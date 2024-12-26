【三日月シーパークホテル勝浦】【三日月シーパークホテル安房鴨川】2月・3月 限定！開業3周年記念のお得な宿泊プランを販売

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

祝！ 開業3周年 三日月シーパークホテル勝浦/三日月シーパークホテル安房鴨川

三日月シーパークホテル勝浦三日月シーパークホテル安房鴨川

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」と千葉県鴨川市の「三日月シーパークホテル安房鴨川」では、2025年3月に開業3周年を迎えます。それを記念して、多彩な味わいが集結した”和洋中バイキング”が楽しめるお得な宿泊プランを期間限定にて販売中です。

三日月シーパークホテル勝浦

【開業3周年記念】多彩な味わいが集結 和洋中バイキング宿泊プラン★夕食時飲み放題付★

販売期間：2025年2月1日～3月31日のご宿泊

ご宿泊料金：平日：16,000円（税込）、土・休前日：19,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

大きなビュフェ会場では、海鮮料理をはじめ揚げたての天ぷらなど和洋中料理が味わえます。

バイキング会場

＜バイキングメニューの一例＞

・吟味した魚を使ったお寿司、お刺身 ・お好みの焼き方を選べるじゅ～っと焼き上げるステーキ

・揚げたてあつあつの天ぷら ・ケーキやアイスなどの食後のデザート

※写真はイメージです。

※メニューは一例となりますので、仕入れ状況等によりご提供内容が変わります。

※お申込みご人数が少ない場合は、バイキングを開催出来ない場合がございます。

その際はホテルよりお客様に事前にご連絡させていただきます。

大型スパや展望温泉も完備。一日の疲れを癒してください。

☆開放感いっぱいの温泉！

温泉：展望風呂「飛天の湯」

15：00～24：00 翌5：00～9：00

地上40mより太平洋を一望する雄大な眺めで自然と一体になれる気分を味わえます。

※時間が変更となる場合がございます。

飛天の湯（婦人）

温水プール

☆一日中楽しめるスパ！

絶景スパ「アクアパレス」

平日・日曜日 10:00～18:00 最終受付17:00

土曜日 10：00～21：00 最終受付20:00

全天候型屋内スパと地上8階スパの宮殿太平洋の大パノラマ！

☆太平洋を一望できる広々とした客室

＜客室の一例＞

約45平方メートル 、和室とツインベッド付和洋室

海を見ながらゆったりと寛げる和と洋の融合した広々とした空間でごゆっくりとお寛ぎください。

和洋室

お得な三日月シーパークホテル勝浦 開業3周年プランのご予約は

こちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikatsuura/plans/10114199?_gl=1*1sq0lmz*_gcl_au*MzI5NDUwMzYyLjE3Mjg0NDI0MjY.*_ga*MTY2ODUyOTY2Mi4xNzIwNTAzMTYz*_ga_7Q7046XZFZ*MTczNTAyMzEzMS4xOS4wLjE3MzUwMjMxMzEuNjAuMC4w

予約センター ☎0470-73-1115（受付8時～19時）

他にも、カニ食べ放題付プランもご用意しております。

ご宿泊料金：平日：20,000円（税込）、土・休前日：23,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

お得な三日月シーパークホテル勝浦 開業3周年かに食べ放題プラン

カニ食べ放題プランはこちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikatsuura/plans/10114200?checkin_date=20250201&checkout_date=20250202&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&_gl=1*1uu30im*_gcl_au*MzI5NDUwMzYyLjE3Mjg0NDI0MjY.*_ga*MTY2ODUyOTY2Mi4xNzIwNTAzMTYz*_ga_7Q7046XZFZ*MTczNTExMzAzMC4yMi4xLjE3MzUxMTMwNjAuMzAuMC4w

三日月シーパークホテル安房鴨川

【開業3周年記念】多彩な味わいが集結 和洋中バイキング宿泊プラン★夕食時飲み放題付★

販売期間：2025年2月1日～3月31日のご宿泊

ご宿泊料金：平日：16,000円（税込）、土・休前日：19,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

大きなビュフェ会場では、海鮮料理をはじめ揚げたての天ぷらなど和洋中料理が味わえます。

バイキング会場

＜バイキングメニューの一例＞

・じゅ～っと焼き上げるステーキ ・吟味したネタを使ったお寿司

・あつあつの天麩羅 ・ケーキやアイスなどの食後のデザート

※写真はイメージです。

※メニューは一例となりますので、仕入れ状況等によりご提供内容が変わります。

※お申込みご人数が少ない場合は、バイキングを開催出来ない場合がございます。

その際はホテルよりお客様に事前にご連絡させていただきます。

大型スパや展望温泉も完備。一日の疲れを癒してください。

☆開放感いっぱいの温泉！

温泉：展望露天風呂「一望千里の湯」

15：00～23：00 、翌5：00～9：00

10階建ての館の最上階、地上35メートルの高さに設けた展望温泉は、陽光と湯煙が幻想的なコントラストを描きます。

※時間が変更となる場合がございます。

一望千里の湯

温水プール

☆一日中楽しめるスパ！

ガーデンスパ三日月

平日・日曜日 10:00～18:00 最終受付17:00

土曜日 10：00～19：00 最終受付18:00

トロピカルムードたっぷり リゾート気分満点の屋内スパ。

☆太平洋を一望できる広々とした客室

＜客室の一例＞

約45平方メートル 、和室とツインベッド付和洋室

海を見ながらゆったりと寛げる和室とツインベッドが付いた洋室。和と洋の融合した広々とした空間でごゆっくりとお寛ぎください。

和洋室

お得な三日月シーパークホテル安房鴨川 開業3周年プランのご予約は

こちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikamogawa/plans/10114365?_gl=1*1amx9bp*_gcl_au*MzI5NDUwMzYyLjE3Mjg0NDI0MjY.*_ga*MTY2ODUyOTY2Mi4xNzIwNTAzMTYz*_ga_HQKYVZQT9G*MTczNTAyMzI1MS4xMi4wLjE3MzUwMjMyNTEuNjAuMC4w

予約センター ☎04-7095-3115（受付8時～19時）

<三日月シーパークホテル勝浦>

JR勝浦駅から海に向かって歩いてすぐ。お車の方は海岸線沿いを走る128号線から当館が見えてきます。



〒299-5225

千葉県勝浦市墨名820（勝浦海岸）

電話番号:0470-73-1111

https://hmihotelgroup.com/mikazukikatsuura/

三日月シーパークホテル勝浦 正面玄関

<三日月シーパークホテル安房鴨川>

JR安房小湊駅から無料送迎バスを利用。お車の方は海岸線沿いを走る128号線から当館が見えてきます。



〒299-5502

千葉県鴨川市内浦 2781（小湊海岸）

電話番号:04-7095-3115

https://hmihotelgroup.com/mikazukikamogawa/

三日月シーパークホテル安房鴨川 正面玄関