新規アップデート『撮影モード』機能を追加実装！【美少女3Dホラーアドベンチャーゲーム『MiSide : ミサイド』】

松竹株式会社

■新規アップデート『撮影モード』機能を追加

美少女ルックの3Dホラーアドベンチャーゲーム『MiSide : ミサイド』の製品版が2024年12月11日発売され、お陰様で多くの方にプレイを楽しんでいただけておりますが、この度、『撮影モード』の新機能が追加実装されました。ゲーム内で一時停止をし、ヒロインのミタといつでも一緒に写真を撮ることができるモードで、よりゲーム内への没入感を体験できます。

また、発売2週間経過後も「圧倒的に好評」の評価を継続して獲得しています。好評価も30,000件以上で引き続き98%の方から大変高い評価を得ることができております。

本作は、恋愛シミュレーション──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていき、美少女ゲームならではの個性豊かなタイプの「ミタ」たちと出会い、翻弄されながら、時には癒され、そして物語の核心に迫っていく…。怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲いかかり、新感覚ホラーの世界へプレイヤーの皆様をいざないます。

■AIHASTOからのメッセージ

ゲームリリース前は、『MiSide : ミサイド』がこれほど人気になるとは思ってもみませんでした。応援してくださるプレイヤーの皆様に心からの感謝を伝えさせてください。今後もゲームの改良や、予定されているコンテンツの制作を継続していくとともに、ゲーム内外のあらゆる側面をカバーする今後の計画についても慎重に検討していきます。新しい計画がまとまり次第、皆様にご報告します!

※本ゲームにはホラー要素(ゴア表現あり)が含まれます。心臓の弱い方はご注意ください。

【データ引用元】 SteamDB https://steamdb.info/

■ゲーム概要

【タイトル】 『MiSide : ミサイド』

【リリース】2024年12月11日~

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2527500/MiSide/?l=japanese

【価格】1,700円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】AIHASTO

【パブリッシャー】IndieArk , Shochiku(Japan)

【日本語公式X】https://x.com/MiSide_Japan

【Discord】https://discord.com/invite/t5DPaByyYv

(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.