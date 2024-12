フォースバレー、外国人デジタルプラットフォーム構築のため総額6億円の資金調達を実施

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

グローバル人材採用・育成支援を行うフォースバレー・コンシェルジュ株式会社 (本社:東京都千代田区、代表取締役社長:柴崎 洋平、以下フォースバレー) は、2024年12月、事業会社・ファンド・個人投資家等の引受により、総額6億円の株式引受契約を締結完了いたしました。

本ラウンドにおける投資家(順不同)- 東京海上日動火災保険株式会社- 株式会社アトラエ- AAIC Investment Pte. Ltd.- 伊藤忠エネクス株式会社- 株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ- Leapfrog Technology Inc.- 事業会社複数- 個人投資家複数本ラウンドにおける資金利用目的- Fourth Valley Academy*のさらなる拡大- 外国人材のライフサポートまで視野に入れた移民デジタルプラットフォームの構築

*Fourth Valley Academyについて https://www.4th-valley.com/services/services_fourth-valley-academy

背景と目的

フォースバレーは創業以来、日本企業と世界中の優秀な人材を繋ぐ架け橋として、グローバルな人材獲得を支援してまいりました。現在では、世界中の高度人材を採用するためのプラットフォーム「Connect Job」を運営するだけでなく、日本国内で特に人手不足が深刻な業界を支えるべく、人材育成・マッチングを目的とした「Fourth Valley Academy」を構築し、活動を展開しています。



今後、Fourth Valley Academyをさらに拡大し、より多くの優秀な人材を日本にご紹介するとともに、全ての外国人が公正かつ透明なスキームで日本で就労、活躍できる環境を整えてまいります。また、来日後の生活を安心して過ごせるよう、包括的なライフサポートを提供する外国人向けデジタルプラットフォームの構築にも力を注ぎます。



私たちは「人」と「テクノロジー」の力で国境を越えた就職・転職の可能性を広げ、誰もが自由に挑戦できる社会の実現を目指して、革新的なサービスを展開してまいります。

投資家からのコメント

東京海上日動火災保険株式会社

フォースバレー様は、各国政府・大学と連携しながら、高いスキルと就労意欲を持つグローバル人材の採用・就労支援等を通じて、日本の労働力不足の解決および在留外国人が来日後も安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。日本国内では、労働力不足が深刻な社会課題であり、在留外国人も含めて安心・安全に暮らせる共生社会の実現も、重要な取組課題です。東京海上日動は、今回の出資および保険・ソリューションの開発を通じて、フォースバレー様とともに、これら課題の解決に取り組んで参ります。

株式会社アトラエ

代表取締役CEO

新居 佳英

フォースバレー・コンシェルジュがこれまでに築いてきたグローバルなネットワークとデータベースには大変大きな価値があると思っています。そこに弊社が得意とするテクノロジーを掛け合わせることによって、日本の社会課題である少子高齢化による労働力不足解決の一助になれれば幸いです。生きがいや働きがいがあふれ、誰もが自由に挑戦できる社会を実現しようとするFV社の躍進を心から応援しています。

AAIC Investment Pte. Ltd.

代表パートナー

椿 進

アフリカは最後の成長大陸。人口14億人、2100年には30億人を超える予測。中央年齢は18.6歳!この若い人々に仕事を創出することが求められており、日本では圧倒的に労働力が不足。彼らが正しく日本で活躍できる道が実現できることを望んでいます。フォースバレーは日本とアフリカを繋ぐ架け橋となると信じ、全力で支援いたします。

伊藤忠エネクス株式会社

カーライフ部門 統括部 次長

真次 謙介

「人材不足」という課題は自動車業界においても深刻な課題だと考えます。人材の確保・教育・紹介まで一気通貫した独自の事業モデルを有するFV社は、この課題を解決するキーマンになると確信し、今回ご一緒させていただくことになりました。FV社と共に業界の大きな課題に対してアプローチできることを光栄に思います。

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ

代表取締役社長

豊福 力也

グローバルで優秀な人材のチームが自然とつくれる世界観の実現にむけて、関わるステークホルダー全てに良しの形で事業を推進されていることにいたく共感いたしました。柴崎様の熱い想いとその粘り強い取り組みの蓄積に感服し、その蓄積が強力な競争優位性だと捉えています。貴社の成長に貢献できるよう微力ながら伴走してまいります。

Leapfrog Technology Inc.

Himal Prasad Karmacharya

President, Leapfrog Technology

At Leapfrog, we believe in the transformative power of connecting talent with opportunity. Fourth Valley Concierge’s vision of creating a world where borders dissolve, and talent is celebrated resonates with us. We see incredible potential in Fourth Valley’s ability to harness digital innovation and bridge the gap between global talent and meaningful opportunities. In our work with Fourth Valley, we have been very impressed by their leadership team and their focus on their mission. We are thrilled to be their partner and support their next phase of growth.

採用のご案内

フォースバレーでは事業拡大に伴う組織強化のため、多様な職種で人材を募集しております。

募集職種:経営企画、営業、PM、カスタマーサクセス、日本語教師等

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/4th-valley/projects

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

世界中の人材と企業を繋ぐ、国境を越えたハイスキル人材の採用・定着支援事業を「Connect Job」のブランド名で展開 https://www.jobbiz.connectiu.com/ 。自社開発のデータベースには186の国と地域、累計約46万人の人材が登録しており、日本の大手グローバル企業、IT企業を中心に地方・中小企業まで約400社との取引実績有り。2021年以降には特定技能向けオンラインマッチングプラットフォーム「Connect Job WORKERS」、海外人材に現地で日本語教育と就労トレーニングを実施し企業に即戦力人材を紹介する「Fourth Valley Academy」を展開するなど、幅広い領域で人材支援サービスを拡充しています。また、経済産業省・沖縄県・富山県・静岡県・長野県等、省庁・地方自治体からも事業を受託。雇用不足の国から人材不足が深刻な日本へ優秀な人材を迎え入れ、ビジネスの力で世界中の社会問題の解決に貢献します。