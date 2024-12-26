【福岡県大牟田市】大牟田市動物園年末年始のお知らせ
筑後地区観光協議会
大牟田市動物園の年末年始のイベントについてのお知らせです。
＜年末ライブ配信＞
＜新年入園無料＞
＜動物かるた＞
大牟田市動物園の年末年始のイベントについてのお知らせです。
＜年末年始のお休み＞
12月29日から2025年1月 1日までの 4日間は、お休みです。
＜年末ライブ配信＞
29日から31日までの 3日間は、毎日正午にインスタライブを行います。
是非ご覧ください。
大牟田市動物園インスタグラム：https://www.instagram.com/omutacityzoo/
＜新年入園無料＞
・1月2、3日は、小中学生の方は、入園無料。
・1月2～13日は、令和6年度（R6.4月～R7.3月）に二十歳の誕生日を迎える方は、入園無料。
＜新年カレンダープレゼント＞
1月2、3日にご来園頂いた方、先着50組様に、当園の非売品カレンダーをプレゼント致します。
＜動物かるた＞
日時：1月 3、5日 13時半（13:15受付開始、雨天中止）
場所：キリン舎横
日本のかるた発祥の地、大牟田の動物園が送る新春スペシャルイベント。是非このイベントに参加をして、新しい年を始めましょう。参加者のみなさんにはもれなく「新年スペシャル缶バッチ」をプレゼント致します。
大牟田市動物園ウェブサイト： https://omutacityzoo.org/
【問い合わせ先】
大牟田市動物園(担当:冨澤)
TEL:0944-56-4526 、FAX:0944-56-9551
【発信】
筑後地区観光協議会(事務局:久留米市役所観光・国際課内)
TEL:0942-30-9137、 FAX:0942-30-9707