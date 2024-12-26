国立公園指定50周年「#利尻礼文サロベツ国立公園フォトコン」入賞作品が決定
利尻礼文サロベツ国立公園が本年で指定50周年迎えることを記念して、「#利尻礼文サロベツ国立公園フォトコン」を開催したところですが、この度、応募の中から15作品を選出しました。
入賞作品は、最優秀賞が１作品、優秀賞が６作品、佳作が８作品です。
たくさんの素敵な写真をご応募いただきありがとうございました。
●受賞作品
【最優秀賞】
夕陽に染まる桃岩と海霧
撮影者 ＠nahcumaso
撮影地 礼文町桃台猫台（展望台）
撮影者のコメント 5月から9月まで礼文島に滞在し、夕陽があるたびに撮影していました。夕陽に染まる桃岩はいつも素敵でしたがこの日は流れ落ちる海霧まで焼けて幻想的な風景に出会えました。
【優秀賞】
星降る夜の利尻富士
撮影者：kekekenchan
撮影地：利尻富士町姫沼
撮影者のコメント：帰省で札幌滞在中、翌日の利尻だけがピンポイントで天気が良さそうだったため、急遽飛行機を予約し利尻島に行って撮影してきました。1泊2日で星空撮影…のはずが、翌日帰りの便は天候の影響で欠航になってしまい札幌に帰れなくなるという思い出付きの1枚です（翌日フェリーで稚内へ）。
利尻富士を望む
撮影者：nogu_1022
撮影地：稚内市ノシャップ岬
撮影者のコメント：エゾシカ（オス）が夕暮れに草を食んでいました。利尻富士を眺めているように見え、夕暮れと相まって幻想的でした。
仙法志御崎から望む利尻富士
撮影者：landscape.sada
撮影地：利尻町仙法志御崎公園
撮影者のコメント：穏やかな海の碧さと雄大な利尻富士はいつまでも眺めていたい光景でした。
秋のダイヤモンド利尻富士
撮影者：masahiro_notoya
撮影地：稚内市オネトマナイ
撮影者のコメント：すすきとダイヤモンド利尻富士は相性抜群です！
仙法志漁港にホッケ釣りへ
撮影者：gomebom
撮影地：利尻町仙法志漁港
撮影者のコメント：水面に映った逆さ利尻富士に、思わず竿を振る手が止まりました。
宴のはじまり
撮影者：red0shadowsky99
撮影地：稚内市下勇知（浜勇知）
撮影者のコメント：穏やかな海の彼方、利尻礼文島の間に沈んでいく夕日があまりにも素敵で、星たちの饗宴を楽しみにしていたひと時でした
【佳作】
佳作については特設サイトからご覧いただけます。
URL：https://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/189717.html
●「#利尻礼文サロベツ国立公園フォトコン」実施概要
・応募期間 2024年６月１日（土）～９月30日（月）
・応募方法 １.Instagramで『宗谷総合振興局「てっぺん宗谷」』(@hokkaido_soya)をフォロー！
２.「＃利尻礼文サロベツ国立公園フォトコン」と「＃撮影地」※の＃を付けて、国立公園に関する写真を投稿。 ※撮影地：国立公園エリア内の市町
・賞品 入賞者には、宗谷の特産品詰合せをプレゼント
最優秀賞・・・特産品詰合せ：２万円相当・・・・・・１作品
優秀賞・・・・特産品詰合せ：１万円相当・・・・・・６作品
佳 作・・・・特産品詰合せ：５千円相当・・・・・・８作品
●Instagramアカウント
『宗谷総合振興局「てっぺん宗谷」』(@hokkaido_soya)は、下記二次元バーコードよりご覧いただけます。