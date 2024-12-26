六本木R2・R3カウントダウンパーティ情報解禁！都内屈指の盛り上がりを見せる最高の空間で2025年を迎えませんか。
＜カウントダウンパーティ詳細＞
■R2 SUPPER CLUB NYE COUNT DOWN PARTY supported by MUMM
12/31(火)
エントランス：男性4,000円・女性2,500円/1ドリンク(シャンパン)
R2はsupported by MUMMによるスペシャルナイト。是非ドレスアップしてご来店ください。
■R3 Club Lounge NYE COUNT DOWN PARTY
12/31(火)
前売りチケット料金
第1期：男性4,000円・女性3,500円（100枚限定）
第2期：男性4,500円・女性4,000円
当日：男性6,000円・女性5,000円
VIP席：125,000円/6名 ※30％の予約金支払いを持って予約確定
20時よりご入場いただけます。
豪華な演出、グローバルで賑やかな雰囲気で華やかに2025年を迎えましょう！
なお、系列店のR1Tokyo Bar&Restaurantは、12/31(火)ランチ11:30～ディナータイムまで通常営業になります。
カウントダウンパーティ前のお食事に是非ご利用ください。
ご予約、お問合せは各店舗までお願いいたします。
【本件に関するお問合せ先】
R1Tokyo Bar&Restaurant
東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 1F 2F
TEL: 0364389995
HP：https://r1tokyo.com/home-ja/
Instagram：https://www.instagram.com/r1.tokyo/
R2 SUPPER CLUB
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 1F
電話番号：03-6447-0002
HP：http://www.r2sc.jp/jp/
Instagram：https://www.instagram.com/r2supperclub/
R3 Club Lounge
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 地下1階
電話番号：03-6804-5865
HP： https://r3clublounge.com/
Instagram：https://www.instagram.com/r3clublounge/