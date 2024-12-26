2025年1月3日(金)から大丸下関店にて「新春 特選アート市」
株式会社 大丸松坂屋百貨店
あの人気アート作品が、1月だけの新春特別価格にて展示即売いたします。ぜひこの特別な機会をお見逃しなく。価格は会場にて発表いたします。
村上隆 フラワーボール 茶色 額装 78×78cm ed.300 2010 オフセットリトグラフ
村上隆 澗声 / 光琳ゴールド 額装 71x 71 cm ed.300 2010 オフセットリトグラフ
バンクシー パルプ・フィクション 額装 50cm x 70cm ed.600 2004 スクリーンプリント
MADSAKI HAPPINESS OVERDOSE 額装 50× 50 cm ed.100 2020 シルクスクリーン
「新春 特選アート市」
2025年1月3日(金)→31日(金)、大丸下関店3階美術画廊
10時→18時、最終日は17時閉場
【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】
〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ
大丸下関店の代表電話番号が2024年11月6日(水)から下記のとおり変更となります。
新電話番号：050-1783-1000
旧電話番号：(083)232-1111
お手数をおかけしますが、お問い合わせいただく際には新番号へおかけくださいますようお願い申し上げます。※当面の間、旧番号もご利用いただけます。
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