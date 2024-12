EVeMとVENTURE FOR JAPANが連携開始

株式会社EVeM

マネージャーイネーブルメントサービスを提供する株式会社EVeM(本社:東京都新宿区 代表:長村禎庸)は、一般社団法人VENTURE FOR JAPAN(代表理事:小松 洋介、以下VFJ)の事業パートナーとして連携を開始しました。社会を変える未来の起業家を支援するVFJの活動に賛同すると共に、人材育成によって地方企業に事業成長や組織変革をもたらし、地域の活性化にも寄与して参ります。

◼︎取り組み背景と概要

VFJでは、若手起業家人材と地方企業の両者の成長を目指す人材紹介サービスを提供しています。

起業家志望または成長意欲が高い新卒・第二新卒の若者が、地方成長企業の経営者直下の事業責任者として2年間の期間限定就職をするという働き方を通じ、どんなフィールドでも活躍できる『起業力』を身につけます。また、受け入れを行う地方企業は、意欲ある若手経営人材を取り入れることで、事業成長や組織変革を目指しています。



2022年より当社代表の長村は、VFJの活動に賛同し個人としてアドバイザーの立場で参画して参りました。今後、より多くの若手起業家や地方企業の支援を行っていくために、連携を強化し、新たにEVeMが事業パートナーとして参画する運びとなりました。



取り組みを通して、本事業に挑戦する若者と地方企業の成長を加速させると共に、EVeMが掲げる「すべてのチャレンジにマネジメントの力を」というパーパスの実現を目指してまいります。





<事業パートナーとしての取り組み内容>

1.VFJに挑戦する若者向けの研修(自己理解を深める研修等)

2.VFJで若者を受け入れる地方企業向けの研修(マネジメント研修等)

■各社からのコメント

一般社団法人VENTURE FOR JAPAN 代表理事 小松洋介様

この度、株式会社EVeM様と事業パートナーとして連携をさせていただけることを心よりありがたく思います。代表である長村さんとは約5年前に知り合いました。その際にVENTURE FOR JAPANのお話をさせて頂きましたら、私たちが目指す世界にすごく共感してくださり、実際に岩手、宮城、福島までVENTURE FOR JAPANに参加する若者に会いに来てくださいました。その後、VFJのイベントや研修等に長村さんにご登壇をいただいておりましたが、今回の連携によりEVeM様の持つコンテンツを通して若者や経営者のサポートもいただけることになりました。EVeM様のサポートを力に変えて、VENTURE FOR JAPANが目指す世界の実現へ向けて、より加速して参りたいと思います。

株式会社EVeM様 代表取締役 長村 禎庸

VFJを活用して地域の企業で経営直下の業務を行う若手の方々を見て、その能力や気骨にとても驚いたことを覚えています。地域の企業で、経営者と直接、大きなプロジェクトを進めるというのはとても難しいことです。そのような難しいプロジェクトに向き合う中で人はここまで成長するのかと感銘を受けました。VFJは社会を変える未来の起業家を生む素晴らしい取り組みだと感じ、事業パートナーに参画させていただきました。EVeMの持つコンテンツやノウハウを活用し、VFJの更なる発展に寄与していきたいと思います。

◼︎EVeMについて

ベンチャー企業に必要なマネジメントの型をインストールすることを目的に設立されました。2020年8月に設立以降、個人及び法人にマネジメントトレーニングを提供しています。現在では約151社、1800人以上もの経営者、CxOをはじめ、ベンチャーマネージャーがトレーニングを受講し、企業の成長へと繋げています。

ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウをあらゆる業種に広げ、日本のマネジメント全体をアップデートすることを目指しています。

会社名:株式会社EVeM

代表取締役:長村禎庸

所在地:東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立 :2020年8月

URL :https://www.evem-management.com/

問い合わせ先:evem-contact@evem-japan.com