るのは、顧客の心を掴む方法や、購買意欲を高めるテクニックが、恋愛の駆け引きとどのように重なるのか。一見すると恋愛指南のようなタイトルからの実は本質を突いたEC施策の数々。ユニークな視点から紐解くこのセッション、きっとあなたのEC戦略にも新たなヒントをもたらすはずです！ご期待ください。

登壇者情報

石川 森生

ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー長

株式会社RESORT 代表取締役 CEO

トレンダーズ 社外取締役、オルビス CDO、他

ナビプラスの創業に参画し多くのサイトグロースに携わった後、自身も事業会社の道に。マガシークのマーケティング部長、cotta運営 TUKURU代表取締役社長、DINOS CORPORATION CECO(Chief e-Commerce Officer)を歴任。現在は、RESORT 代表取締役CEO、ルームクリップ 株式会社 KANADEMONOカンパニー長の他、トレンダーズ 社外取締役、オルビス CDO(Chief Digital Officer)等を兼任。多くのベンチャーへエンジェルとして参加。

株式会社RESORT 紹介サービスサイト：https://tuna.cool/

パートナーの上位1%に与えられる「Shopify Plus Partners」に選ばれています。

ソリューションサービス

【 tuna 】ECパッケージで本格支援するチームRESORTが手がける、運用に強いShopifyのEC構築パッケージの名称です。「tuna-THE EC缶」は自らEC事業を運営している会社が導き出した、ECのノウハウ、経験値を凝縮。多くの企業がハマる落とし穴を事前に塞ぎ、事業成長及び拡大への最短距離を提示します。

資料ダウンロード :https://tuna.cool/pages/3min-tuna?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20241225サービス詳細資料はこちら会社概要

マーケティング/クリエイティブ/EC事業等の各専門領域のスペシャリストが集結したブランドコンサルティング集団。ファウンダーにはSWIM INC.の河野裕太、様々なEC関連事業の経営に携わってきた石川森生が名を連ねます。プロジェクト単位で必要な専門家チームやアライアンスパートナーと柔軟に連携することで広範な事業領域をカバー。クライアントの成功に向けて現実的かつ実行力の高い提案を行い、トータル的にサポート致します。サービスリリース後、1年で50件を超えるEC制作・支援実績がございます。EC導入支援をご相談の方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://tuna.cool/pages/contact?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20241225お気軽にご質問・ご相談ください

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-6

代表者 ：代表取締役 CEO 石川 森生

Webサイト：https://rsrt.jp/(https://rsrt.jp/?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20241225)

サービスサイト：https://tuna.cool/(https://tuna.cool/?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20241225)

お問い合わせフォーム：https://tuna.cool/pages/contact/(https://tuna.cool/pages/contact/?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20241225)

本件に関するお問い合わせ：tuna@rsrt.jp (広報担当)