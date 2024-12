ラグーナテンボスにサンリオピューロランドがやってくる！サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス

株式会社ラグーナテンボス(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650747

本企画は、サンリオキャラクターとのコラボイベントです。サンリオピューロランドの世界が再現されたアトラクション会場では、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーや、バルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーをお楽しみいただけます。また、頭と体を使い、遊んで学べるデジタルテーマパークや、ピューロ縁日を開催します。さらに、土日祝には、キャラクターグリーティングランドを実施し、ハローキティをはじめとした多くのサンリオキャラクターたちに会うことができます。

イベント概要

◆名称:サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス

◆期間:2025年 2月15日(土)~ 5月18日(日)

◆時間:10:00~17:00 ※日によって異なる

◆場所:ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホール

◆料金:1人500円(3歳未満は無料/小学生未満は保護者同伴)※別途ラグナシア入園券が必要

◆公式サイト:https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2025/sanrio/index.html

◆主催:株式会社ラグーナテンボス

◆お客様お問い合わせ先:ラグーナテンボス インフォメーションセンター TEL:0570-097117 (受付時間 9:00~16:00)

アトラクション内容

【ようこそサンリオピューロランドへ】

キャラクターやサンリオピューロランドの写真や地図、 キャラクターパネルが設置されていて、楽しく知ることができます。

【バルーンフォトスポット/クロミ特設フォトスポット】

大きなボアバルーンやかわいいフォトスポットで写真を撮ることができます。

【デジタルテーマパーク】

頭と体を使い、遊んで学べるデジタルアクティビティです。

【ピューロ縁日】

可愛い景品が必ずもらえる縁日ゲームに挑戦できます。

【キャラクターグリーティングランド】

サンリオキャラクターたちと会えるグリーティングランドです。

料金:1回800円 (1日4回/各回25分程度)

※土日祝日のみ開催

※3歳未満は無料。

※小学生未満のお子さまは中学生以上の付添人(有料)が必要。

コラボグッズ/コラボフード

サンリオKAWAIIデパートでは本イベントのビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。さらに園内のレストランではサンリオキャラクターをイメージしたコラボフードを販売します。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。