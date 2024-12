六本木R2・R3カウントダウンパーティ情報解禁！都内屈指の盛り上がりを見せる最高の空間で2025年を迎えませんか。

株式会社リロケーションハウス

<カウントダウンパーティ詳細>

■R2 SUPPER CLUB NYE COUNT DOWN PARTY supported by MUMM

12/31(火)

エントランス:男性4,000円・女性2,500円/1ドリンク(シャンパン)

R2はsupported by MUMMによるスペシャルナイト。是非ドレスアップしてご来店ください。



■R3 Club Lounge NYE COUNT DOWN PARTY

12/31(火)

前売りチケット料金

第1期:男性4,000円・女性3,500円(100枚限定)

第2期:男性4,500円・女性4,000円

当日:男性6,000円・女性5,000円

VIP席:125,000円/6名 ※30%の予約金支払いを持って予約確定

20時よりご入場いただけます。

豪華な演出、グローバルで賑やかな雰囲気で華やかに2025年を迎えましょう!



なお、系列店のR1Tokyo Bar&Restaurantは、12/31(火)ランチ11:30~ディナータイムまで通常営業になります。

カウントダウンパーティ前のお食事に是非ご利用ください。

ご予約、お問合せは各店舗までお願いいたします。





【本件に関するお問合せ先】

R1Tokyo Bar&Restaurant

東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 1F 2F

TEL: 0364389995

HP:https://r1tokyo.com/home-ja/

Instagram:https://www.instagram.com/r1.tokyo/



R2 SUPPER CLUB

東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 1F

電話番号:03-6447-0002

HP:http://www.r2sc.jp/jp/

Instagram:https://www.instagram.com/r2supperclub/



R3 Club Lounge

東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 地下1階

電話番号:03-6804-5865

HP: https://r3clublounge.com/

Instagram:https://www.instagram.com/r3clublounge/