【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘】“新春３日に３施設合同BIGブライダルフェアを明治記念館で開催！”　令和7年1月3日（金）限定の豪華特典をご用意してお待ちしています

明治記念館

明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）では、令和7年1月3日（金）に明治記念館の多彩な披露宴会場と、フォレストテラス明治神宮内の２施設をご紹介する３施設合同フェアを明治記念館で開催します。

１月３日限定で、「祝い枡とミニ樽酒の縁起物ギフトセット」や「館内レストランでのお食事券5,000円分」などの来館特典と、「新郎新婦レンタル衣裳料50％OFF」や「結婚式当日のお料理ワンランクUP」といった成約特典をお付けした、豪華特典付きフェアにご参加ください。

※１．本ブライダルフェアの開催場所は明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）となります

※２．参加費は無料です

1月3日新春合同フェアのご予約はこちら :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/1015834/detail/2025-01-03

本ブライダルフェアに含まれる内容

【開催時間】

１. 10:00～12:30

２. 13:30～16:00

【相談会】

明治神宮での本格的な和婚がしたい。一生を誓うなら明治神宮で。和婚のことならお任せの明治記念館で、結婚式のすべてをご相談いただけます。

【花嫁和装試着体験（かつら・メイクなし）】

明治記念館のオリジナル衣裳ブランド「レセイエ」の厳選された和装を試着していただけます。ご参考用として記念写真撮影も可能です。

【来館特典】

・祝い枡とミニ樽酒の縁起物ギフトセットプレゼント

・館内レストランお食事券5,000円分プレゼント

適用条件

※初めて当館のフェアにご参加された方に限らせて頂きます

【成約特典】

・新郎新婦レンタル衣裳料50％OFF

・結婚式当日のお料理ワンランクUP

適用条件

※１．成約特典は令和7年内に挙式と披露宴を実施する方に限ります

※２．既にご成約済みの方は対象外となります

※３．初めて当館のフェアにご参加された方に限らせて頂きます

明治記念館では、本ブライダルフェア以外にも、お客様のご希望に合わせてご相談いただける多彩なフェアを１月３日以降も開催しています。お気軽にご予約ください。

ブライダルフェアのご予約はこちら :https://www.meijikinenkan.gr.jp/wedding/fair

【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘について】

明治記念館フォレストテラス明治神宮東京都選定歴史的建造物「桃林荘」

明治記念館は、昭和22（1947）年に総合結婚式場として開館式が挙行されて以来、21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

また、フォレストテラス明治神宮は、明治神宮の森厳な杜に佇む複合施設です。明治神宮のご参拝の際に休憩できるカフェや、オリジナルの商品を取り揃えた売店「杜」など、訪れる方のニーズに応じたさまざまな店舗をご利用いただけます。結婚披露宴や集宴会にもご利用いただけるバンケットホールのご予約も承っております。

明治神宮の境内にある「桃林荘」は、東京都選定歴史的建造物にも選ばれた、約150年以上もの歴史を誇る建物。日本家屋を貸切可能な披露宴会場として大変人気の施設です。

【明治記念館】

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei

【フォレストテラス明治神宮・桃林荘】（婚礼）

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町1-1

フォレストテラス明治神宮

フォレストテラス明治神宮公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/

フォレストテラス明治神宮婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijijingu.wedding/

フォレストテラス明治神宮ブライダルサロン

TEL:03-3379-9282

受付時間：9:00～19:00 （火曜日定休※祝日除く）