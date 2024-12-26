[Nextorage イメージング製品セール情報] Amazon初売り特選タイムセール参加のお知らせ
Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)はAmazonにて2025年1月3日(金) 9:00～1月7日(火) 23:59に開催される「Amazon初売り特選タイムセール」に参加いたします。
今回のセールでは、2024年11月に発売した次世代規格CFexpress4.0対応のCFexpress Type Aメモリーカード「NX-A2SEシリーズ」や、CFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカード「NX-B3SEシリーズ」などの新製品9モデルがセール対象商品として追加されております。
新たにセール対象商品に追加されたCFexpress Type A専用カードリーダー「NX-SA1PRO」は、前述の「NX-A2SEシリーズ」の高速性能（最大読み出し速度：1,900 MB/s[1]）を最大限に引き出すことのできるカードリーダーです。撮影後のワークフローをより効率化させるためにも、ぜひメモリーカードと合わせてお買い求めください。
また、新製品のCFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカード「NX-B3SEシリーズ」は、最大15%OFFと大変お求めやすい価格となっております。TLC NANDフラッシュメモリを採用した「NX-B3SEシリーズ」は、風景やポートレートなどの1枚撮影から最高8K 60fpsの動画撮影までマルチにお使いいただけるスタンダードモデルです。
他にもSDXC UHS-Iメモリーカード「NX-F2CLシリーズ」や、SDカード用デュアルスロットカードリーダー「NX-DF1CL」もセールアイテムにラインアップしております。新年のスタートをより快適な撮影環境で迎えていただけるよう、ぜひこの機会にお買い求めください。
＜Amazon初売り特選タイムセール＞
【期間】
2025年1月3日(金) 9:00 ～ 1月7日(火) 23:59
Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Imaging）
＜URL＞ https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=411984d79bfc2d3d7d6fccd85359070c&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl(https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=411984d79bfc2d3d7d6fccd85359070c&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)
※セール対象商品ページは2025年1月3日9:00より公開いたします。
【対象商品】※表記価格はすべて税込みです。
■CFexpress Type Bメモリーカード
・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_1_39ceedac11106034a119e406a1be373c.jpg ]
・NX-B1PROシリーズ：プロフェッショナルの要求に応える、速度を追求したCFexpress Type Bメモリーカード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_2_a14d943b1f2c7690a2e6452c77a35b55.jpg ]
・【新製品】NX-B3SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカードのスタンダードモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_3_e9f9aa6719a2c98743f884d4332344f1.jpg ]
・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_4_202e0d4962734a428f46ba6395bb9bd4.jpg ]
■CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー
・NX-SB1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type B用カードリーダー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_5_423cf63ba0db4e0c0467c36b32f92cee.jpg ]
・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_6_be85d3cdaf60bf2be8b0161f07775418.jpg ]
■CFexpress Type Aメモリーカード
・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_7_680acb4b7e0ec199868c215482e495e5.jpg ]
・【新製品】NX-A2SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Aメモリーカードのスタンダードモデル
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_8_56b064f28937c4cfce248549b23b60ab.jpg ]
・NX-A1SEシリーズ： 全容量VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_9_e92dc3dc8791d05e3558eb6cd2d42c8a.jpg ]
■CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー
・NX-SA1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type A用カードリーダー
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_10_2f0acf70dd2815f20e620e6d62031791.jpg ]
■SDXC UHS-II メモリーカード
・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_11_56a2b1d9f2dfc30954fbc65e08b6069c.jpg ]
・NX-F2SEシリーズ：４Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_12_771f45361128549b6f2ba31a68c25f77.jpg ]
■SDXC UHS-I メモリーカード
・【新製品】 NX-F2CLシリーズ：最大読み出し速度200 MB/sを誇るUHS-I SDカードの新定番
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_13_65e973e5d4760f436c2990da4541bef2.jpg ]
・NF1Aシリーズ：幅広い撮影シーンで活躍するスタンダードなSDカード
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_14_62e69045b1b7e56476d362da9430f664.jpg ]
■SDカード用デュアルスロットカードリーダー
・【新製品】NX-DF1CL：2枚同時読み出し時も1枚読み出し時と同等の転送速度を発揮するデュアルスロットSDカードリーダー
[表15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_15_3dfc8fb14adb650a93eb3be7b0566109.jpg ]
■USB 40GbpsポータブルSSD
・NX-PS1PROシリーズ：USB 40Gbpsインターフェースと放熱性に優れた筐体で高速ながら安定したデータ転送を実現
[表16: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_16_6f61a455d52c750a22ab79ad7bf9283c.jpg ]
■microSDXC UHS-IIメモリーカード
・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード
[表17: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/113_17_5a20d1c1fa3263af880efab95c621f86.jpg ]
[1] Nextorage内部テストによります。実際の性能は環境によって異なる場合があります。
製品情報・画像は以下Google Drive よりダウンロードいただけます
製品情報・画像(Google Drive)
https://drive.google.com/drive/folders/1c-s2AHAn2D-OfMYKJE_TsmN9mNiaALFD?usp=drive_link
----------------------------------------------------------------------------------------
本件に関してのお問い合わせ先
Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp