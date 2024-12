台湾の最大手TVショッピングで「年代別オールインワン」E.パーフェクトクリーム、販売開始

株式会社ELLIE東森チャンネルのスタジオ風景

12月25日、22時00分(現地時間)より、台湾テレビショッピングチャンネルの最大手、「東森テレビ」において、株式会社ELLIEの主力商品であるオールインワンジェル「E.パーフェクトクリーム」の6番が生放送で販売されます。これは、当該商品の台湾デビューであり、新たなマーケット開拓の第一歩となります。

今回の取り扱いは、2022年11月、シンガポールでの展示会で台湾の代理店が「E.パーフェクトクリーム」に注目したことがきっかけです。以前からアジア市場の潜在的可能性に着目し、様々な角度からアプローチを行ってきたELLIEと「E.パーフェクトクリーム」にとってはぜひ成立させたい商談でした。「台湾の消費者にオールインワンの利便性を知っていただきたい」「ユーザーに製造技術の確かさ、品質の高さを存分に伝えたい」というかねてからの願いを実現すべく、粘り強く交渉を重ねてきました。

1999年に創立された「東森購物」は、年商500億円規模の台湾最大手のテレビショッピングチャンネル。台湾のケーブルテレビ等で9つのショッピング・チャンネルを展開しており、年間で160億台湾元(およそ760億円=2024年12月現在)規模といわれる台湾のTVショッピング市場のうち、5割以上のシェアを占めています。また、別途展開しているECサイトは会員数が500万を越えており、TVショッピング等を合わせた会員数の合計は実に1000万人(台湾の人口はおよそ2400万人)。毎日9万件もの電話がコールセンターに寄せられています(為替レートと人口以外のデータは2021年現在)。

一方、台湾の美容市場では「オールインワンクリーム」のコンセプトは日本ほどメジャーではありません。そこで今回の放映により、チャンネルのメインターゲットである中高年女性に「年代別」という「E.パーフェクトクリーム」のユニークなコンセプトが受け入れられれば、市場に於いてアドバンテージを得る可能性も非常に大きいと考えています。今回販売される「6番」は、年代別のうち、65歳から74歳までをメインターゲットとした濃密感のあるリッチクリームで、シミ・そばかすやシワ・たるみが気になるお肌に、リッチなエモリエント効果を与え、肌荒れや乾燥からお肌を守るアイテム。まさに、ターゲット層にピンポイントで狙いを定めた商品です。

E.パーフェクトクリーム 6番

生放送が実現した最大のポイントは、年代別コンセプトの斬新さもさることながら、実際に多くの現地スタッフが使用して製品のテクスチュアを好意的に評価し、さらにその効果を実感したことにあります。単なる肌感覚のみならず、科学的データを収集することにより、肌にプラスの効果が与えられるエビデンスもしっかり吟味されました。

さらに、株式会社ELLIEの提携先である株式会社ブルーム・クラシックの製造技術の確かさ、オーガニック原料や銘水をふんだんに使用していること、合成香料・着色料などを使っていないことなど、品質レベルに対する信頼も評価されています。

株式会社ELLIEでは、この放映をスプリングボードとし、台湾における販売網を強化すると共に、さらに中華圏~アジア全域で確固たる地位を築くべく、多彩なビジネスを展開していく予定です。

E.パーフェクトクリームについては、こちらをご参照ください。

https://edot-cosme.com/?id=about

株式会社ELLIE

本店所在地:東京都港区赤坂四丁目3番28号 ディアプラザ赤坂2階

連絡先:TEL:03-5572-7813

https://shop-ellie.jp/shop/ http://www.edot-cosme.com/ http://www.ecottcosme-organic.jp/

東森得易購股份有限公司

台灣 新北市中和區景平路258號1樓

代表人:王令麟

24H 免費服務專線:0800-057-999

電子信箱:ehs_service@ehsn.com.tw

2019 EASTERN HOME SHOPPING & LEISURE CO., LTD. All Rights Reserved.