【日本最大級】創業・成長期スタートアップ/起業家の祭典「ROCKET PITCH NIGHT IBARAKI 2025」ピッチ登壇者が決定

一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

世界16都市に展開し、イノベーションを加速させる様々なプログラムを提供するグローバル・コミュニティであるVenture Cafe Tokyo(所在地:東京都港区、エグゼクティブ・ディレクター:小村 隆祐)は、今年5月に50組の起業家・スタートアップが登壇し1,100名以上が参加した日本最大級のピッチイベント「ROCKET PITCH NIGHT」を2025年1月20日(月)に茨城つくばにて初開催します。





ROCKET PITCH NIGHT IBARAKI 2025はつくば国際会議場を会場とし、総勢39組の登壇者と300名以上の参加者を予定しています。

この度ピッチ登壇者が決定しましたので、お知らせいたします。

詳細を見る :https://rocket-pitch-night-ibaraki-2025.peatix.com/

ROCKET PITCH NIGHTは、バブソン大学の3分間というピッチフォーマットをもとにしたイベントを日本向けにアレンジし、日本のアントレプレナーシップを活性化させるべく開始されたVenture Cafe Tokyoのフラッグシップイベントです。



東京で開催したROCKET PITCH NIGHT SPRING 2024では、登壇者NPS(R)89.5と高いスコアを記録し、大変な好評をいただきました。実際に、過去登壇者はピッチをきっかけに、累計100億円以上の資金調達*、グローバルアクセラレーションプログラムへの採択、プロダクトの共同開発など様々な出会いとHAPPENに繋がりました(*公知情報に基づくVenture Cafe Tokyo調べ)。

この度、本イベントに登壇するピッチ登壇者が決定しましたので、カテゴリー別にて登壇者情報についてお知らせいたします。なお今回は初めての取り組みとして、研究シーズに注目した研究者専用のカテゴリーを新設いたしました。

ピッチ登壇者(カテゴリー別)

カテゴリー#1 【IT / AI / IoT / AR & VR】

株式会社Griteen

= 小中高生の女の子の理系進学をサポートする、オンラインのプログラミングスクール

株式会社Gosh

= HIPHOP特化のファンダムプラットフォームアプリ

株式会社tiit

=[知る・調べる・買う・つながる]子育ての孤立解消プラットフォーム【みんファミ」】

株式会社via-at

= 名所・魅力ある地域体験を活性化するデジタル観光スポット

株式会社パンダビジョン

= 世界初!?の「お笑い」に特化したバーチャルタレント事業

株式会社BizDB

= ストックオプションをワンストップでWeb上で発行

ErudAite Inc.

= ビジネス文書から文芸作品まで、文脈を理解して翻訳する超高精度翻訳AIエンジン

株式会社Palames

= デジタルマップ・データ連携基盤で、イベント運営のDXを支える「dokoiko」

一般社団法人まちのこ団

= 子どもの原体験機会をアップデートする。既存のビジネス・スポーツ観戦に×〇〇場を!

株式会社コアバリュー

= AIエージェントValueTalkが業務を効率化し、組織力を向上させます。

カテゴリー#2【環境・素材・ロボティクス / Enviroment, Material & Robotics】

FabSense株式会社

= 形状の自由度が高いためあらゆる形状に被覆可能で電気的配線が不要な触覚センサ

株式会社Qception

= ニオイを測るセンサを用いて、「ニオイを測る」という新しい文化の創造を目指します。

株式会社Nano Chemix

= 光学デバイスの薄型化を実現する革新的ナノ粒子材料

輝翠TECH株式会社

= 月面探査機の自動走行技術を応用したAIロボットで儲かる農業を創造します

AIONA株式会社

= モノづくりのノウハウを活かして設計開発を支援するAIレビューアー「AIONA」

SkySense合同会社

= 次世代地球観測プラットフォームHAPS

株式会社エイゾス

= 最小限のデータとコストで始めるプログラミング不要のAI解析プラットフォーム

Carbon CryoCapture

= 深冷分離とPDMS吸収材による低コストCO2分離回収

株式会社IKETEL

= AI×クラウドでデータを活かした商品開発を実現するSaaSシステム「ラクション」

マイキューテック株式会社

= マイクロ球体化技術で新しい発毛成分の創出を目指す、筑波大学発のスタートアップ

カテゴリー#3【ライフサイエンス・アグリ・ソーシャル・ライフスタイル /Life science, Agri, Social & Lifestyle】

BioPhenolics株式会社

= 循環型社会を実現するバイオ化学品

Sanatech Life Science

= Sanatech Life Science uses gene editing biotechnologies to improve the nutrition and climate resilience of agricultural crops.

SPHinX株式会社

= 途上国でも利用可能な画期的な感染症診断キットの開発と販売を行います!

Seamr株式会社

= MRIシェアリングサービス Seamr MRI による つながる医療の実現

株式会社Medeco

= 医学教育のDX製薬企業のデジタルマーケティング支援

ENISHI

= 「学びにドーパミンを」をコンセプトとした、縦型動画学習プラットフォーム

合宿人:Gasshuku-Jin

= 最高のチーム合宿を起点に、未来へのモメンタムとカルチャーを創る

株式会社NextGens

= Democratizing global education with Netflix-style EduTech platform offering from killer content to niche academic courses in 200+ languages by AI

ISSHO inc

= Curated and personalized company recommendations and filtering.

KiFor

= Platform to help companies’ and Japan’s workforce grow. By addressing SDG goals, supporting local charities and underprivileged groups in Japan.

カテゴリー#4【研究シーズ (研究者カテゴリー) / Research seeds (Researcher Category)】

株式会社麹ラボ

= 麹菌により多様な価値を持つ新たな代替肉の事業化

シン(浸)・プロジェクト

= 注射が必要なバイオ医薬品などの難吸収性薬剤を経皮剤化し、家などでも投与可能に

茨城大学スタートアップ(仮称)ナノパルティクラス

= がんや動脈硬化症の早期発見を実現する造影剤(金ナノ粒子)の社会実装開発

NIMS(細田奈麻絵)

= 接着と剥離を繰り返せるバイオミメティック可逆接着テープ

NIMS 磁気冷凍システムグループ

= 量子コンピュータの革新的冷却技術

つくば研究者枠 A

つくば研究者枠 B

つくば研究者枠 C

つくば研究者枠 D

また、登壇者のみならず、著名且つ実績のある投資家やスタートアップ支援者がコメンテーターとして参加いたします。(コメンテーターは順次更新予定です)

当日は、登壇者のピッチだけでなく、登壇者の展示スペースやネットワーキングを加速する仕掛けも準備しています。登壇者と参加者が直接コミュニケーションを取ることを通して、会場内での新たな繋がりや革新的なアイデアを生み出す場を創出します。

世界を変えるには一人では大変です。

世界を変える仲間を、ROCKET PITCH NIGHT IBARAKIで見つけましょう!

<開催概要>

タイトル:ROCKET PITCH NIGHT IBARAKI 2025

日時:2025年1月20日(月)14:00~19:00(13:30 開場)

定員:300名(現地+オンライン)を想定

開催場所:つくば国際会議場 ※ハイブリッド開催を予定

参加方法:特設サイトより事前サインアップ(無料)

特設サイトURL:https://venturecafetokyo.org/event/rocket-pitch-night-ibaraki-2025-tc-72/

※ピッチ登壇申し込み受付は終了しております。

主催:茨城県

運営:Venture Cafe Tokyo

共催:つくば研究支援センター

<お問合わせ先>

本イベント開催に当たり、ご質問やご不明点がございましたら、下記までご連絡ください。

info_rp_ibaraki@venturecafetokyo.org



■ Venture Cafe Tokyo について

Venture Cafe Tokyoは、“Connecting Innovators To Make Things Happen(イノベーター同士を結びつけて何かを起こす)”をミッションに、起業家や投資家など多様なイノベーターが集まり、社会に対してイノベーションを生み出すコミュニティです。2010年に米・ボストンで設立されたCICの姉妹組織「Venture Cafe」のアジア初拠点として、2018年3月に日本での活動を開始。バブソン大学(米・ボストン)で教鞭を取る山川 恭弘准教授と代表理事小村 隆祐のリーダーシップのもと、国内最大のイノベーション促進/交流プログラムを東京・つくば・名古屋・岐阜・立命館大学大阪いばらきキャンパス・横浜において展開しています。

詳細はこちら:https://venturecafetokyo.org/





■ TSUKUBA CONNECTについて

茨城県が主催し、Venture Cafe Tokyoが茨城県つくば市で運営する、イノベーションを促進するための学びの機会(パネルセッション、レクチャー、ワークショップ等)と繋がりの機会(ネットワーキング、展示テーブル)の組み合わせによるイノベーション促進/ 交流プログラムです。このプログラムは毎月開催することで、起業家や研究者、学生など多様な人が交流し、学び合う機会の提供を通じ、茨城を中心としたイノベーション・コミュニティを創出することを目指します。特につくばの科学技術や研究機関との連携を強化し、新しいソリューションを創出するため、地域コミュニティとグローバルなネットワークを結びつけることで、新しいビジネスや技術開発のきっかけを提供します。

詳細はこちら:https://venturecafetokyo.org/programs/tsukuba-connect/