【あみやき亭(中部)】年末年始限定商品を販売します！
株式会社あみやき亭
年末年始限定商品
【年末年始休まず営業！】
会社名：株式会社あみやき亭
年末年始限定商品
2024年12月28日(土)～2025年1月3日(金)の年末年始期間は『黒毛和牛特選ロースステーキ』を販売いたします！
年末年始にピッタリな豪華な一品です。
・黒毛和牛特選ロースステーキ 980円(税込1,078円)
年末年始期間は、大変混雑されることが予想されますので、是非御予約して、ご来店下さいませ。
下記、ホームページ又はお近くの店舗へ直接お電話下さい。
※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。
▼ご予約こちらから
https://shop.amiyakitei.co.jp/all/?brands=%E3%81%82%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8D%E4%BA%AD
【年末年始休まず営業！】
▼各店舗の営業時間はこちらから
https://www.amiyakitei.co.jp/info/amiyaki.pdf
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山/喜楽