【海洋博公園】古谷千佳子写真展 『沖縄ウミンチュの世界“潜る”』開催！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園 海洋文化館では令和6年12月22日（日）～令和7年1月26日（日）に、企画展「古谷千佳子写真展 沖縄ウミンチュの世界“潜る”」を開催します。

沖縄のウミンチュ（海人）の“潜る”技を記録した、縦1.6m×横1.1ｍのダイナミックな大判写真10点を展示いたします。 全ての写真をあえて白黒で印刷しました。光と影だけで表現された海中の世界を想像してお楽しみください。

公式ＨＰ「海洋博公園」 :https://oki-park.jp/kaiyohaku/events/detail/9759[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/55_1_f9d882cd9e7f209937bb0e92008fe646.jpg ]

【古谷千佳子氏プロフィール】

東京都出身、沖縄在住。潜水士・小型一級船舶操縦士。自ら海人（沖縄の漁師）として潜水漁業に従事した後、写真家になる。海・自然と調和する人々の暮らしや伝統漁業を主に撮影。県内外での写真展多数開催。

【著書】 写真集『たからのうみの、たからもの。』 2008年、河出書房新社 ノンフィクション『私は海人写真家 古谷千佳子』 2011年、岩崎書店 写真集『志摩半島の海女』（海女文化国際発信事業実行委員会）