韓国の″可愛い″が詰まったアイテムを展開する「sorureda!」 人気のアクリルチェーンハンドストラップから新色が登場！
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! （ソルレダ）」シリーズから、人気のアクリルチェーンハンドストラップの新色となる『ライトイエロー/ライトピンク』の販売を開始します。
2024年12月20日（金）よりオンラインにて予約開始。2025年1月下旬の販売を予定しています。
全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■人気のアクリルチェーンハンドストラップから新色が登場！
韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」シリーズのアクリルチェーンハンドストラップから新色の『ライトイエロー/ライトピンク』を展開します。
ライトイエローとライトピンクを組み合わせたPOPなカラーで、カジュアルコーデに向けの可愛いデザインです。アクセサリー感覚で、毎日のコーデに自分らしさをプラスできるアイテムになっています。
また、腕にかけて使用できるので、使い勝手が良く落下防止にもなり、全てにスマホホルダーが付属しているので、スマホケースへの装着が可能です。
■製品情報
・製品名 ：sorureda! アクリルチェーンハンドストラップ
・価格 ：1,500円（税込1,650円）
・カラー展開 ：ライトイエロー/ライトピンク
・ストラップ長：約30~35cm
・予約開始日 ：2024年12月20日（金）よりオンラインにて
・発売日 ：2025年1月下旬
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-9785
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■「sorureda!（ソルレダ）」シリーズについて
「sorureda!（ソルレダ）」は、韓国語で「ときめく、胸が高鳴る」という意味の『설레다(ソルレダ)』が由来で、可愛いアイテムを持ってときめいたり、胸が高鳴るようにとの思いを込めています。
「sorureda!（ソルレダ）」は、韓国トレンドを意識した「可愛い」が詰まったアイテムを展開します。
■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■関連メディア
Hameefun ：https://hameefun.jp/
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp