美容医療検索・予約サービス「キレイパス byGMO」が「美容医療年間人気ランキング 2024」を発表【GMOビューティー】

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森 輝幸)が運営する、美容医療の検索・予約サービス「キレイパス byGMO」(https://kireipass.jp/)は、同サービスの利用者のデータに基づき、「美容医療年間人気ランキング 2024」を発表いたします。

2023年の「美容医療年間人気ランキング 2023」に引き続き、「美容の悩み」「気になる部位」「人気の施術」「世代別人気の施術」「男性に人気の施術」の5つの分野に加え、今回より新たに7月から掲載を開始した「美容外科施術」を合わせた計6分野でランキングを集計しました。

【注目トピックスサマリ】

・「美容の悩み」では、【シミ・そばかす】や【毛穴・ニキビ跡(クレーター)】などの肌トラブルが依然として注目を集め、年代・性別を問わず【光治療(フォトフェイシャルなど)】が人気となりました。

・「気になる部位」上位の「口元」「輪郭」に関連する施術として、歯の黄ばみを改善する【ホワイトニング】やエラの張り・食いしばり改善の【ボトックス・ボツリヌストキシン】、たるみ改善・リフトアップ効果を狙った【インモード】や【HIFU(ハイフ)】なども購入件数を伸ばしました。

・「美容外科施術」では【糸リフト】や【くま取り(下まぶたの脂肪取り)】、【脂肪吸引(顔)】が上位を占め、シャープな輪郭形成や目元の若返りを求めるニーズが高いことが分かりました。

【「キレイパス byGMO」美容医療年間人気ランキング2024】

<調査概要>

■期間:2024年1月1日(月)~12月5日(木)

■方法:「キレイパス byGMO」でのチケット購入件数を基に算出

1. 美容の悩みランキング ~【シミ・そばかす】が3年連続1位、肌トラブル改善が美容ニーズの中心に~



2024年も【シミ・そばかす】が不動の1位に。日焼けや加齢に伴う肌トラブルの対策は、全年代を通じて最も注目される課題です。続く【毛穴・ニキビ跡(クレーター)】や【体のムダ毛】など、見た目の印象に直結する悩みが上位を占めています。さらに、4位の【歯の黄ばみ】からも、口元ケアへの関心が高まっていることがうかがえます。【しわ】や【たるみ・リフトアップ】などエイジングケアに関する悩みも、30代以降を中心に、依然として多くの関心を集めているようです。

2. 気になる部位ランキング ~【肌】が不動の1位、【口元】や【輪郭】など顔まわりの印象を左右する部位が上位にランクイン~

1位の【肌】は、全年代の多くの利用者が最も気にかけている部位であり、<美容の悩みランキング>との一致が見られます。また、2位は【口元】で、【ホワイトニング】や【ボトックス・ボツリヌストキシン】などの施術が購入件数を伸ばしました。さらに、【輪郭】が3位にランクインしたことから、【インモード】や【HIFU(ハイフ)】などのたるみ改善・リフトアップ効果を狙った施術の注目度がうかがえます。

3. 人気施術ランキング ~【ホワイトニング】が2位に浮上&【ヒアルロン酸注射(しわ・くぼみ)】が8位に初登場~



2024年も【光治療(フォトフェイシャルなど)】が1位にランクイン。肌全体の透明感やトーンアップを実現する施術として幅広い世代から支持されています。特に、薄いシミや隠れシミにもアプローチが期待できる光治療機器「ルメッカ」が、光治療全体の購入件数の約30%を占めました。

そして、2位に【ホワイトニング】、3位に【ボトックス・ボツリヌストキシン】がランクインし、<気になる部位ランキング>上位の【口元】【輪郭】の悩みを改善する施術として期待されていることが分かります。また、8位には【ヒアルロン酸注射(しわ・くぼみ)】が初登場。加齢によるしわやくぼみの改善だけでなく、涙袋やリップ形成など、顔の印象を大きく変えることができる点で、世代問わず注目されています。

4.世代別人気施術ランキング ~全世代で【光治療(フォトフェイシャルなど)】と【ボトックス・ボツリヌストキシン】が注目を集める~

世代ごとに美容医療へのニーズが異なる中、【光治療(フォトフェイシャルなど)】が10~40代で共通して1位を獲得しました。シミ・そばかす・毛穴・赤みなど、複合的な悩みに一度でアプローチできる同施術への関心の高さがうかがえます。

10代・20代では美容医療初心者でも試しやすい【ホワイトニング】や【ハイドラフェイシャル】、【医療脱毛】が人気の一方で、30代以降はエイジングケアに関する施術が上位にランクイン。特に30代では【ボトックス・ボツリヌストキシン】、40代・50代では【ピコレーザートーニング】や【HIFU(ハイフ)】が注目を集めており、世代ごとの悩みに応じた施術が選ばれていることが分かります。

5.男性に人気の施術ランキング ~【光治療(フォトフェイシャルなど)】や【ホワイトニング】がトップを飾り、【医療脱毛】も高い支持を獲得~

<男性に人気の施術ランキング>でも【光治療(フォトフェイシャルなど)】が1位を獲得。従来安定した人気を誇る【ホワイトニング】が2位、【ダーマペン】が3位と続き、肌トラブル改善に加え、清潔感や透明感のある見た目を重視する傾向が男性間でも見られます。

また、毛穴・ニキビ跡(クレーター)に効果的とされている、ダーマペンの進化版【ポテンツァ】も2023年の9位から6位へと順位を上げました。その他、医療脱毛も「VIO」「ヒゲ」「全身」と部位別に複数ランクインしており、身だしなみや快適さを追求する男性利用者が増加していることが分かります。

6.美容外科施術ランキング ~顔まわりの若返りと輪郭形成が人気の中心に~

今回より新設された<美容外科施術ランキング>では、【糸リフト】が1位に輝き、ダウンタイムが少なくリフトアップ効果が期待できる施術として多くの支持を集めています。続く2位には【くま取り(下まぶたの脂肪取り)】、3位には【脂肪吸引(顔)】がランクインし、顔まわりの若返りやシャープな印象を求めるニーズの高さがうかがえます。

さらに、【埋没法】や【メーラーファット(頬骨付近にある脂肪組織)除去】、【バッカルファット(頬の内部の脂肪組織)除去】といった施術が上位を占めており、目元の印象や輪郭を整えたいという利用者の関心が高いことが明らかになりました。加えて、【豊胸(シリコンバッグ)】や【脂肪吸引(腕・肩)】など、ボディラインを整える施術もランクインしており、多様な美意識が反映されています。

【「キレイパス byGMO」について】(URL:https://kireipass.jp/(https://kireipass.jp/))

「キレイパス byGMO」は、“最新・人気の施術が、簡単、お手軽に試せて、気軽に、楽しくキレイになれる”をブランドコンセプトに、全国の美容クリニックの施術をチケット制で掲載しています。利用者は美容の悩みや希望エリアなどを選択するだけで、自分に最適なチケットを簡単に検索・予約できます。2018年のサービス開始以降、2024年12月時点で利用者数は約870万人となり、性別を問わず多くの方にご愛用いただいております。また、チケットの掲載数も大幅に増加し、ご利用いただく美容クリニックの数も増えています。

【GMOビューティー株式会社について】

GMOビューティーは、「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。また、2018年11月からは、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」の運営を開始しました。さらに2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者様の利便性向上と美容医療現場の業務効率化に貢献しています。

