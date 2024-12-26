12/26(木)発売「週刊少年チャンピオン」4+5号の表紙＆巻頭グラビアは、えなこちゃん(ハート) サイン入りクリアカード、両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定箔押しトランプ応募者全員サービス企画も!
株式会社 秋田書店
週刊少年チャンピオン公式HP :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)12月26日(木)発売の4+5号にて、表紙&巻頭グラビアにえなこさんが登場することをお知らせいたします。サイン入りクリアカード、両面BIGポスター付録＆限定箔押しトランプ応募者全員サービス企画も実施いたします。
WCではお馴染みのスーパーコスプレイヤーえなこちゃんがついに21回目の登場！
2025年もえなこちゃんに巻かれていきましょう～！ えなこちゃんと新年を迎えれば運気アップ間違いなし!!
サイン入りクリアカード、両面BIGポスター付録＆限定箔押しトランプ応募者全員サービス企画も！
【えなこさんコメント】
「21回目ということで、編集部の方やスタッフさんはお馴染みの方々なのですが、みんなで本物の蛇で驚いたり、上手く餅が焼けて盛り上がったり、とっても和気あいあいと撮影してきました！ 楽しかった～♪ 蛇とちゃんと触れ合ったのも人生初めてかも？ 目がクリクリしてて可愛かったので蛇の顔もチェック！」
【商品概要】
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」4+5号
●発売日：12月26日（木曜日）
特別定価：400円（10%税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
週刊少年チャンピオン公式HP :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒102-8101 東京都千代田区飯田橋2-10-8
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名