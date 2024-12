「ともに挑む。ともに実る。」をパーパスに掲げるみずほ銀行が「BaseMe」を導入

株式会社アレスグッド

『人類の価値観を解放し、つなげる』をミッションに、価値観を軸に自分に合った企業と出会える次世代キャリア支援プラットフォーム「BaseMe」を運営する株式会社アレスグッド(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:勝見 仁泰)は、株式会社みずほ銀行(所在地:東京都千代田区、取締役頭取:加藤 勝彦)が「BaseMe」の利用を開始したことをお知らせいたします。

・BaseMeについて

「BaseMe」は、価値観を軸に自分に合った企業と出会える”次世代キャリア支援プラットフォーム”です。2021年5月のリリース以来、私たちは15,000名を超える登録ユーザーの求職をサポートし、150社以上の企業とのマッチングを行ってきました。私たちは、学生の価値観や志向に基づく「価値観マッチング」を通じて、企業と学生の真の相互理解を促進し、自分らしい人生を歩むための機会を提供します。

▼BaseMeはこちら

https://lp.baseme.app/

・株式会社みずほ銀行 利用開始の背景

〈みずほ〉は「個人の幸福な生活」「サステナブルな社会・経済」という、ありたき世界を実現させるために、2023年度から始まる3年間の中期経営計画を策定しました。

昨今インフレと金利高の長期化が続く一方で、日本経済はようやく長いデフレから脱し、企業による投資活動や賃上げが成長と分配の好循環を生み出しつつあるなど、世の中は今大きな変化の時代にあります。

そのような中で私たちは「ともに挑む。ともに実る。」というパーパスを掲げ、変化の時代においてお客さまの挑戦を支える、そして自らも変革に果敢に挑戦していくという思いを強く持っています。



今後時代はますます不確実性を増し、過去の延長線上に未来の解はありません。お客さま、産業や経済、社会全体の発展のため、ともに変化を起こし挑戦する学生の方々と出会うべく、このたびBaseMeの利用を開始いたしました。

・株式会社みずほ銀行 よりコメント

最近では、就職偏差値など企業の価値を定量的に測る物差しが注目される傾向にあるかと思いますが、本当に大切な事は企業理念に共感・共鳴し、自身の肌で「なりたい姿」を叶えることが出来る環境を見つけることと考えています。それこそが本質的な就職活動であり、〈みずほ〉は皆さまの「自分らしさ」を発揮するための幅広いフィールドをご用意しています。本気で何かを変えたい学生の皆様、皆様とともに挑み、ともに実るため、〈みずほ〉は全力で皆様と伴走いたします!

・代表取締役CEO 勝見 仁泰のコメント

この度、大手金融機関としてこれまでの歴史や先人たちから受け継いだDNAも踏まえつつ、サステナビリティを軸とした事業展開を行うみずほ銀行様に、弊社「BaseMe」を導入いただき大変嬉しく思います。

具体的なビジネス戦略を独自の競争力へ進化させるために、誰もが自律的に行動し様々な挑戦を生み出す組織に変わっていくことを目指す姿勢に共感しております。

弊社は、価値観を軸に自分に合った企業と出会える「BaseMe」を通じて、人々が自分らしい人生を歩める世界を創ることを目指しています。

「ともに挑む。ともに実る。」というパーパスを掲げるみずほ銀行様と、将来の幹部候補としてのポテンシャルを持った学生の出会いを創出することで「人類の価値観を解放し、つなげる」という弊社ミッションの実現に向けても、大きな一歩になることを確信しております。

■プロフィール

代表取締役CEO 勝見 仁泰(かつみ きみひろ)

1998年東京都生まれ。実家が八百屋であり幼少期から商いやものづくりに興味を持つ。自身の就活の原体験から、アレスグッドを学生起業。AIを中心としたテクノロジーと”価値観マッチング”で学生と企業をつなげる次世代キャリア支援プラットフォーム「BaseMe」を運営する。2024年から一年でトヨタ自動車、JT、アクセンチュアなど150社以上がサービス導入。世界を変える30歳未満30人のアジア人「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」”のConsumer Technology部門で選出。

・株式会社みずほ銀行について

会社名 :株式会社みずほ銀行

取締役頭取:加藤 勝彦

発足 :2013年7月1日

所在地 :東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タワー)

HP :https://www.mizuhobank.co.jp/index.html?rt_bn=bk_header

・株式会社アレスグッドについて

会社名 :株式会社アレスグッド

代表者 :代表取締役CEO 勝見 仁泰

設立 :2020年11月

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ

企業HP :https://www.allesgood.jp/

企業担当者向けサイト:https://lp.baseme.app/company

学生向けサイト :https://lp.baseme.app/

・採用活動の強化について

「人類の価値観を解放し、つなげる - Unleashing The Value of People and Connect. 」という弊社ミッションの実現を加速するため、雇用形態を問わず、全ポジションでの即戦力人材の採用を強化しています。



採用情報はこちら

https://www.notion.so/a37294af2c6940d0b84eb7a5629a3a40?pvs=21

・「BaseMe」への掲載について

株式会社アレスグッドは『BaseMe』への掲載企業を募集しています。ご興味をお持ちの採用ご担当者様は、こちら(https://lp.baseme.app/company)からご連絡ください。



※「BaseMe」は株式会社アレスグッドの登録商標です。