『桃源暗鬼』最新22巻が2025年1月8日発売！ アニメイトではそれを記念して、完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」を販売するほか、一部店舗ではカレンダープレゼント企画も実施!!
△完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」
商品のご予約はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3028433/
株式会社アニメイトは、『桃源暗鬼』22巻発売記念として販売する、完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」の予約受付を2025年1月8日から開始いたします。
『桃源暗鬼』とは、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて好評連載中の漆原侑来先生による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く、新世代ダークヒーロー鬼譚です。コミックスの累計発行部数は300万部を突破、2025年には浦和希さん主演でTVアニメ化も決定しているなど、ますます盛り上がりを見せています。
本作のコミックス最新22巻が2025年1月8日に発売されることを記念して、アニメイトでは一ノ瀬四季のイラストを使用した完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」を販売いたします。2025年1月8日～2月9日までの期間中に、対象書籍（『桃源暗鬼』22巻〈特装版・通常版〉、『桃源暗鬼』1～21巻〈特装版含む〉）をいずれか1冊ご購入いただいた方のみがご予約できる貴重なアイテムとなっていますので、ぜひ手に入れてください。
また、アニメイト一部店舗では2025年1月9日～3月2日まで「『桃源暗鬼』月替わりカレンダー プレゼント企画！！」を開催いたします。「週刊少年チャンピオン」6号～9号に付く引換券を店舗へお持ちいただいた方に、特典「カレンダー（全12種）」を1枚プレゼントいたしますので、こちらもお見逃しなく！
■商品情報
期間中、対象書籍をいずれか1冊ご購入時に、完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」をご予約いただけます。
予約期間：2025年1月8日～2月9日
価格：7,700円（税込）
発売予定：2025年4月
対象書籍：
2025年1月8日発売『桃源暗鬼』22巻（特装版・通常版）
発売中『桃源暗鬼』1～21巻（特装版含む）
★直筆サイン入り抽選キャンペーンもあり！
ご予約いただいたお客様の中から抽選を行い、当選されたお客様には通常商品の代わりに【漆原侑来先生直筆サイン入り】の「ビッグアクリルスタンド」をお渡しいたします。
■書籍情報
『桃源暗鬼』22巻
発売日：2025年1月8日
価格：
特装版 2,500円（税込）
通常版 594円（税込）
著者：漆原侑来
特装版仕様：矢颪碇＆遊摺部従児グッズ3点（缶バッジ・クリアカード・ステッカー）セット付き
△特装版書影
△通常版書影
■関連企画情報
『桃源暗鬼』月替わりカレンダー プレゼント企画！！
開催期間：2025年1月9日～3月2日
開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、渋谷、秋葉原2号館、天王寺、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ、広島、那覇国際通り店、高松、松本パルコ
開催内容：期間中、「週刊少年チャンピオン」6号～9号に付いてくる引換券を開催店舗へお持ちいただいた方に、特典「カレンダー（全12種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：
＜「週刊少年チャンピオン」6号（2025年1月9日発売）＞カレンダー1月、2月、3月（全3種）
＜「週刊少年チャンピオン」7号（2025年1月16日発売）＞カレンダー4月、5月、6月（全3種）
＜「週刊少年チャンピオン」8号（2025年1月23日発売）＞カレンダー7月、8月、9月（全3種）
＜「週刊少年チャンピオン」9号（2025年1月30日発売）＞カレンダー10月、11月、12月（全3種）
※特典の種類は、商品に紐づいております。
※特典はお選びいただけません。
※「週刊少年チャンピオン」6号～9号をアニメイト店舗・通販以外でご購入の方も対象です。
※特典はなくなり次第終了となります。
△特典：カレンダー（全12種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)漆原侑来(秋田書店)2020
■関連URL
『桃源暗鬼』22巻発売記念 完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3028433/)
『桃源暗鬼』22巻 アニメイト通販商品ページ
・特装版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/2993839/)
・通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/2993838/)
『桃源暗鬼』月替わりカレンダー プレゼント企画！！(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112475)