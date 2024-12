佐賀県とほぼ同じ“かたち”のゴジラとコラボ 数量限定！待望の「ゴジラ対サガ」コラボグッズがいよいよ発売開始！

佐賀県

佐賀県は、県内のモノ・コトを起点に、誰もがハッとしてドキドキする“新しい驚き”をつくる情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の一環として、今年70周年を迎えた「ゴジラ」と佐賀県の形がほぼ同じ“かたち”で、形が対(つい)になっていることから、ゴジラを「佐賀県かたち観光大使」に任命し、2024年10月30日(水曜日)から「ゴジラ対サガ」プロジェクトを展開しています。これまでゴジラは「佐賀県かたち観光大使」として、「佐賀県のイベントはゴジラがいる~2024佐賀インターナショナルバルーンフェスタ~」や「佐賀県の観光地にはゴジラがいる~佐賀県防衛大作戦デジタルスタンプラリー~」など、さまざまな公務を通じて、佐賀の魅力を発信してまいりました。

このたび、「ゴジラ・ストアTokyo」にて、待望の登場となる限定コラボグッズが、2024年12月26日(木曜日)より販売開始いたします。この機会でしか買えない、限定コラボグッズをお見逃しなく!

また、ゴジラの公務は各地で大きな反響を呼んでおり、佐賀県庁新館 展望ホール(SAGA360)で開催の「佐賀県の県庁にはゴジラがいる~佐賀県庁にゴジラが出現!!~」では、11月1日(金曜日)より掲出がスタートしたゴジラ巨大ビジュアルがSNSで話題となり、来訪者数1万5千人を突破いたしました。ほかにも、嬉野市・岩屋川内ダムに完成したゴジラの巨大ダムアートには連日多くの観光客が訪れており、これまで年間300人程であった来訪者数が、完成からわずか24日間で1万人を突破いたしました。「佐賀県かたち観光大使」としての公務を全うするゴジラの活躍に、今後もご注目ください。

「ゴジラ対(つい)サガ」特設ウェブサイト :https://sagaprise.jp/godzillasaga「ゴジラ対(つい)サガ」PV :https://youtu.be/MBlEVP6EinA

2024年12月26日(木曜日)より、数量限定で販売が決定!!ゴジラ・ストアでしか買えない「ゴジラ対サガ」限定コラボグッズを要チェック!

待望の登場となる、「ゴジラ対サガ」コラボグッズが、「ゴジラ・ストアTokyo」で遂に販売を開始します。今回のプロジェクトのために描き下ろしたオリジナルビジュアルを使った限定アイテムです。この機会にぜひ、お買い求めください。

【販売期間】2024年12月26日(木曜日)~2025年1月26日(日曜日)

※数量限定、なくなり次第終了。

【販売場所】ゴジラ・ストアTokyo(東京都新宿区新宿1丁目1-26 新宿マルイ アネックス1F)

コラボTシャツ 3,000円(税込)コラボ缶バッジ 800円(税込)ゴジラ・ストアTokyo

嬉野市・岩屋川内ダムのゴジラ巨大ダムアートが大好評で来場者1万人超え!『岩屋川内ダムカード「ゴジラダムアート」ver.』も1月より配布決定!!

写真提供:ケルヒャー ジャパン TM & (C) TOHO CO., LTD.

佐賀県(サガプライズ!・県土整備部)とケルヒャーによる共同プロジェクト「ゴジラin佐賀 ダムアートプロジェクト powered by ケルヒャー」において、岩屋川内ダムの50周年を記念して制作したゴジラの巨大ダムアートには、連日多くの観光客が訪れており、完成からわずか24日間で来訪者数1万人を突破いたしました。今しか見ることができないゴジラダムアート、まだご覧になっていない方は、ぜひこの機会にお越しいただき、特別な体験をお楽しみください。また、ダムアートの完成および来訪者数1万人突破を記念し、2025年1月15日(水曜日)より、完成したゴジラのダムアートがデザインされた岩屋川内ダムカード「ゴジラダムアート」ver.の配布を開始いたします。

〇岩屋川内ダム ダムカード「ゴジラダムアート」ver.

【配布期間】2025年1月15日(水曜日)~2025年1月26日(日曜日)

※なくなり次第配布終了。配布終了は佐賀県ホームページ、サガプライズ!公式X(@sagaprise)でお知らせします。

【配布時間】9時00分~16時00分

【配布場所】岩屋川内ダム直下の見学スペース(佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内乙4487-33)

【配布枚数】3,000枚限定

※おひとり1枚限り

≪ダムアート・ダムカードについてのお問合せ≫

県土整備部 河川砂防課 城原川ダム等対策室 TEL 0952-25-7486

来訪者数1万5千人突破!佐賀県の新たなフォトスポットに!?佐賀県の県庁にはゴジラがいる~佐賀県庁にゴジラが出現!!~

佐賀県庁新館最上階にある展望ホール(SAGA360)に窓の外から建物の中をのぞくゴジラの巨大ビジュアルが、2024年11月1日(金曜日)より出現。また、ゴジラの歴史を振り返るパネル展示も同時開催しています。

インパクト抜群なフォトスポットとして人気を博しており、来訪者数はなんと1万5千人を突破!

ゴジラが「佐賀県かたち観光大使」として、佐賀平野の魅力も発信中です!

また夜のゴジラも臨場感が増し、ナイトスポットとして人気です。佐賀の夜景とダイナミックなゴジラの巨大ビジュアルとのコラボレーションを是非ともご体感ください!皆様のご来場をお待ちしています。

【期間】2024年11月1日(金曜日)~2025年1月26日(日曜日)

【場所】佐賀県庁 新館 展望ホール SAGA360(佐賀県佐賀市城内1-1-59)

【開館時間】平日 8時30分~22時00分 土日祝 9時30分~22時00分

※年末年始(12月30日~1月3日)は土日祝と同様の開館時間となります。

※開館時間等は変更となる場合がございます。変更の場合は、サガプライズ!公式X(@sagaprise)にてお知らせします。

ゴジラ プロフィール

我々の前に姿を現して以来、その名を世界に轟かせている怪獣王。

1954年に公開されたシリーズ第1作目は観客動員数961万人という空前の大ヒットを記録。

以来、日本国内だけで30本以上の映画が製作され、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。現在に至るまで、老若男女問わず、幅広い人気と圧倒的な知名度を誇る。人智を超えた存在として描かれてきたゴジラは、時に人間が乗り越えるべき壁として、時に人間の味方としてスクリーンで活躍。作品のテーマに各時代の世相を反映させながら、その時代を生きる人々を魅了してきた。

その人気は海を越えて、ハリウッドでも実写映画化されている。

佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ!」について

佐賀県は、2013年より情報発信による地方創生プロジェクトをスタートさせ、2015年7月より「サガプライズ!」として情報発信しています。企業やコンテンツ等とのコラボレーションにより佐賀県の地域資源の磨き上げや地域のさらなる活性につなげています。プロジェクト始動からこれまでに「佐賀県副知事 島耕作」、「ロマンシング佐賀」など40のプロジェクトを実施しています。

サガプライズ!公式サイト :https://sagaprise.jp