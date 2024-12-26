【ＪＡＦ山形】「山形どまんなか探訪スタンプラリー」 に協力しています
一般社団法人 日本自動車連盟
山形どまんなか探訪スタンプラリーポスター
スタンプラリー詳細紹介ページ用二次元コード
ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 高橋 修）は、山形どまんなか探訪プロジェクト会議が主催し、１２月２０日（金）から翌年２月２４日（月）まで開催されている「山形どまんなか探訪スタンプラリー」に協力しています。
本企画は西村山地域の周遊観光促進を目的としており、ＪＡＦ会員の方、会員でない方を問わず、どなたでも参加することができます。
参加者が山形県西村山地域１市４町（寒河江市、河北町、大江町、西川町、朝日町）の観光スポット等を周遊しながらスマートフォンでスタンプを獲得するスタンプラリーで、観光スポットで使用可能な電子クーポンが提供されるほか、スタンプの獲得数に応じて特産品などが当たるプレゼントに応募することができます。
ＪＡＦはこのドライブスタンプラリーについて、システム管理や操作に関する問い合わせ対応などを行っています。
山形どまんなか探訪スタンプラリーポスター
【開催概要】
名称
山形どまんなか探訪スタンプラリー
開催期間
２０２４年１２月２０日（金）～２０２５年 ２月２４日（月・振休）
主催者
山形どまんなか探訪プロジェクト会議
スタンプスポット
・山形どまんなか探訪コース
「道の駅にしかわ月山銘水館」「ＧＥＡ」「河北町紅花資料館」など全１０箇所
・湯めぐりコース
「寒河江花咲か温泉ゆ～チェリー」「りんご温泉」「テルメ柏陵健康温泉館」など全５箇所
プレゼント
西村山特産品など抽選で５２名
イベント詳細・参加方法は以下のURLまたは二次元コードをご確認ください。
https://jaf.link/yamagata-domannaka-stamprally-r6(https://jaf.link/yamagata-domannaka-stamprally-r6)
（参加にはユーザー登録が必要です）
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