スタートアップ向け採用支援事業の「Recboo」を展開する株式会社ノックラーンの株式取得及び子会社化のお知らせ

株式会社エアトリ

ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、クリエイティブソリューション&DX事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全16事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、スタートアップ向け採用支援事業の「Recboo」を展開する株式会社ノックラーン(本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン社) の株式を取得し、同社を子会社化いたしましたことをお知らせいたします。

また、ノックラーン社の当社グループへの参画に伴い、当社が構築・推進する事業ポートフォリオ戦略「エアトリ経済圏」の17事業目の新規事業として、新たに「HRコンサルティング事業」を開始いたしました。

■本株式取得の目的

当社は、2024年12月16日付でノックラーン社の株式取得に関する株式譲渡契約を締結いたしました。本株式取得により、ノックラーン社は当社の子会社となります。今後は、当社グループの17事業目の新規事業「HRコンサルティング事業」の中核子会社として、CXOコミュニティ事業とエアトリCVC投資先が保有するネットワークとのシナジー創出によるさらなる事業成長を目指すとともに、本株式取得により、当社が掲げるエアトリ経済圏のさらなる拡大と、中長期成長戦略「エアトリ5000」の早期達成を目指してまいります。

また、ノックラーン社は「HRコンサルティング事業」の中核会社として将来的な上場を視野にいれており、当社の上場経験、ノウハウを最大限活かし、効率的な準備を進めることができるようサポートいたします。

当社では当社を含めたグループ4社が上場（グループ会社では、メディア事業の株式会社まぐまぐ（東証スタンダード 証券コード：4059）、ITオフショア開発事業の株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（東証グロース 証券コード：4260）、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業の株式会社インバウンドプラットホーム（東証グロース 証券コード：5587））しています。

■ノックラーン社について

ノックラーン社は、「世界中の人々に自分と向き合うきっかけを与え続ける」を企業理念に掲げ、スタートアップ・ベンチャー企業向けの採用支援サービス「Recboo」を中心に展開し、採用支援事業を行っております。

「Recboo」は、「採用にスピードを、組織にパワーを。」をコンセプトに掲げ、急成長ベンチャー企業が求める即戦力・ハイレイヤー採用に特化したダイレクトリクルーティング運用のプロ集団です。優秀な人材を多く採用し、組織を急成長させていく必要があるスタートアップ・ベンチャー企業に対し、幅広い分野で豊富な採用実績を有する専門家たちで採用チームを組成し、戦略から採用実務まで一貫して採用活動の支援を行います。

■ノックラーン社のサービス

急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/

■想定されるノックラーン社との事業シナジー

・CXOコミュニティ事業、エアトリCVCの出資先を中心としたベンチャーネットワーク連携によるノックラーン社への顧客候補の紹介

・ノックラーン社のサービス・知見・ノウハウを活用した、エアトリグループ及びエアトリCVC投資先の採用力強化

・当社及びエアトリグループ・エアトリCVC投資先の上場経験に基づくノックラーン社へのIPO支援

■業績に与える影響

本株式取得及びこれに伴う事業連携による今期の当社グループの業績へ与える影響は現時点では軽微と見込んでおります。現時点での対象会社の来期業績は以下のとおり見込んでおります。

・2025年2月期（計画値）：売上90百万円、営業利益44百万円

・2026年2月期（計画値）：売上213百万円、営業利益83百万円

・2027年2月期（計画値）：売上365百万円、営業利益149百万円

・2028年2月期（計画値）：売上512百万円、営業利益206百万円

また、適時開示基準には該当しない見込みですが、今後変更が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社ノックラーン】

本社：東京都大田区大森本町1-5-1 2階

社名：株式会社ノックラーン

代表者：代表取締役社長 福本 英

ＵＲＬ：https://corporate.knocklearn.com/

【株式会社エアトリ】

本社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

社名：株式会エアトリ

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

資本金：1,789,619千円（払込資本3,906,385千円）

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/

【エアトリ公式SNS】

Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp

Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr

X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr

【当社事業別会社・サービスサイト】

１.エアトリ旅行事業

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/(https://www.airtrip.jp/)

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/

２.ITオフショア開発事業

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/(https://hybrid-technologies.co.jp/)

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/(https://evolable.asia/)

ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/(https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/)

生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/

３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/(https://www.inbound-platform.com/)

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/(https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/)

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/(https://www.globalmobile.co.jp/)

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en

４.メディア事業

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/(https://www.mag2.co.jp/)

メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/(https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/)

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/(https://www.mag2.com/)

ライブ配信「まぐまぐ！Live」：https://live.mag2.com/s/about(https://live.mag2.com/s/about)

メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/(https://www.mag2.com/p/news/)

メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/(https://www.mag2.com/p/money/)

メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/(https://tripeditor.com/)

メディア「by them」：https://by-them.com/

５.投資事業（エアトリCVC）

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/

６.地方創生事業

株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/(https://www.nsenterprise.co.jp/)

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/(https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/)

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/(https://www.needstour.com/)

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/

７.クラウド事業

株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/(https://www.kanxashi.co.jp/product/)

クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/(https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/)

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/(https://www.kanxashi.com/)

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/(https://www.cuticomi.com/)

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/(https://www.xenigata.com/)

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/(https://www.shaseen.com/)

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/(https://www.vansow.com/)

わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/(https://www.wakixashi.com/)

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/(https://www.kanxashi-wedding.com/)

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/(https://www.showby.cloud/)

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/(https://www.xenmai.jp/)

CANCEL PAY：https://www.cancel-pay.jp/(https://www.cancel-pay.jp/)

Oshiharai.com：https://www.oshiharai.com/(https://www.oshiharai.com/)

スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/

８.クリエイティブソリューション＆DX事業

ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/(https://www.north-s.co.jp/)

クリエイティブソリューション＆DX事業：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/(https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/)

映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/

カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/

９.マッチングプラットフォーム事業

株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/(https://growth-company.jp/)

マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』

：https://growth-service.jp/job-design/for-business/(https://growth-service.jp/job-design/for-business/)

マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp(https://jobselection.jp)

化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp

１０.CXOコミュニティ事業

CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community

１１.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/(https://www.pikapaka.co.jp/)

法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/(https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/)

クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/(https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/)

デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/(https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/)

送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/

１２.人材ソリューション事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/(https://pikapaka-agent.co.jp/)

人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/

１３.AIロボット事業（投資先にて注力）

ドーナッツロボティクス株式会社：thttps://www.donutrobotics.com/(https://www.donutrobotics.com/)

AIロボット事業のご案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/

１４.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）

ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/(https://www.golf-life.co.jp/)

ゴルフライフサポート事業のご案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/

１５.外貨自動両替機事業（投資先にて注力）

株式会社セラ・ホールディングス：thttps://cerahd.jp/(https://cerahd.jp/)

外貨自動両替機事業のご案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/

１６.町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）

株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/(https://www.aj-itb.com/)

町家宿泊・日本文化体験事業のご案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/

【当社IRサイト】

https://www.airtrip.co.jp/ir/