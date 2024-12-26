ベーシック、1/9（木）11時よりBtoBマーケティングアカデミー Vol.1「新規リード獲得施策だけじゃもったいない！ ″商談獲得率が向上するハウスリストナーチャリング″ 施策」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、1/9（木）11時～BtoB企業でのマーケティング責任者や担当者に向けたセミナー「新規リード獲得施策だけじゃもったいない！ "商談獲得率が向上するハウスリストナーチャリング" 施策」を開催いたします。

セミナー詳細はこちら :https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-wacul?fm_cp=6757b84c6a6a8e00648d02a1&fm_mu=675b8eb75a6ed61e096f115e&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=basic

■セミナー概要

商談獲得率を向上させる！ハウスリストナーチャリング施策について解説

BtoBマーケティングの現場では、新規リードの獲得に注力する一方で、蓄積されたハウスリストを十分に活用できていない企業が少なくありません。

本セミナーでは、商談獲得率を向上させるための「ハウスリストナーチャリング」にフォーカスし、その具体的なアプローチ方法やメールマーケティングの改善ポイントを解説します。

限られたリソースの中で効果を最大化するためのヒントをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/564_1_0cae6bfbdf2fe16f9160c34091d5ff76.jpg ]

■登壇者

栗山 知之 氏

株式会社デボノ

執行役員

2011年に株式会社エルテス（東証グロース）入社。WEBリスク対策ソリューションの企画・提案を行い、企業のSNS利用実態を汲み取り、サービス開発にも携わる。

2014年に株式会社デボノの前身となる株式会社インロビへ入社。

執行役員としてホワイトペーパーや営業資料等の制作自動化を支援をする「サブスクリプション型資料制作サービス」の指揮を取る。

堀 康佑 氏

SATORI株式会社

マーケティング営業部 部長

2017年SATORI株式会社に参画し、成長期を支えるトッププレイヤーとしてセールス部門を牽引。

現在は営業部門の統括責任者として、組織マネジメント、再現性の高いセールスプロセスの構築やミドル層のセールスメンバーの成長戦略を中心に、経営戦略にも広く携わる。

村尾 慶尚 氏

株式会社シャノン

マーケティング部 部長

株式会社シャノンのマーケティング責任者。

「SHANON MARKETING PLATFORM」を自ら活用してマーケティング課題を解決している。

菊池 貴行

株式会社ベーシック

マーケティング部ナーチャリングチーム リーダー

ferret Oneカスタマーサクセス部にて、オンボーディングチーム立ち上げメンバーとして活躍し、顧客の「BtoBマーケティング」の立ち上げ支援を行い、担当社数は累計120社以上。

■セミナーページURL

https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1(https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1?fm_cp=6756bb788215bb07a9dd0044&fm_mu=675b8e0f125fca194fa8388d&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=basic)

■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret運営事務局

TEL：03-4405-4689 Email ：fo_info@basicinc.jp

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/ (https://ferret-one.com/)

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、SLG事業とPLG事業の2事業を展開しています。

▼SLG事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼PLG事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/