新年の幕開けを祝うカウントダウンをテルモンと共に、レインボーカウントダウンパーティー 2024-2025 「Feel Every Color」

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が取り扱うシャンパーニュのメゾン テルモンは、コンラッド大阪38階「アトリウムラウンジ」で開催される新年の幕開けを祝うカウントダウンパーティー「Feel Every Color」にて、『テルモン レゼルヴ・ブリュット』のフリーフローをお楽しみいただけます。

“母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)” をすべての活動の指標とし、1世紀以上、4世代にわたって真摯に自然と向き合いシャンパーニュ造りを続けるメゾン テルモン。2024年の締めくくりにテルモンがご提案するのは、華やかなレインボーをテーマにお届けするギミックカジノやドラァグクイーンのパフォーマンスなど盛りだくさんのエンターテイメントや、DJによるパーティーミュージックなどをお楽しみいただきながら、コンラッド大阪のシェフが腕を振るうビュッフェのお料理と共に堪能いただく『テルモン レゼルヴ・ブリュット』のフリーフロー。シャルドネ、ムニエ、ピノノワールという3つの葡萄品種の繊細なマリアージュが描き出す、フレッシュさとリッチさ。様々な風味のバランスが調和しています。さらに、カウントダウンパーティーでは、特別な一夜に相応しい稀少な9Lボトル『テルモン レゼルヴ・ブリュット サルマナザール』も登場。大迫力の抜栓の瞬間もお楽しみください。

贅沢な空間で、唯一無二のハーモニーを奏でるテルモンのシャンパーニュが、忘れられない体験をお届けします。

レインボーカウントダウンパーティー 2024 - 2025 「Feel Every Color」開催概要

日時:2024年12月31日(火)22:00~24:30(38階受付開始 21:45~)

※「40Skyプレミアムプラン」ご利用のお客様は40階40スカイバー&ラウンジにて22:00~より開始

会場:コンラッド大阪38階 アトリウムラウンジ(大阪府大阪市北区中之島3-2-4)

内容:

● スタンディング ライトプラン 30,000円

ビュッフェ、フリーフロー120分

・テルモン レゼルヴ・ブリュット、赤・白ワイン、ビール、ソフトドリンク

※19歳以下の方は15,000円にてソフトドリンクのフリーフロー

●VIPプレミアムプラン (38階 ソファー席)2名様1席 140,000円

ビュッフェ、フリーフロー120分

・テルモン レゼルヴ・ブリュット、赤・白ワイン、ビール、ソフトドリンク、

テルモン ブラン・ド・ブラン 1本、ラグジュアリーバイツ付

※夜景が広がる窓側に面したソファーシートにて、各3組/6名様限定

●VIPプライベートプラン(39階 貸し切り、ソファー席)2名様1席 500,000円

ビュッフェ、フリーフロー120分

・テルモン レゼルヴ・ブリュット、赤・白ワイン、ビール、ソフトドリンク

テルモン ヴィノテーク 2006、ラグジュアリーバイツ(10名様分)、専用バトラーサービス付

※1組10名様限定

詳細はオフィシャルサイトから

https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/event/countdown-party

◆メゾン テルモンについて

シャンパーニュ・テルモンは、シャンパーニュ暴動の直後にアンリ・ロピタルがフランスのエペルネ近郊にあるダムリーで1912年に創業しました。それから百年以上にわたり、メゾンはシャンパーニュ業界のパイオニアでした。革新性と、メゾンが誇る卓越性という伝統の踏襲を両立させながら、テルモンは今、地球との関わり方に新たな革命を起こそうとしています。私たちは、サステナビリティを損なうことなく比類ないシャンパーニュを造るという、独自のビジョンを実践しています。このビジョンは、「母なる自然の名のもとに」プロジェクトを通じて2021年から具体化されつつあり、メゾンとパートナー農家のブドウ畑を有機再生農業に転換する(現在、70%が有機認証済)、生物多様性を保護する、2050年までのネットゼロ達成に向け炭素排出量を大幅に削減するなどの取り組みを進めています。

これまでにも、ギフトボックスや不要な包装の廃止、長年取引があるガラスメーカーと提携した世界最軽量ボトル(800グラム)の開発、透明ボトル(リサイクルガラス不使用)や特注ボトル(900グラム以上)の使用中止、ガラスの色を変える際にできる再生ガラスの使用、航空輸送の全面禁止、再生可能エネルギーの利用といった取り組みを実施してきました*。

テルモンは、環境保護をめぐり私たちと同じビジョンと信念を抱く4人の出資者に支えられています。創業者アンリの曾孫にして醸造責任者兼セラーマスターのベルトラン・ロピタルは、早くも1999年の時点で有機農業への転換に着手し、先祖のレガシーと伝統を今も引き継いでいます。ルドヴィック・ドゥ・プレシは、メゾン テルモンのプレジデントです。テルモンの大株主であるレミーコアントローは、サステナビリティとイノベーションに対するメゾンの取り組みを全面的に支持しています。そしてレオナルド・ディカプリオは、出資者であるだけでなく熱心な環境活動家でもあります。

メゾンのワインは、爽やかで骨格のあるスタイル、テンションとフレッシュさのバランス、繊細ながら均衡のとれた酸味が特徴で、印象的な余韻が長く続きます。骨格のあるボディと際立った軽さという、相いれない特徴が共存するパラドクスにより独自の存在感を放っています。

メゾン テルモンは 2024年、有機栽培のブドウのみから造られた、除草剤、殺虫剤、防カビ剤、化学肥料は不使用のまさにテルモンのマニフェストを体現するキュヴェ「レゼルヴ・ド・ラ・テール」を発売しました。燦然と輝く生命にあふれたこのキュヴェは、メゾン テルモンの未来の象徴です。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt